Advertisement
trendingNow13233565
Hindi Newsमनोरंजनजैकलीन पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा! कोर्ट ने क्यों तय किए आरोप

जैकलीन पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा! कोर्ट ने क्यों तय किए आरोप

Sukesh Chandrasekhar Scam: सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में अब बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा. उनके खिलाफ PMLA के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है.     

Written By  Arvind Singh|Last Updated: May 30, 2026, 10:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जैकलीन पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा! कोर्ट ने क्यों तय किए आरोप

Jacqueline Fernandez: बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये की ठगी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब मुकदमे का सामना करना पड़ेगा. पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस, सुकेश चंद्रशेखर, उसकी पत्नी लीना पॉलोस और 14 अन्य लोगों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि उसके समक्ष रखे गए तथ्यों और सबूतों के आधार पर पहली नजर में सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर संदेह पैदा होता है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को अंजाम दिया. 

जेल में रहकर सुकेश चला रहा था आपराधिक सिंडिकेट

सुकेश चंद्रशेखर पर आरोप है कि वह जेल में रहते हुए भी एक बड़ा आपराधिक नेटवर्क चला रहा था. वह खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के रूप में पेश करता था. नकली फोन कॉल, फर्जी पहचान और एन्क्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल कर उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 200 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की. जांच एजेंसियों के मुताबिक, ठगी से कमाए गए पैसों का इस्तेमाल महंगी संपत्तियां खरीदने, लग्जरी गाड़ियां लेने और कीमती उपहार देने में किया गया. ईडी का आरोप है कि उगाही से कमाए गए इस पैसे को छिपाने के लिए उसने कई बैंक खातों, हवाला नेटवर्क, नकद लेन-देन और फर्जी कंपनियों के जरिए इधर-उधर भेजा. 

जैकलीन की भूमिका क्या है?

ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया था कि सुकेश चंद्रशेखर ने उगाही और अन्य अपराधों से अर्जित धन से जैकलीन फर्नांडिस को करीब 5 करोड़ 71 लाख रुपये के महंगे उपहार दिए. जैकलीन तक ये उपहार पहुंचाने के लिए सुकेश ने अपनी सहयोगी पिंकी ईरानी की मदद ली थी. ईडी के मुताबिक, सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक अतीत की जानकारी होने के बावजूद जैकलीन ने उससे महंगे गिफ्ट और आभूषण स्वीकार किए. एजेंसी का दावा था कि जैकलीन ने जानबूझकर सुकेश के आपराधिक रिकॉर्ड को नजरअंदाज किया और उसके साथ आर्थिक लेन-देन जारी रखा. ईडी का यह भी कहना है कि केवल जैकलीन ही नहीं, बल्कि उसके परिवार और रिश्तेदारों ने भी आर्थिक लाभ उठाया. जांच एजेंसी के अनुसार, जैकलीन ने उसे मिले उपहारों को लेकर अपने बयान कई बार बदले. जब सबूतों के साथ उसका सामना कराया गया, तब उसने तथ्यों को स्वीकार किया. ईडी की चार्जशीट के मुताबिक, जैकलीन की 7 करोड़ 12 लाख रुपये की संपत्ति अटैच की गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

दो जांच एजेंसियां कर रही हैं जांच

सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक नेटवर्क से जुड़े मामलों की जांच दो एजेंसियां कर रही हैं. दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने MCOCA के तहत विभिन्न आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की ED) कर रही है. दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज मामले में जैकलीन को आरोपी नहीं बनाया गया था, लेकिन ईडी की ओर से दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उन्हें आरोपी बनाया गया. दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से दर्ज मामले में कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर, उसकी पत्नी लीना पॉलोस और 17 अन्य आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं, आईटी एक्ट और महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है.
इसके अलावा कोर्ट ने तीन अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय करने का भी आदेश दिया है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी ...और पढ़ें

TAGS

crime news

Trending news

ठेके की नौकरी पक्का करने वाला पहला राज्य बना पंजाब, CM मान ने बताया ऐतिहासिक फैसला
Punjab
ठेके की नौकरी पक्का करने वाला पहला राज्य बना पंजाब, CM मान ने बताया ऐतिहासिक फैसला
अभिषेक के साथ पुलिस क्यों नहीं थी? विपक्ष ने साजिश कहा तो BJP बोली जनता का है गुस्सा
Abhishek Banerjee
अभिषेक के साथ पुलिस क्यों नहीं थी? विपक्ष ने साजिश कहा तो BJP बोली जनता का है गुस्सा
UP में 2027 के कांटे हटाने के लिए क्या कर रही BJP? धीरे-धीरे बुन रही जीत का रोडमैप
up
UP में 2027 के कांटे हटाने के लिए क्या कर रही BJP? धीरे-धीरे बुन रही जीत का रोडमैप
अचानक बज उठा फोन में 'सायरन', मौसम को लेकर सरकार की तरफ से आया ये अलर्ट
Thunderstorm alert
अचानक बज उठा फोन में 'सायरन', मौसम को लेकर सरकार की तरफ से आया ये अलर्ट
सैलानियों के सैलाब से मनाली-रोहतांग रोड 'महा'जाम, 4 दिन में दूसरी बार बेहाल हुए लोग
Manali Rohtang road
सैलानियों के सैलाब से मनाली-रोहतांग रोड 'महा'जाम, 4 दिन में दूसरी बार बेहाल हुए लोग
TMC सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला, कपड़े फाड़े, अंडे फेंके, हेलमेट पहनकर जान बचाई
Abhishek Banerjee
TMC सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला, कपड़े फाड़े, अंडे फेंके, हेलमेट पहनकर जान बचाई
डीके शिवकुमार के नाम पर लगी मुहर, राज्यपाल से मिल सरकार बनाने का दावा पेश किया
Karnataka CM
डीके शिवकुमार के नाम पर लगी मुहर, राज्यपाल से मिल सरकार बनाने का दावा पेश किया
सिंधु जल समझौता रद्द होने से कराची में कराहने लगे लोग? शरीफ को कोस रहे पाकिस्तानी
Indus Waters Treaty
सिंधु जल समझौता रद्द होने से कराची में कराहने लगे लोग? शरीफ को कोस रहे पाकिस्तानी
तपती गर्मी के बीच मौसम कब लेगा 360 डिग्री टर्न, झमाझम बारिश बुझाएगी सूरज की आग
weather update
तपती गर्मी के बीच मौसम कब लेगा 360 डिग्री टर्न, झमाझम बारिश बुझाएगी सूरज की आग
चाहे मेरा गला काट दो... झुकाने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा! BJP पर क्यों भड़के अभिषेक
Abhishek Banerjee
चाहे मेरा गला काट दो... झुकाने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा! BJP पर क्यों भड़के अभिषेक