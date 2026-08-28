रवि किशन को महिलाओं ने बांधी राखी, रंग-बिरंगी राखियों से भर गई कलाई; तस्वीरें जीत रहीं दिल

Ravi Kishan Celebrate Raksha Bandhan: रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के प्यार और भरोसे का प्रतीक है. आज हर कोई इस खास दिन को अपने अंदाज में सेलिब्रेट कर रहा है. एक्टर और गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने रक्षाबंधन 2026 को बेहद अनोखे और विशेष अंदाज में मनाया. गोरखपुर के मानबेला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की कई महिला लाभार्थियों ने उनकी कलाई पर राखी बांधी.
एक्टर और राजनेता रवि किशन ने बाद में सोशल मीडिया पर इस उत्सव की एक बेहद खूबसूरत झलक शेयर की, जिसमें उनकी कलाई पूरी तरह से रंग-बिरंगी राखियों से ढकी हुई दिखाई दे रही है. आइए, रवि किशन के इस खास पल की झलक को सोशल मीडिया पर देखते हैं.
रवि किशन द्वारा शेयर की गई तस्वीर में वह अपनी कलाई को ऊपर उठाकर दिखाते नजर आ रहे हैं, जो दर्जनों अलग-अलग रंगों और डिजाइनों की राखियों से भरी हुई है. इस उत्सव की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तुरंत लोगों का ध्यान खींचा, जो यह दर्शाती है कि कार्यक्रम के दौरान कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने उन्हें पवित्र रक्षा सूत्र बांधा था. अपनी इस खूबसूरत पोस्ट के साथ उन्होंने एक बेहद सरल कैप्शन लिखा, '#rakhi #rakshabandhan.'
कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने रवि किशन को राखी बांधी और उनके अच्छे स्वास्थ्य व सुख-समृद्धि की कामना की. महिलाओं से मिले इस अपार स्नेह और आदर के प्रति आभार व्यक्त करते हुए रवि किशन ने कहा कि उनका यह प्रेम और आशीर्वाद उनके लिए बहुत मूल्यवान है.
इस पावन त्योहार पर बात करते हुए रवि किशन ने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई-बहन के आपसी रिश्ते का उत्सव नहीं है, बल्कि यह विश्वास, सम्मान और सुरक्षा के वादे का भी प्रतीक है. उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं द्वारा बांधी गई ये राखियां उन्हें लगातार समाज में महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में काम करने की उनकी जिम्मेदारी की याद दिलाती हैं.
रवि किशन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के जमीनी प्रभाव पर भी विस्तार से चर्चा की. उन्होंने कहा कि एक पक्का घर किसी भी परिवार को केवल सिर ढकने की छत से कहीं अधिक देता है. उनके अनुसार, यह विशेष रूप से महिलाओं के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और आत्मविश्वास की भावना लेकर आता है. उन्होंने आगे कहा कि जिन महिलाओं को घर मिले हैं, उनके चेहरों पर खुशी देखना जमीनी स्तर पर विकास और सशक्तिकरण का सीधा प्रतिबिंब है.
सांसद रवि किशन ने इस बात पर जोर दिया कि समाज की प्रगति में महिलाएं अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उनके लिए एक सुरक्षित व सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए. उनके लिए कलाई पर बंधी ये राखियां केवल त्योहार के धागे नहीं थे, बल्कि उन्होंने इन्हें विश्वास और जिम्मेदारी का प्रतीक बताया और महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिए लगातार काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया.