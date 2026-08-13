पवन सिंह ने आम्रपाली दुबे के लिए इंस्टाग्राम पर लगाई स्टोरी, बिना शादी किए मां बनने के फैसले पर दिया रिएक्शन

भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने बताया है कि वह सिंगल मदर बनाना चाहती हैं. एक्टर पवन सिंह ने आम्रपाली दुबे के इस फैसले का सपोर्ट किया है. पवन सिंह ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा- पंडिजत जी गोद लेना सिर्फ एक बच्चे को अपनाना नहीं, एक पूरी जिंदगी को अपना लेना है. आपके इस खूबसूरत फैसले को सलाम है.
पवन सिंह ने इंस्टा ग्राम स्टोरी पर आम्रपाली दुबे के फैसले का सपोर्ट किया है. वहीं आम्रपाली दुबे पवन सिंह की स्टोरी पर पोस्ट करते हुए लिखा-थैंक्यू सो मच पवन सिंह जी, जिसके पास इतना अच्छा परिवार और आप जैसे दोस्त जो हिम्मत बनकर साथ खड़े हो वो जिंदगी के हर फैसले में साथ होंगे. मैं आपकी दोस्ती की हमेशा कृतज्ञ रहूंगी.
रियलिटी शो भोजपुरी बवाल में आम्रपाली दुबे ने ऐलान किया था कि वह सिंगल मदर बनाना चाहती हैं. वह बिना शादी किए मां बनना चाहती हैं के फैसले पर अगर किसी ने सपोर्ट नहीं किया था. लेकिन उनके परिवार वाले उनके इस फैसले का साथ देते हैं. आम्रपाली दुबे के इस फैसले को लेकर मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है. लोग आम्रपाली के इस फैसले का सपोर्ट कर रहे हैं. वहीं कुछ लोगों के ये बात पच नहीं रही है.
भोजपुरी बवाल शो में शुरुआत में काजल राघवानी ने आम्रपाली पर आरोप लगाया था कि आम्रपाली की वजह से निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव उनके साथ काम नहीं करते हैं.इसके बाद आम्रपाली और दिनेश लाल यादव दोनों काफी गुस्सा हो जाते हैं. आम्रपाली और काजल के बीच बहस हो जाती है. आम्रपाली, निरहुआ से बोलती है कि जब वह खेसारी के साथ काम कर रही थी उनके ऊपर भी तो आरोप लगे थे ना, फिल्म से निकालने के लिए, डिनर टेबल के बाद काजल और आम्रपाली का आमने सामने नहीं आए है. वहीं काजल ने वीडियो शेयर कर निरहुआ के लिए काफी कुछ बोला है.
पवन सिंह ने भोजपुरी बवाल में बोला था कि उन्हें अपनी लाइफ सच्चा प्यार किया उसे डेढ़ साल तक आई लव यू नहीं बोल पाए थे. फिर बड़ी हिम्मत करके उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन फिर वो प्यार उनकी लाइफ में ज्यादा समय तक नहीं रहा. पवन सिंह ने बताया कि उन्हें उनके बारे में इधर-उधर से कुछ बाते पता चली. एक्टर ने बोला कि जब वह किसी पर भरोसा करते हैं तो धोखेबाजी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं. पवन सिंह ने अपने पार्टनर का नाम नहीं बताया.