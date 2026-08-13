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पवन सिंह ने आम्रपाली दुबे के लिए इंस्टाग्राम पर लगाई स्टोरी, बिना शादी किए मां बनने के फैसले पर दिया रिएक्शन

भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने शो की शुरुआत में ऐलान किया था कि वह सिंगल मदर बनना चाहती हैं. वहीं पवन सिंह ने भी उनके फैसले का सपोर्ट किया है.

Written ByShilpa
Published: Aug 13, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 02:07 PM IST
पवन सिंह ने आम्रपाली दुबे के लिए इंस्टाग्राम पर लगाई स्टोरी, बिना शादी किए मां बनने के फैसले पर दिया रिएक्शन

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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