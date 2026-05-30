जैकलीन पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा! कोर्ट ने क्यों तय किए आरोप

Sukesh Chandrasekhar Scam: सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में अब बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा. उनके खिलाफ PMLA के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है.
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Jacqueline Fernandez: बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये की ठगी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब मुकदमे का सामना करना पड़ेगा. पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस, सुकेश चंद्रशेखर, उसकी पत्नी लीना पॉलोस और 14 अन्य लोगों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि उसके समक्ष रखे गए तथ्यों और सबूतों के आधार पर पहली नजर में सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर संदेह पैदा होता है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को अंजाम दिया.
सुकेश चंद्रशेखर पर आरोप है कि वह जेल में रहते हुए भी एक बड़ा आपराधिक नेटवर्क चला रहा था. वह खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के रूप में पेश करता था. नकली फोन कॉल, फर्जी पहचान और एन्क्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल कर उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 200 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की. जांच एजेंसियों के मुताबिक, ठगी से कमाए गए पैसों का इस्तेमाल महंगी संपत्तियां खरीदने, लग्जरी गाड़ियां लेने और कीमती उपहार देने में किया गया. ईडी का आरोप है कि उगाही से कमाए गए इस पैसे को छिपाने के लिए उसने कई बैंक खातों, हवाला नेटवर्क, नकद लेन-देन और फर्जी कंपनियों के जरिए इधर-उधर भेजा.
ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया था कि सुकेश चंद्रशेखर ने उगाही और अन्य अपराधों से अर्जित धन से जैकलीन फर्नांडिस को करीब 5 करोड़ 71 लाख रुपये के महंगे उपहार दिए. जैकलीन तक ये उपहार पहुंचाने के लिए सुकेश ने अपनी सहयोगी पिंकी ईरानी की मदद ली थी. ईडी के मुताबिक, सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक अतीत की जानकारी होने के बावजूद जैकलीन ने उससे महंगे गिफ्ट और आभूषण स्वीकार किए. एजेंसी का दावा था कि जैकलीन ने जानबूझकर सुकेश के आपराधिक रिकॉर्ड को नजरअंदाज किया और उसके साथ आर्थिक लेन-देन जारी रखा. ईडी का यह भी कहना है कि केवल जैकलीन ही नहीं, बल्कि उसके परिवार और रिश्तेदारों ने भी आर्थिक लाभ उठाया. जांच एजेंसी के अनुसार, जैकलीन ने उसे मिले उपहारों को लेकर अपने बयान कई बार बदले. जब सबूतों के साथ उसका सामना कराया गया, तब उसने तथ्यों को स्वीकार किया. ईडी की चार्जशीट के मुताबिक, जैकलीन की 7 करोड़ 12 लाख रुपये की संपत्ति अटैच की गई है.
सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक नेटवर्क से जुड़े मामलों की जांच दो एजेंसियां कर रही हैं. दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने MCOCA के तहत विभिन्न आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की ED) कर रही है. दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज मामले में जैकलीन को आरोपी नहीं बनाया गया था, लेकिन ईडी की ओर से दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उन्हें आरोपी बनाया गया. दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से दर्ज मामले में कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर, उसकी पत्नी लीना पॉलोस और 17 अन्य आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं, आईटी एक्ट और महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है.
इसके अलावा कोर्ट ने तीन अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय करने का भी आदेश दिया है.
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