हेमा मालिनी के साथ दूसरी शादी के लिए धर्मेंद्र ने बदला है धर्म? जब इस्लाम अपनाने को लेकर तोड़ी थी चुप्पी

Dharmendra Health Conditions: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र स्वास्थ्य चिंताओं को लेकर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती है. वह काफी समय से बीमार चल रहे हैं. बता दें कि धर्मेंद्र ने 2 शादियां की हैं. उनकी पहली शादी साल 1954 में केवल 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से हुई थी. इस शादी से उन्हें बॉबी देओल, सनी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल नाम के 4 बच्चे हुए थे. कहा जाता है कि अपनी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से शादी के लिए धर्मेंद्र को अपना धर्म बदलना पड़ा था.

शादी के लिए बदला था धर्म?

बता दें कि धर्मेंद्र को फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद एक्ट्रेस हेमा मालिनी से प्यार हो गया था. साल 1980 में उन्होंने प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना ही हेमा मालिनी से शादी रचा ली. इस दौरान यह अफवाह फैली थी की दोनों ने अपने ट्रेडिशनल अयंगर रीति-रिवाज से शादी करने से पहले इस्लाम धर्म कबूल कर निकाह किया था. एक्टर ने बाद में इन अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी थी. उन्होंने इसे बिल्कुल गलत बताया था.

ये भी पढ़ें- धर्मेंद्र की मौत की खबर झूठी, बेटी ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी, कहा- अफवाह ना फैलाएं!

Add Zee News as a Preferred Source

धर्म को लेकर उड़ी अफवाह

धर्मेंद्र ने साल 2004 में 'आउटलुक' के साथ बातचीत में स्पष्ट किया था कि उनपर लगाए गए ये आरोप बिल्कुल गलत हैं. उन्होंने कहा,' मैं वैसा इंसान नहीं हूं, जो अपने स्वार्थ के लिए धर्म बदल दे.' बता दें कि लोगों में अफवाह फैली थी कि दूसरी शादी के लिए धर्मेंद्र ने अपना नाम बदलकर दिलावर खान रख लिया था. वहीं हेमा मालिनी ने अपना नाम फातिमा बी रखा था. धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की ओर से कभी इसका खुलासा नहीं किया गया.

ये भी पढ़ें- धर्मेंद्र की सेहत को लेकर उनके बेटे सनी देओल ने दिया बड़ा अपडेट, फैंस से की ऐसी गुजारिश

धर्मेंद्र के निधन की अफवाह

बता दें कि कुछ समय पहले ही धर्मेंद्र के निधन की खबरें आई थीं, हालांकि ये खबरें महज अफवाह है. एक्टर की बेटी और एक्ट्रेस ईशा देओल ने इन खबरों का खंडन किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा,' मीडिया झूठी अफवाहें फैला रहा है. मेरे पापा की हालत स्थिर हैं और उसमें सुधार हो रहा है. हम सबसे अनुरोध करते हैं कि हमारे परिवार की प्राइवेसी का ध्यान रखें. पापा की हालत में तेजी से सुधार के लिए दुआ करने के लिए आप लोगों का शुक्रिया.' उनके निधन पर हेमा मालिनी का रिएक्शन भी सामने आया है. उन्होंने लिखा,' जो हो रहा है वो क्षमा करने के योग्य नहीं है. जिम्मेदार चैनल ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं, जो इलाज का असर दिखा रहा है और ठीक हो रहा है? यह बेहद अपमानजनक और गैरजिम्मेदाराना है. कृपया परिवार और उनकी प्राइवेसी की जरूरत का पूरा सम्मान करें.'