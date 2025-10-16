फिल्मों में अमर, पर असल जिंदगी से हार गए ये सेलेब्स, मुस्कुराते हुए लड़ी कैंसर से आखिरी जंग

बॉलीवुड की चमक-दमक वाली दुनिया में कई ऐसे सितारे रहे हैं जिनकी फिल्मों में मौजूदगी तो लोगों को हमेशा याद रहेगी पर असल जिंदगी में वो अपनी जिंदगी से जंग हार चुके हैें. इन सितारों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने जिंदगी की जंग हारने पर मजबूर कर दिया.
Trending Photos
बॉलीवुड की दुनिया बाहरी लोगों को हमेशा ग्लैमर से भरपूर लगती है. पर इस चमक भरी दुनिया में कई ऐसी चीजें भी हैं जिसे कलाकार अपनी हंसी से छुपा लेते हैं. कई कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखकर और पर्दे पर हिम्मत दिखाकर सभी को प्रेरित किया लेकिन बीमारी की ताकत के सामने अपने घुटने टेक दिए. आज हम आपको कुछ ऐसे स्टार्स के बारे में बताएंगे जो मुस्कुराते हुए कैंसर से अपनी जिंदगी की आखिरी जंग हार गए.
विनोद खन्ना
बॉलीवुड के सबसे मशहूर और प्रतिभाशाली अभिनेताओं में से एक विनोद खन्ना ने कई फिल्मों में काम किया है. उनकी मुस्कान पर्दे पर हमेशा लोगों को लुभाती रही है लेकिन निजी जिंदगी में कैंसर से वो जंग हार गए. विनोद खन्ना ने फिल्में करते हुए आखिरी समय तक अपना हौसला नहीं खोया पर वो कैंसर से अपनी जंग हार गए.
रिशि कपूर
बॉलीवुड चमकते सितारे रिशि कपूर के एक्टिंग और लुक्स के हजारों फैन थे. अदाकारी और स्टाइल ने उन्हें हमेशा अलग बनाया है. कैंसर ने उन्हें चुपचाप जकड़ लिया और उन्होंने लंबी बीमारी के बावजूद पर्दे और लोगों के बीच रहकर हिम्मत दिखाई.
पंकज धीर
पंकज धीर ने कई टीवी शो और फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीता. उनका कर्ण का किरदार आज भी लोगों के बीच काफी पॉपुलर है. उन्होंने बीमारी के बावजूद लोगों के सामने हमेशा एक मजबूत चेहरा दिखाया और अपनी जंग को बहुत हिम्मत से लड़ा, पर हाल ही में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कब दिया.
नरगिस
बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और संजय दत्त की मां नरगिस ने साल 1981 में कैंसर से लंबे समय से जंग लड़ने के बाद अपने प्राण त्याग दिए. इन सितारों की कहानी ये दिखाती है कि पर्दे पर जितनी चमक होती है, असल जिंदगी में उतनी ही कठिनाइयां भी होती हैं जिन्हें ये सितारे अपनी मुस्कान से छुपाते हैं.
नूतन
बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री नूतन ने कई हिट फिल्में दीं और अपने अभिनय से लोगों के दिल में जगह बनाई. उनकी याद आज भी लोग उनके फिल्मों को देखते हैं. साल 1991 में उन्होनें इस दुनिया को अलविदा कह दिया था.