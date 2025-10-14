60s की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस, जिसने बिकिनी पहन मचाया था तहलका! रातों-रात बन गई थी स्टार, फिर प्रोड्यूसर ने कॉम्प्रोमाइज....

Vimi Bikini in the 60s: विमी (Vimi) भारतीय सिनेमा के 60 के दशक का एक ऐसा नाम हैं जिनकी कहानी किसी दर्दनाक फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. विमी ने 1967 में सुपरस्टार सुनील दत्त के साथ सुपरहिट फिल्म 'हमराज' से बॉलीवुड में कदम रखा था और रातोंरात स्टार बन गईं थीं. अपनी पहली ही फिल्म में बिकिनी पहनकर उन्होंने उस दौर में सनसनी मचा दी थी, क्योंकि उस समय यह बहुत ही बोल्ड कदम माना जाता था. हालांकि, सफलता की यह कहानी बहुत छोटी रही. निजी जिंदगी की मुश्किलों और कुछ कारणों से उनका करियर और जीवन दोनों ही तबाह हो गए और उनके जीवन का अंत इतना दुखद हुआ कि आज भी लोग सुनकर सिहर उठते हैं.

रातोंरात स्टार बनीं विमी

विमी का असली नाम विमलेश वाधवन था, जो एक पंजाबी सिख परिवार से थीं और उन्हें फिल्मों में आने से पहले ही कलकत्ता के एक अमीर उद्योगपति के बेटे शिव अग्रवाल से प्रेम विवाह कर लिया था. यह शादी उनके परिवार की मर्जी के खिलाफ थी, लेकिन शिव अग्रवाल के करोड़पति परिवार से होने के कारण शुरुआती दिक्कतें नहीं आईं.

सनसनीखेज डेब्यू और बोल्ड फैसला

विमी की खूबसूरती और अदाओं से प्रभावित होकर संगीत निर्देशक रवि ने उन्हें फिल्म निर्माता बीआर चोपड़ा से मिलवाया. चोपड़ा ने उन्हें तुरंत 1967 की सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म 'हमराज' में सुनील दत्त के सामने मुख्य भूमिका दी. यह फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई और विमी रातोंरात एक बड़ी स्टार बन गईं. इस फिल्म में उनका बिकिनी पहनना 60 के दशक में एक बेहद बोल्ड और क्रांतिकारी कदम माना गया, जिसने उन्हें तुरंत सुर्खियों में ला दिया. 'हमराज' की सफलता के बाद, उनकी फीस भी काफी बढ़ गई थी.

करियर में हुआ नुकसान

'हमराज' की अपार सफलता के बाद विमी और उनके पति शिव अग्रवाल पर शोहरत का नशा छा गया. शिव अग्रवाल ने विमी के करियर के फैसले खुद लेना शुरू कर दिया और अपनी पत्नी को लेकर प्रोड्यूसर्स के साथ अजीबोगरीब शर्तें रखने लगे. वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार, एक प्रोड्यूसर ने उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने लिए कहा था, लेकिन विमी ने मना कर दिया. इसके बाद उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलने में काफी मुश्किलें होने लगी.

इसके बाद आईं विमी की फिल्में, जैसे 'आबरू', 'पतंगा', और 'वचन', बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गईं. केवल पंजाबी फिल्म 'नानक नाम जहाज है' को सफलता मिली, लेकिन इससे उनके बॉलीवुड करियर को कोई फायदा नहीं हुआ. लगातार फ्लॉप होने और अन्य कारणों से उन्हें काम मिलना बंद हो गया और उनकी स्टार वाली छवि पूरी तरह खत्म हो गई.

आखिरी दिनों की त्रासदी

काम न मिलने के कारण विमी आर्थिक तंगी का शिकार हो गईं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विमी की अपने पति शिव अग्रवाल से अनबन रहने लगी थी. ऐसी खबरें आईं कि शिव अग्रवाल उन्हें प्रताड़ित करते थे और बाद में विमी, शिव से अलग रहने लगीं. इसके बाद उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ा. अंततः 1977 में, महज 34 साल की उम्र में उनका निधन हो गया. हिंदी सिनेमा में विमी की कहानी एक ऐसी बदनसीब एक्ट्रेस की है, जिसकी जिंदगी सफलता की ऊंचाइयों को छूने के बाद त्रासदी के अंधेरे में गुम हो गई.