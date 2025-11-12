Advertisement
trendingNow12999061
Hindi Newsमनोरंजन

'बीवी मेरी नहीं!' बॉलीवुड का वो फ्लॉप एक्टर, जिसने 20 साल तक झूठ में बिताई जिंदगी! पत्नी को लेकर हुआ बड़ा खुलासा?

Deepak Tijori Marriage: अभिनेता दीपक तिजोरी को शादी के करीब 20 साल बाद एक बड़ा झटका लगा. जब उनकी पत्नी शिवानी तोमर ने उन्हें घर से निकाला, तो कानूनी सलाह लेने पर उन्हें पता चला कि शिवानी ने अपने पहले पति को कभी तलाक नहीं दिया था. इस कारण दीपक के साथ उनकी शादी कानूनी रूप से अमान्य हो गई. यह अविश्वसनीय किस्सा उनकी निजी जिंदगी का एक बड़ा तूफान बन गया था.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 12, 2025, 03:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'बीवी मेरी नहीं!' बॉलीवुड का वो फ्लॉप एक्टर, जिसने 20 साल तक झूठ में बिताई जिंदगी! पत्नी को लेकर हुआ बड़ा खुलासा?

Deepak Tijori: बॉलीवुड अभिनेता दीपक तिजोरी, जो 'जो जीता वही सिकंदर' और 'आशिकी' जैसी फिल्मों में अपने सपोर्टिंग रोल के लिए जाने जाते हैं, उनकी निजी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आया था. करीब 20 साल तक फैशन डिज़ाइनर शिवानी तोमर के साथ शादीशुदा जीवन बिताने के बाद उन्हें एक चौंकाने वाला सच पता चला. जब उनकी पत्नी ने उन्हें घर से निकाल दिया और उन्होंने वकील से सलाह ली, तब उन्हें मालूम हुआ कि शिवानी ने अपने पहले पति को कभी तलाक नहीं दिया था. इस खुलासे के बाद, दीपक तिजोरी के साथ शिवानी की यह शादी कानूनी तौर पर अमान्य (Invalid) मानी गई.

20 साल बाद पता चला बड़ा सच
बॉलीवुड अभिनेता दीपक तिजोरी और फैशन डिजाइनर शिवानी तोमर की शादीशुदा जिंदगी में एक ऐसा अजीबोगरीब मोड़ आया, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी. करीब दो दशकों (20 साल) तक साथ रहने के बाद, दीपक तिजोरी को पता चला कि शिवानी तोमर कानूनी तौर पर उनकी पत्नी नहीं थीं.

घर से निकाले जाने के बाद हुआ खुलासा
यह हैरान कर देने वाला सच तब सामने आया जब साल 2017 में शिवानी तोमर ने किसी बात पर तीखी बहस होने के बाद दीपक तिजोरी को उनके गोरेगांव स्थित घर से बाहर निकाल दिया. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, शिवानी को दीपक पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का संदेह था. घर से बेदखल होने के बाद, दीपक ने अपने कानूनी अधिकारों को जानने के लिए एक वकील से सलाह ली.

Add Zee News as a Preferred Source

पत्नी ने नहीं लिया था पहला तलाक
दीपक तिजोरी को उनके वकील से मालूम चला कि उनकी पत्नी शिवानी ने वास्तव में अपने पहले पति को कभी तलाक नहीं दिया था. यह एक कानूनी पेंच था, जिसने उनके रिश्ते को कानूनी सवालों के घेरे में ला दिया.

शादी कानूनी तौर पर अमान्य
चूंकि शिवानी ने पहले पति से कानूनी रूप से तलाक नहीं लिया था, इसलिए दीपक तिजोरी के साथ उनकी बाद की शादी को शुरू से ही कानूनी तौर पर अमान्य (Invalid) माना गया. यह खुलासा दीपक के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वह जिस रिश्ते को 20 साल से कानूनी मान रहे थे, वह असल में वैसा था ही नहीं.

