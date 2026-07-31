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कौन है वो लड़की... जिसके चक्कर में जुड़वा बच्चों को घर पर छोड़कर संभावना सेठ को पुलिस स्टेशन में काटनी पड़ी रात?

Sambhavna Seth House Maid Case: मुंबई से एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. भोजपुरी एक्ट्रेस संभावना सेठ और उनके पति अविनाश द्विवेदी को अपनी हाउस हेल्पर गुड़िया की बहन के चक्कर में एक पूरी जेल में बितानी पड़ी और इस बात का खुलासा खूद एक्ट्रेस ने अपने हालिया यूट्यूब व्लॉग में किया है. चलिए बताते हैं आखिर क्या है ये पूरा माजरा?

Written ByVandana Saini
Published: Jul 31, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:51 PM IST
कौन है वो लड़की... जिसके चक्कर में जुड़वा बच्चों को घर पर छोड़कर संभावना सेठ को पुलिस स्टेशन में काटनी पड़ी रात?
Image Credit: Sambhavna Seth House Maid Case

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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