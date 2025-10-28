'सिस्टम' हिलाने वाले वाइल्ड कार्ड! बिग बॉस के वो 7 गेम चेंजर, जिन्होंने आते ही पलट दिया था पूरा खेल! एक ने तो मेन कंटेस्टेंट्स के हाथों से छीन ली थी ट्रॉफी!

Bigg Boss 19: रियलिटी शो बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री हमेशा से गेम चेंजर साबित हुई हैं. जब घर के पुराने सदस्य एक ढर्रे पर चल रहे होते हैं, तब ये नए प्रतियोगी आकर न सिर्फ समीकरण बदलते हैं, बल्कि अपनी मौजूदगी से शो की टीआरपी भी बढ़ा देते हैं. क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर से लेकर हिंदुस्तानी भाऊ तक, कई ऐसे वाइल्ड कार्ड आए जिन्होंने घर में धमाकेदार एंट्री की और ऑडियंस के बीच एक मजबूत पहचान बनाई.

गेम चेंजर रहे ये वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स

बिग बॉस के इतिहास में कई वाइल्ड कार्ड प्रतियोगियों ने अपने अनोखे व्यक्तित्व, रणनीति या विवादों के दम पर शो पर गहरा असर डाला.

मालती चाहर (Bigg Boss 19)

क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन, मॉडल और एक्ट्रेस मालती चाहर ने बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड के रूप में एंट्री की. उनकी एंट्री ने घर में आते ही हंगामा मचा दिया. बाहर से कंटेस्टेंट्स के गेम को समझकर आईं मालती ने तुरंत ही घरवालों के ग्रुप्स और रणनीति की पोल खोलना शुरू कर दिया. उनके बेबाक और स्पष्टवादी अंदाज ने उन्हें चर्चा में ला दिया. उनकी एंट्री को शो में नई ऊर्जा और ड्रामे का दूसरा दौर माना जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

शहबाज बदेशा (Bigg Boss 19)

बिग बॉस में 19 में वाइल्ड शहबाज बदेशा पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट हैं. उन्होंने भी घर के माहौल को पूरी तरह से बदलना का प्रयास किया. वे लोगों के बीच हंसी-मजाक के जरिए घर में हलचल करते नजर आते हैं.

हिंदुस्तानी भाऊ (Bigg Boss 13)

विकास फाटक, जिन्हें हिंदुस्तानी भाऊ के नाम से जाना जाता है, वो बिग बॉस 13 के सबसे यादगार वाइल्ड कार्ड में से एक थे. अपने देहाती लहजे, हास्य और निकल पहली फुर्सत में जैसे जुमलों के कारण वह दर्शकों के बीच बहुत फेमस हुए. उनकी कॉमेडी और शानदार व्यक्तित्व ने घर के तनावपूर्ण माहौल में एक नया रंग भर दिया था. हालांकि बाद में वह अपने आक्रामक व्यवहार के कारण भी सुर्खियों में रहे.

एल्विश यादव (Bigg Boss OTT 2)

यूट्यूबर एल्विश यादव ने बिग बॉस ओटीटी 2 में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली और इतिहास रच दिया. उन्होंने न सिर्फ घर में अपने बेबाक अंदाज और सिस्टम डायलॉग से धमाल मचाया, बल्कि वह बिग बॉस के इतिहास में पहले वाइल्ड कार्ड विनर भी बने. उनकी एंट्री ने शो के पूरे समीकरण को बदल दिया और उन्हें जबरदस्त जनसमर्थन मिला.

अर्शी खान (Bigg Boss 11)

अर्शी खान ने बिग बॉस 11 में एक मजबूत कंटेस्टेंट के तौर पर शुरुआत की थी और बिग बॉस 14 में उन्हें वाइल्ड कार्ड (चैलेंजर) के रूप में वापस लाया गया. उनकी शरारती हरकतें, बेबाक टिप्पणियां और विकास गुप्ता के साथ उनकी नोक-झोंक हमेशा टीआरपी बटोरती थी. वह घर में ड्रामा और मनोरंजन का केंद्र बनी रहीं.

शेफाली जरीवाला (Bigg Boss 13)

कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला ने भी बिग बॉस 13 में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी. उन्होंने घर में मजबूत दोस्ती और दुश्मनी दोनों बनाई. खासकर आसिम रियाज के साथ उनका रिश्ता और उनके खिलाफ खड़ी होने की हिम्मत ने उन्हें एक दमदार वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी बनाया.

कविता कौशिक (Bigg Boss 14)

एफआईआर फेम कविता कौशिक ने बिग बॉस 14 में वाइल्ड कार्ड के रूप में एंट्री की थी. उनका बेबाक और सीधा बोलने का तरीका, खासकर एजाज खान के साथ उनके तीखे झगड़े, काफी चर्चा में रहे. भले ही उनका कार्यकाल छोटा रहा हो, लेकिन उन्होंने शो में काफी ड्रामा पैदा किया था.

इनके अलावा भी कई कंटेस्टेंट्स ने बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड के रूप में एंट्री की थी.