/सास-बहू की नोकझोंक से भरपूर है ये भोजपुरी फिल्म, हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट, क्लाइमैक्स बदल देगा पूरी सोच; इस OTT पर देखें

Best Bhojpuri Comedy Film: भोजपुरी फिल्मों का क्रेज लगातार लोगों में बढ़ता जा रहा है. अश्लीलता से परे अब फिल्मों की कहानी पर जबरदस्त काम किया जा रहा है, जिसे दर्शकों द्वारा भी काफी पसंद किया जा रहा है. ऐसे में ओटीटी पर बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ के अलावा आपको भोजपुरी फिल्में भी मिल जाती हैं, जिन्हें आप घर पर आराम से बैठकर देख सकते हैं.
ऐसे में अगर आप ओटीटी पर भोजपुरी एक्ट्रेस काजल यादव को पसंद करते हैं और उनकी पारिवारिक ड्रामा फिल्म देखना चाहते हैं, तो हम आपके लिए जबरदस्त फिल्म लेकर आए हैं. इस फिल्म का नाम 'सास गारी देवे' है, जिसे आप आराम से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं. इस फिल्म से आपको जबरदस्त कॉमेडी का डोज मिलेगा और सास-बहू की तकरार देखने को मिलेगी. इसे आप आराम से परिवार के साथ देख सकते हैं. आइए फिल्म के बारे में जानते हैं.
भोजपुरी फिल्म 'सास गारी देवे' का निर्देशन धीरेंद्र कुमार ने किया है. इस फिल्म में भोजपुरी संयुक्त परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी को बड़े ही संवेदनशील अंदाज से पर्दे पर उतारा गया है. फिल्म की कहानी तीन सास और तीन बहुओं के इर्द-गिर्द घूमती है. तीनों एक ही घर में रहती हैं और इनके बीच हर दिन किसी न किसी बात को लेकर बहस होती रहती है. पूरे दिन घर में ताने-बाने चलते रहते हैं.
फिल्म की कहानी में नया मोड़ तब आता है, जब घर की तीन बेटियां अपने-अपने ससुराल से नाराज होकर मायके वापस आ जाती हैं. लेकिन ये बेटियां घर लौटकर केवल बेटी नहीं रहतीं, बल्कि अपनी मांओं के साथ मिलकर अपनी ही भाभियों के खिलाफ सास-बहू की लड़ाई का हिस्सा बन जाती हैं. आपको कहानी में तकरार के साथ भरपूर मनोरंजन देखने को मिलेगा और आप हंसते-हंसते लोट-पोट हो जाएंगे.
वहीं, फिल्म में एक्ट्रेस काजल यादव की एक्टिंग की बात करें तो उन्होंने काफी अच्छा काम किया है. फिल्म में सबसे चंचल किरदार घर की सबसे छोटी बहू का है, जिसे काजल ने निभाया है. उनका किरदार तुनक-मिजाज, तीखा और हाजिरजवाब है, जो हर बहस को हवा देने के लिए तैयार रहती है. वह काफी तेज-तर्रार हैं. एक्ट्रेस का किरदार आपको काफी पसंद आएगा. उनकी कॉमिक टाइमिंग आपका दिल जीत लेगी. फिल्म में अगर बाकी सितारों की बात करें तो इसमें रूपा सिंह ने बड़ी सास का किरदार निभाया है, जो एक संयमी, समझदार और घर को जोड़कर रखने वाली महिला हैं. बीना पांडे फिल्म में काजल की मां का किरदार निभा रही हैं. कुल मिलाकर आपको हर किसी का किरदार काफी पसंद आएगा.
फिल्म के क्लाइमैक्स की बात करें तो वह भी आपको काफी पसंद आएगा. जैसे ही फिल्म में क्लाइमैक्स आता है, पूरी कहानी ही बदल जाती है और यह फिल्म की सबसे मजबूत कड़ी साबित होता है. फिल्म का मुख्य उद्देश्य रिश्तों की अहमियत बताना है. फिल्म में दिखाया गया है कि घर के भीतर होने वाले झगड़े केवल मतभेद नहीं, बल्कि रिश्तों में छिपे उस अपनत्व का हिस्सा होते हैं, जो अक्सर किसी बाहरी को उसमें घुसने नहीं देता. जब भी परिवार किसी कठिन मोड़ पर आता है, तब जिम्मेदारी हमेशा घर की मां और बड़ों पर आती है, जो रिश्तों को टूटने नहीं देतीं.
आखिरकार, अगर आपने भोजपुरी फिल्म 'सास गारी देवे' को देखने का मूड बना लिया है, तो आप इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आसानी से देख सकते हैं. इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म स्टेज ऐप (Stage App) पर जाकर देख सकते हैं. यह फिल्म करीब 2 घंटा 15 मिनट लंबी है.