कौन-सा शो लेकर OTT पर बवाल मचाने आ रहे हैं तेज प्रताप यादव? भोजपुरी फैंस अभी से हुए एक्साइटेड

Bhojpuri Bawal Show: शोबिज की दुनिया में अब तेज प्रताप यादव का बिल्कुल नया अंदाज देखने को मिलने वाला है. राजनीति में अपनी अलग पहचान बना चुके जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव अब भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े सितारों के साथ रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में नजर आएंगे. शो का नया प्रोमो सामने आने के बाद फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.
2 अगस्त से शुरू होने जा रहे 'भोजपुरी बवाल' में भोजपुरी सिनेमा के कई चर्चित सितारे अपनी निजी और प्रोफेशनल जिंदगी से जुड़े कई अनसुने किस्से साझा करते नजर आएंगे. खास बात यह है कि इस शो में तेज प्रताप यादव भी अपने अलग अंदाज से दर्शकों का मनोरंजन करते दिखाई देंगे. प्रोमो में उनका फिल्मी स्टाइल और डांसिंग अवतार लोगों का ध्यान खींच रहा है.
हाल ही में रिलीज हुए प्रोमो में तेज प्रताप यादव इंडो-वेस्टर्न सूट पहनकर घोड़े पर सवार नजर आते हैं. उनका यह स्टाइल अब तक के उनके राजनीतिक अंदाज से बिल्कुल अलग दिखाई देता है. प्रोमो में वह कहते हैं, 'भोजपुरी बवाल तो पूरे देश में छाया हुआ है. तो आप भी शुरू हो जाएं और करके दिखाएं बवाल स्टेप्स.' इसके बाद वह गले में गमछा डालकर डांस करते नजर आते हैं.
तेज प्रताप यादव का यह नया अवतार सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है. प्रोमो सामने आते ही फैंस लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कमेंट सेक्शन में कई यूजर्स उनके स्टाइल और एनर्जी की तारीफ कर रहे हैं. अब दर्शकों को शो के ऑन एयर होने का बेसब्री से इंतजार है.
'भोजपुरी बवाल' का प्रीमियर 2 अगस्त से होगा. यह शो ओटीटी प्लेटफॉर्म जिओ हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर प्रसारित किया जाएगा. शो में भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह, आम्रपाली दुबे, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और काजल राघवानी जैसे बड़े सितारे नजर आएंगे. इस दौरान सभी कलाकार अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े कई राज खोलेंगे. साथ ही, उनके बीच होने वाली नोकझोंक और तकरार भी दर्शकों के मनोरंजन का हिस्सा बनेगी.