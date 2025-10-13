लॉर्ड बॉबी के नए लुक ने मचाया कोहराम, 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के बाद फिर ढाएंगे कहर,  पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल

दिसंबर 2023 में आई संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'एनिमल' रणबीर कपूर के अभिनय की चर्चा तो हुई ही थी, लेकिन उनके साथ एक नाम की और भी जमकर बात हुई थी और वह नाम है बॉबी देओल का. इस फिल्म ने मानों बॉबी देओल का करियर अचानक से वापिस लौटा दिया. बॉबी देओल ने महज कुछ मिनटों के सीन से ही महफिल लूट ली थी. इसी बीच उनके एक पोस्टर की जमकर चर्चा होती है. एक बार फिर वह पर्दे पर लौट आए हैं. उन्होंने अपने आने वाले अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट का पहला पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, “पॉपकोर्न-वॉपकोर्न लेकर आओ. शो शुरू होने वाला है…” उनके नए पोस्टर के जमकर चर्चा है.

बॉबी देओल का नया पोस्टर

बॉबी देओल को फैंस ने उनके पिछले कुछ मूवीज के काम के लिए खूब प्यार दिखाया है. पहले वह 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड'. आगे वह आलिया भट्ट और शरवरी वाघ स्टार मूवी 'अल्फा' में नजर आने वाले हैं. उनके इस पोस्टर की सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है. उन्होंने इस पोस्ट कर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए फैंस को इस बात की जानकारी दी. हालांकि, अभी यह नहीं पता लग पाया है कि यह कौन सी पिक्चर या सीरीज का पोस्टर है, लेकिन बॉबी देओल के फैंस उनके मूवीज का बेसबरी से इंतजार करते हैं.

बैड्स ऑफ बॉलीवुड

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान द्वारा निर्देशित फिल्म 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में बॉबी देओल के नाम की खूब चर्चा रही थी. उनकी शानदार एक्टिंग के लिए उनकी जमकर तारीफ हुई. फिल्म में वह अभिनेत्री का किरदार अदा करते हुए नजर आए थे, लेकिन उनकी कमाल की फिटनेस और स्मार्ट लुक को देखते हुए कोई इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता है उनकी उम्र 60 के करीब है. वह अपने आपको इतना फिट रखते हैं.

एनिमल से हुई वापसी

बॉबी देओल जिन्हें उनके फैंस सोशल मीडिया पर 'लॉर्ड बॉबी' के नाम से जानते हैं. दिसंबर 2023 में उनकी एनिमल मूवी आई. लोग उनका पोस्टर देखकर उनकी एक्टिंग के कायल हो गए थे. बॉबी देओल के उस लुक की ट्रेलर आने के बाद जमकर चर्चा हुई थी. मूवी रिलीज होने के बाद भी वही हुआ. उनकी जबरदस्त एक्टिंग ने फैंस का दिल जीत लिया. रणबीर कपूर से ज्यादा बॉबी देओल ने महफिल लूटी और उनके बारे में फैंस खूब बात करते दिखे.