दीपक तिजोरी का फिल्मी करियर
दीपक तिजोरी 1990 के दशक के चॉकलेटी हीरो थे. उन्होंने 'आशिकी' में 'बालू', 'जो जीता वही सिकंदर' में 'शेखर मल्होत्रा' और 'कभी हां कभी ना' में 'क्रिस रोड्रिग्स' जैसे कई सपोर्टिंग रोल निभाए और खूब तारीफें बटोरीं. हालांकि, लीड रोल में उनकी ज़्यादातर फिल्में असफल रहीं. उन्होंने बाद में 'ऊप्स!', 'फरेब' और 'टॉम, डिक और हैरी' जैसी कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Deepak Tijori MarriageDeepak TijoriBollywood newsEntertainment News

Trending news

शादी में खूनी खेल; दूल्हे को घोंपा चाकू, भागते शैतान को ड्रोन ने 2 KM तक दौड़ाया
Viral Video
शादी में खूनी खेल; दूल्हे को घोंपा चाकू, भागते शैतान को ड्रोन ने 2 KM तक दौड़ाया
Delhi Blast: आंखें नम, कंधे पर हाथ, बेड पर झुककर दर्द सुनते रहे पीएम मोदी
Delhi blast
Delhi Blast: आंखें नम, कंधे पर हाथ, बेड पर झुककर दर्द सुनते रहे पीएम मोदी
'3 डिब्बे और 9 KM का सफर...', कहां से कहां तक चलती है भारत की सबसे छोटी ट्रेन?
Shortest Train in India
'3 डिब्बे और 9 KM का सफर...', कहां से कहां तक चलती है भारत की सबसे छोटी ट्रेन?
'दावत', 'बिरयानी' जैसे कोडवर्ड्स इस्तेमाल करके दिल्ली में आतंकियों ने किया धमाका
delhi red fort blast
'दावत', 'बिरयानी' जैसे कोडवर्ड्स इस्तेमाल करके दिल्ली में आतंकियों ने किया धमाका
पी, पो, प्र... बिहार का एग्जिट पोल बताने वाले ये कौन लोग हैं? चुनाव बाद क्या करेंगे
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
पी, पो, प्र... बिहार का एग्जिट पोल बताने वाले ये कौन लोग हैं? चुनाव बाद क्या करेंगे
बिहार के एग्जिट पोल तो आ गए लेकिन पिछले 5 चुनावों में ये अनुमान कितने रहे कामयाब?
Bihar Election 2025
बिहार के एग्जिट पोल तो आ गए लेकिन पिछले 5 चुनावों में ये अनुमान कितने रहे कामयाब?
'मरते ही जन्नत', महिला डॉक्टर शाहीन का प्लान 'शोबा ए दावत' हुआ डिकोड, आप भी समझें
Dr. Shaheen Shahid
'मरते ही जन्नत', महिला डॉक्टर शाहीन का प्लान 'शोबा ए दावत' हुआ डिकोड, आप भी समझें
'हिरणों का हत्यारा हंट...', केरल के 'डिजाइनर जू' में कुत्तों का तांडव, बिछा दी लाशें
Kerala News
'हिरणों का हत्यारा हंट...', केरल के 'डिजाइनर जू' में कुत्तों का तांडव, बिछा दी लाशें
घाटी में दहशत के अड्डों पर बड़ा वार, 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी; JeI पर एक्शन
Jammu Kashmir
घाटी में दहशत के अड्डों पर बड़ा वार, 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी; JeI पर एक्शन
Delhi blast: दिवाली-26 जनवरी था टारगेट, लाल किले पर कर दिया विस्फोट, हुआ बड़ा खुलासा
Delhi blast
Delhi blast: दिवाली-26 जनवरी था टारगेट, लाल किले पर कर दिया विस्फोट, हुआ बड़ा खुलासा