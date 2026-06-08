अब भोजपुरी स्टार्स की भी बनेगी बायोपिक, क्या बदल रही है इंडस्ट्री की पहचान?

भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम आते ही लंबे समय तक दर्शकों के मन में केवल मसाला, दमदार डायलॉग और चटपटे गाने ही याद आते थे. हालांकि, बीते कुछ सालों में इंडस्ट्री की सोच और दिशा में काफी बदलाव देखने को मिला है. अब भोजपुरी फिल्म निर्माता केवल पारंपरिक फार्मूले तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि ऐसी कहानियों पर काम कर रहे हैं जो दर्शकों को प्रेरित करें और उन्हें अपने पसंदीदा सितारों के जीवन संघर्ष के बारे में जानकारी दें, ताकि वे उन्हें करीब से जान सकें. ऐसे में हाल ही में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की बायोपिक की चर्चा ने इंडस्ट्री में एक नई बहस छेड़ दी है.
अक्सर आपने देखा या सुना होगा कि बॉलीवुड, साउथ या हॉलीवुड में सुपरस्टार्स की जिंदगी पर बायोपिक बनाई जाती हैं, जो उनके जीवन पर आधारित होती हैं. बॉलीवुड में बीते एक दशक से बायोपिक फिल्मों का चलन तेजी से बढ़ा है. अब तक बॉलीवुड कई सितारों, खिलाड़ियों, वैज्ञानिकों आदि की बायोपिक बना चुका है. हाल ही में पॉप स्टार माइकल जैक्सन की बायोपिक पर्दे पर आई थी, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था. साउथ सिनेमा ने भी बायोपिक के इस ट्रेंड को अपनाया और अब भोजपुरी इंडस्ट्री भी इसी राह पर आगे बढ़ती नजर आ रही है.
भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह की जिंदगी किसी सुपरहिट फिल्म की कहानी से कम नहीं रही है. एक्टर ने अपने करियर में गरीबी और संघर्ष सबका सामना किया है. इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा चर्चा में रही है. अब भोजपुरी सिनेमा उनके इस सफर की कहानी को बड़े पर्दे पर उतारने की तैयारी में है. खास बात यह है कि पवन सिंह की जिंदगी पर बनने वाली इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है. फिल्म की शूटिंग अभिनेता के पैतृक गांव जोकहरी में की जा रही है, जहां खुद पवन सिंह भी मौजूद हैं. ऐसे में जब गांव वालों को उनके आने की खबर मिली, तो अभिनेता को देखने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा.
किसी भी कलाकार के लिए अपनी जिंदगी को पर्दे पर उतारना एक बेहद खास अनुभव होता है, लेकिन जब उस कहानी की शूटिंग अपनी ही जन्मभूमि और बचपन की यादों से जुड़े स्थानों पर हो, तो उसका महत्व ही अलग होता है. इसी वजह से पवन सिंह की बायोपिक को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. बताया जा रहा है कि फिल्म में उनके संघर्ष, सफलता और निजी जिंदगी से जुड़े कई अहम पहलुओं को दिखाया जाएगा. इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि अपनी बायोपिक में लीड रोल खुद पवन सिंह ही निभा रहे हैं.
देखा जाए तो आज के दौर का दर्शक पहले की तुलना में ज्यादा जागरूक और कंटेंट-ड्रिवेन हो चुका है. ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को दुनिया भर का कंटेंट देखने को मिलता है. ऐसे में दर्शक अब सिर्फ गानों और एक्शन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्हें फिल्मों में नई कहानियां भी चाहिए. इसी दौर के बीच अब भोजपुरी सिनेमा के निर्माताओं ने फिल्मों में सामाजिक विषयों, पारिवारिक रिश्तों और प्रेरणादायक कहानियों को बड़े पर्दे पर लाने की योजना बनाई है. बायोपिक इसी बदलाव का नया कदम मानी जा सकती है.
भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के वर्कफ्रंट की बात करें, तो अभिनेता जल्द ही भोजपुरी रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में नजर आने वाले हैं. उनके साथ इस शो में दिनेश लाल यादव, काजल राघवानी और तेज प्रताप यादव भी नजर आएंगे. यह सीरीज रियलिटी शो की दुनिया में एक अलग और ताजा कॉन्सेप्ट लेकर आई है. इस रियलिटी शो में न तो कोई टास्क है, न एलिमिनेशन का दबाव और न ही जबरदस्ती का ड्रामा. शो में केवल इन सितारों की असली जिंदगी को दिखाया जाएगा, जिससे दर्शकों को उनकी रोजमर्रा की दुनिया को करीब से देखने का मौका मिलेगा.