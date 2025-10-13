इन फिल्मों में हीरो नहीं बल्कि हीरोइन बनीं कहानी की जान, अपनी अदाकारी से जीता सबका दिल

बॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर देखा जाता है कि फिल्म का हीरो ही पूरी कहानी का सेंटर होता है. लेकिन कुछ ऐसी भी फिल्में हैं जिनमें हीरोइन ने ऐसी परफॉरमेंस दी कि पूरे सिनेमाघर में सिर्फ उनके लिए ही तालियों की गरगराहट गूंजी थी. इन फिल्मों में न सिर्फ कहानी हीरोइन के इर्द-गिर्द घूमी बल्कि दर्शकों के दिलों में भी उनके रोल की गहरी छाप रह गई. इन परफॉरमेंसेज ने साबित किया कि टैलेंट के सामने स्टारडम भी फीका पड़ सकता है.

श्रीदेवी

इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता पहला है श्रीदेवी का जिन्होंने कई ऐसी मूवीज में अपने अभिनय का परचम लहराया है जिनमें उन्हें हीरो से भी ज्यादा सराहना मिली है. इस लिस्ट में सदमा और चलबाज काफी चर्चित नाम हैं. सदमा में उन्होंने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया जो हादसे के बाद मानसिक रूप से बिमाार हो जाती हैं. इस फिल्म में कमल हसन के होते हुए भी दर्शकों को श्रीदेवी की मासूमियत और उनकी आंखों में भरी बेबसी अबतक याद है. चलबाज में उन्होंने अपने ही दो किरदार निभाए एक भोली-भाली और दूसरी चुलबुली और चालाक.जिसे उनके फैंस ने काफी पसंद किया. चलबाज के लिए श्री देवी को फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था.

रानी मुखर्जी

रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन की ब्लैक अपने समय से काफी आगे की फिल्म मानी जाती है. रानी ने ब्लैक में जो किया वो भारतीय सिनेमा में शायद ही किसी अभिनेत्री ने किया हो. उन्होंने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया जो सुन नहीं सकती, देख भी नहीं सकती और बोल भी नहीं सकती. इस किरदार को निभाने के लिए जिस तरह की मेहनत और संवेदना चाहिए होती है वो रानी की आंखों और हावभाव में झलकती है. फिल्म में अमिताभ बच्चन जैसे महान अभिनेता थे लेकिन दर्शकों के दिल में रानी ने जो जगह बनाई वो कमाल की थी. इस रोल के लिए उन्होंने फिल्मफेयर अवॉर्ड जीतकर अपने अभिनय का लोहा मनवाया था.

काजोल

काजोल ने गुप्त में एक ऐसा किरदार निभाया है जिसने उन्हें एक सस्पेंस थ्रिलर क्वीन बना डाला था. क्लाइमैक्स में उनके पागलपन वाले एक्सप्रेशन ने दर्शकों को झकझोर कर रख दिया था. इस रोल ने उन्हें फिल्मफेयर का बेस्ट नेगेटिव रोल अवॉर्ड दिलाया और दर्शकों के दिलों दिमाग में एक खास छाप भी छोड़ दी.

करीना कपूर

साल 2008 में आई शाहिद कपूर और करीना कपूर की फिल्म जब वी मेट के लोग आज भी दिवाने हैं. इस फिल्म में करीना ने गीत का किरदार निभाया था जिसे फैंस का बेहद प्यार मिला था. इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला साथ ही इस किरदान को करीना के सबसे पॉपुलर किरदार के रूप में भी जाना जाता है.