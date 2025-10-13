Advertisement
trendingNow12960243
Hindi Newsमनोरंजन

लॉर्ड बॉबी के नए लुक ने मचाया कोहराम, 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के बाद फिर ढाएंगे कहर,  पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल

दिसंबर 2023 में आई संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'एनिमल' रणबीर कपूर के अभिनय की चर्चा तो हुई ही थी, लेकिन उनके साथ एक नाम की और भी जमकर बात हुई थी और वह नाम है बॉबी देओल का. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 13, 2025, 06:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bobby deol
Bobby deol

दिसंबर 2023 में आई संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'एनिमल' रणबीर कपूर के अभिनय की चर्चा तो हुई ही थी, लेकिन उनके साथ एक नाम की और भी जमकर बात हुई थी और वह नाम है बॉबी देओल का. इस फिल्म ने मानों बॉबी देओल का करियर अचानक से वापिस लौटा दिया. बॉबी देओल ने महज कुछ मिनटों के सीन से ही महफिल लूट ली थी. इसी बीच  उनके एक पोस्टर की जमकर चर्चा होती है.  एक बार फिर वह पर्दे पर लौट आए हैं. उन्होंने अपने आने वाले अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट का पहला पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, “पॉपकोर्न-वॉपकोर्न लेकर आओ. शो शुरू होने वाला है…” उनके नए पोस्टर के जमकर चर्चा है. 

बॉबी देओल का नया पोस्टर
बॉबी देओल को फैंस ने उनके पिछले कुछ मूवीज के काम के लिए खूब प्यार दिखाया है. पहले वह 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड'. आगे वह आलिया भट्ट और शरवरी वाघ स्टार मूवी 'अल्फा' में नजर आने वाले हैं. उनके इस पोस्टर की सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है. उन्होंने इस पोस्ट कर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए फैंस को इस बात की जानकारी दी. हालांकि, अभी यह नहीं पता लग पाया है कि यह कौन सी पिक्चर या सीरीज का पोस्टर है, लेकिन बॉबी देओल के फैंस उनके मूवीज का बेसबरी से इंतजार करते हैं.

<

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bobby Deol (@iambobbydeol)

बैड्स ऑफ बॉलीवुड
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान द्वारा निर्देशित फिल्म 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में बॉबी देओल के नाम की खूब चर्चा रही थी. उनकी शानदार एक्टिंग के लिए उनकी जमकर तारीफ हुई. फिल्म में वह अभिनेत्री का किरदार अदा करते हुए नजर आए थे, लेकिन उनकी कमाल की फिटनेस और स्मार्ट लुक को देखते हुए कोई इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता है उनकी उम्र 60 के करीब है. वह अपने आपको इतना फिट रखते हैं. 

एनिमल से हुई वापसी
बॉबी देओल जिन्हें उनके फैंस सोशल मीडिया पर 'लॉर्ड बॉबी' के नाम से जानते हैं.  दिसंबर 2023 में उनकी एनिमल मूवी आई. लोग उनका पोस्टर देखकर उनकी एक्टिंग के कायल हो गए थे. बॉबी देओल के उस लुक की ट्रेलर आने के बाद जमकर चर्चा हुई थी. मूवी रिलीज होने के बाद भी वही हुआ. उनकी जबरदस्त एक्टिंग ने फैंस का दिल जीत लिया. रणबीर कपूर से ज्यादा बॉबी देओल ने महफिल लूटी और उनके बारे में फैंस खूब बात करते दिखे.

ये भी पढ़े: 'अब कप्तानी का बोझ नहीं...' Ro-ko को लेकर कुंबले का चौंकाने वाला बयान, क्रिकेट जगत में मचा हड़कंप

 

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Bobby Deol

Trending news

सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...
Maharashtra
सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास
Flood Relief Package
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
rss
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
Viral Video
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
weather update
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
Durgapur Rape Case
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
Srinagar
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
coldrif cough syrup ban
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
Indian politics
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना