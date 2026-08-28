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रवि किशन को महिलाओं ने बांधी राखी, रंग-बिरंगी राखियों से भर गई कलाई; तस्वीरें जीत रहीं दिल

Ravi Kishan Celebrate Raksha Bandhan: गोरखपुर के सांसद और एक्टर रवि किशन ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की महिला लाभार्थियों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार बेहद खास तरीके से मनाया. रंग-बिरंगी राखियों से सजी उनकी कलाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें उन्होंने महिलाओं के सम्मान का संकल्प दोहराया है.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 28, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 07:58 PM IST
रवि किशन को महिलाओं ने बांधी राखी, रंग-बिरंगी राखियों से भर गई कलाई; तस्वीरें जीत रहीं दिल
Image Credit: रवि किशन की कलाई पर सजीं दर्जनों राखियां

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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