कौन है वो लड़की... जिसके चक्कर में जुड़वा बच्चों को घर पर छोड़कर संभावना सेठ को पुलिस स्टेशन में काटनी पड़ी रात?

भोजपुरी से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वालीं संभावना सेठ और उनके पति अविनाश द्विवेदी ने अपनी हाउस हेल्पर गुड़िया की बहन के साथ हुई एक भयानक घटना का खुलासा किया है. नवी मुंबई के खारघर इलाके में एक घर में उनकी हाउस हेल्पर की बहन को कथित तौर पर बंधक बनाकर जबरन काम कराया जा रहा था. जब पीड़िता ने किसी तरह अपनी बहन को रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई, तो संभावना और उनके पति तुरंत हरकत में आए. दोनों ने लोगों की मदद से महिला को उस घर से सुरक्षित बाहर निकाला.
इस बात का खुलासा खुद कपल ने अपने एक हालिया यूट्यूब व्लॉग में किया. साथ ही उन्होंने लोगों को जागरूक रहने का मैसेज भी दिया. अविनाश ने बताया कि उनकी हाउस हेल्पर गुड़िया जब अचानक रोने लगी, तब उन्हें इस बात का पता चला. गुड़िया ने बताया कि उसकी बहन एक एजेंसी के जरिए खारघर में काम करने गई थी. उसे सिर्फ पालतू जानवरों की देखभाल के लिए रखा गया था, लेकिन धीरे-धीरे उस पर घर का सारा काम थोप दिया गया. महिला की हाल ही में एक सर्जरी हुई थी और वो इतना भारी काम नहीं कर सकती थी.
जब उसने काम छोड़ने की बात कही, तो उसे घर से जाने नहीं दिया गया और कमरे में बंद कर दिया गया. संभावना सेठ के मुताबिक, पीड़ित महिला ने फोन पर रोते हुए बताया कि उसकी तबीयत बेहद खराब है और उसे कई दिनों से खाना भी नहीं दिया गया. संभावना ने उस घर के लोगों से बात करके महिला को छोड़ने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन वे तैयार नहीं हुए. महिला का आरोप है कि आरोपियों ने उसका पहचान पत्र और कपड़े तक छिपा दिए थे, ताकि वो भाग न सके. साथ ही उसे गंभीर अंजाम भुगतने की धमकियां दी जा रही थीं.
हालात खराब होने पर एक एजेंसी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी की महिला की मदद से एक बचाव अभियान चलाया गया. भागने की कोशिश के दौरान महिला के साथ मारपीट हुई थी, जिससे बाहर निकालते वक्त उसे चोटें भी आईं. वो बेहद सहमी हुई थी. इस पूरे घटनाक्रम पर संभावना और अविनाश ने स्थानीय खारघर पुलिस की ढिलाई पर कड़े सवाल खड़े किए. उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर पुलिस वक्त रहते कदम उठा लेती, तो बात इतनी ज्यादा नहीं बिगड़ती. समय पर कार्रवाई न होने से ही मामला इतना बढ़ गया.
खारघर पुलिस स्टेशन से कोई सहारा न मिलने पर, इस जोड़े ने मुंबई के बंगूर नगर पुलिस स्टेशन का रुख किया. अविनाश के मुताबिक, वहां अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से समझा, जरूरी सबूत जुटाए और तुरंत कानूनी कदम उठाए. दूसरी ओर, मेड गुड़िया ने एक वीडियो में संभावना और अविनाश को गहराई से शुक्रिया कहा. उसने इमोशनल होकर बताया कि अगर ये दोनों वक्त रहते आगे न आते, तो उसकी बहन किसी बड़ी अनहोनी का शिकार हो सकती थी. सही समय पर मिली इस मदद ने उसकी बहन की जिंदगी सुरक्षित कर दी.