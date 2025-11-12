'बीवी मेरी नहीं!' बॉलीवुड का वो फ्लॉप एक्टर, जिसने 20 साल तक झूठ में बिताई जिंदगी! पत्नी को लेकर हुआ बड़ा खुलासा?

Deepak Tijori: बॉलीवुड अभिनेता दीपक तिजोरी, जो 'जो जीता वही सिकंदर' और 'आशिकी' जैसी फिल्मों में अपने सपोर्टिंग रोल के लिए जाने जाते हैं, उनकी निजी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आया था. करीब 20 साल तक फैशन डिज़ाइनर शिवानी तोमर के साथ शादीशुदा जीवन बिताने के बाद उन्हें एक चौंकाने वाला सच पता चला. जब उनकी पत्नी ने उन्हें घर से निकाल दिया और उन्होंने वकील से सलाह ली, तब उन्हें मालूम हुआ कि शिवानी ने अपने पहले पति को कभी तलाक नहीं दिया था. इस खुलासे के बाद, दीपक तिजोरी के साथ शिवानी की यह शादी कानूनी तौर पर अमान्य (Invalid) मानी गई.

20 साल बाद पता चला बड़ा सच

बॉलीवुड अभिनेता दीपक तिजोरी और फैशन डिजाइनर शिवानी तोमर की शादीशुदा जिंदगी में एक ऐसा अजीबोगरीब मोड़ आया, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी. करीब दो दशकों (20 साल) तक साथ रहने के बाद, दीपक तिजोरी को पता चला कि शिवानी तोमर कानूनी तौर पर उनकी पत्नी नहीं थीं.

घर से निकाले जाने के बाद हुआ खुलासा

यह हैरान कर देने वाला सच तब सामने आया जब साल 2017 में शिवानी तोमर ने किसी बात पर तीखी बहस होने के बाद दीपक तिजोरी को उनके गोरेगांव स्थित घर से बाहर निकाल दिया. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, शिवानी को दीपक पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का संदेह था. घर से बेदखल होने के बाद, दीपक ने अपने कानूनी अधिकारों को जानने के लिए एक वकील से सलाह ली.

पत्नी ने नहीं लिया था पहला तलाक

दीपक तिजोरी को उनके वकील से मालूम चला कि उनकी पत्नी शिवानी ने वास्तव में अपने पहले पति को कभी तलाक नहीं दिया था. यह एक कानूनी पेंच था, जिसने उनके रिश्ते को कानूनी सवालों के घेरे में ला दिया.

शादी कानूनी तौर पर अमान्य

चूंकि शिवानी ने पहले पति से कानूनी रूप से तलाक नहीं लिया था, इसलिए दीपक तिजोरी के साथ उनकी बाद की शादी को शुरू से ही कानूनी तौर पर अमान्य (Invalid) माना गया. यह खुलासा दीपक के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वह जिस रिश्ते को 20 साल से कानूनी मान रहे थे, वह असल में वैसा था ही नहीं.

दीपक तिजोरी का फिल्मी करियर

दीपक तिजोरी 1990 के दशक के चॉकलेटी हीरो थे. उन्होंने 'आशिकी' में 'बालू', 'जो जीता वही सिकंदर' में 'शेखर मल्होत्रा' और 'कभी हां कभी ना' में 'क्रिस रोड्रिग्स' जैसे कई सपोर्टिंग रोल निभाए और खूब तारीफें बटोरीं. हालांकि, लीड रोल में उनकी ज़्यादातर फिल्में असफल रहीं. उन्होंने बाद में 'ऊप्स!', 'फरेब' और 'टॉम, डिक और हैरी' जैसी कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया.