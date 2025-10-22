Rishabh Tandon Biography: कौन हैं सिंगर-एक्टर ऋषभ टंडन? 'फीकर' नाम से हैं मशहूर, जानें कैसा रहा उनका सफर

Rishabh Tandon Death: बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आ रही है. एक्टर और मशहूर सिंगर ऋषभ टंडन ने दुनिया को अलविदा कह दिया है. मिल रही जानकारी के अनुसार ऋषभ टंडन का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ है. ऋषभ टंडन के फैंस में शौक की एक लहर दौड़ रही है, फैंस उनकी फोटोज शेयर कर रहे हैं और उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं. आपको बता दें, ऋषभ अपनी सादगी और शालीन स्वभाव के लिए जाने जाते थे.

ऋषभ टंडन की लाइफस्टाइल

ऋषभ सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहते थे. इंस्टा पर उनके लगभग साढ़े चार लाख फॉलोअर्स थे. इसके अलावा वे शिव जी के काफी बड़े भक्त भी थे. वो सिंगर, म्यूजिक कंपोजर के साथ-साथ एक्टर भी थे. उनका एक गाना था 'इश्क फकीराना' जो कि काफी हिट हुआ था. ऋषभ ने पिछले हफ्ते ही अपनी वाइफ के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया था.

ऋषभ टंडन का करियार और उपलब्धियां

अपने करियर की शुरुआत ऋषभ ने साल 2008 में ‘Phir Se Wahi’ एल्बम से की थी, इसे T-Series ने रिलीज किया था. हालांकि उन्होंने लंबे समय तक अपने परिवार और पिता के बिजनेस को संभालने के लिए संगीत से दूरी बनाई थी. हालांकि साल 2020 में उन्होंने संगीत की दुनिया में फिर से वापसी की और तब से लगातार काम कर रहे थे. उन्होंने 'फकीर-लिविंग लिमिटलेस (2017)', 'राशना, द रे ऑफ लाइट' और हालिया गीत 'इश्क फकीराना (2025)' में काम किया है. इसके अलावा 'ये आशिकी', 'चांद तू', 'फकीर की जुबानी' उनके फेमस गानों में से है.

ऋषभ टंडन की पर्सनल लाइफ

ऋषभ टंडन ने करीब 2 साल पहले रूसी ओलेस्या नेडोबेगोवा से साथ शादी की थी. आपको बता दें, एस समय पर उनकी शादी को लेकर अभिनेत्री Sara Khan के साथ अफवाहें थीं. लेकिन बाद में ये साफ हुआ कि वे ओलेस्या नेडोबेगोवा नाम की एक रूसी महिला से शादी कर चुके हैं. आपको बात दें, ओलेस्या से उनकी मुलाकात उज्बेकिस्तान में हुई थी, जहां वह एक डिजिटल सीरीज की लाइन प्रोड्यूसर थीं.

फैंस और इंडस्ट्री में शोक की लहर

ऋषभ की अचानक हुई मौत से फैंस्स और इंडस्ट्री शौक की एक लहर दौड़ रही है. जानकारी के मुताबिक, वे कई गानों पर वे काम कर रहे थे. उनकी मौत ऐसे समय पर हुई, जब उन्होंने दोबारा अपने म्यूजिक करियर को शुरू किया. ऐसे में उनके चाहने वालों और करीबियों के लिए ये बेहद दुखद खबर है.