Add Zee Business As A Preferred Source
App

अब भोजपुरी स्टार्स की भी बनेगी बायोपिक, क्या बदल रही है इंडस्ट्री की पहचान?

आज भोजपुरी सिनेमा देश की सबसे लोकप्रिय फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक है. अब भोजपुरी सिनेमा सिर्फ मसाला, एक्शन या सुपरहिट गानों तक सीमित नहीं रहा. धीरे-धीरे इंडस्ट्री अब ऐसे विषयों की तरफ बढ़ रही है, जो केवल दर्शकों का मनोरंजन ही नहीं, बल्कि उन्हें प्रेरणा और भावनात्मक जुड़ाव भी दे सकें. भोजपुरी सिनेमा अब असल जिंदगी की कहानियों को पर्दे पर उतारने की तैयारी में है. भोजपुरी स्टार पवन सिंह की जिंदगी पर आधारित बायोपिक फिल्म आने वाली है, जिसकी शूटिंग उनके पैतृक गांव जोकहरी में शुरू हो गई है. ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या बायोपिक भोजपुरी इंडस्ट्री की नई पहचान बनने जा रही है?

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 08, 2026, 06:11 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:49 AM IST
अब भोजपुरी स्टार्स की भी बनेगी बायोपिक, क्या बदल रही है इंडस्ट्री की पहचान?
Image Credit: अब पर्दे पर दिखेगी पवन सिंह के संघर्ष और सफलता की कहानी (एआई फोटो)

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
फ्रेंचाइजी बनाम ओरिजिनल कंटेंट; बॉलीवुड किस पर लगा रहा है दांव?
Bollywood Franchise Films1 min ago
2
uttarakhand weather update8 min ago
3
iPhone Fold11 min ago
4
crude oil14 min ago
5
tuareg tribe15 min ago