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Hindi Newsबॉलीवुड007 की कुर्सी खाली! डेनियल क्रेग के बाद किसे मिलेगा लाइसेंस टू किल? जेम्स बॉन्ड बनने की रेस में कौन-कौन सुपरस्टार

'007' की कुर्सी खाली! डेनियल क्रेग के बाद किसे मिलेगा 'लाइसेंस टू किल'? जेम्स बॉन्ड बनने की रेस में कौन-कौन सुपरस्टार

दुनियाभर के इतिहास में सबसे मशहूर और लंबे समय तक चलने वाली ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट फ्रेंचाइजी फिल्म 'जेम्स बॉन्ड' के अगले पार्ट के लिए मेकर्स ने कमर कस ली है. अमेजन एमजीएम स्टूडियो ने पुष्टि की है कि इस जासूसी थ्रिलर फ्रेंचाइजी के लिए डेनियल क्रेग के बाद नए चेहरे की तलाश शुरू हो चुकी है. अब डेनियल क्रेग के बाद इस दमदार किरदार को कौन निभाएगा, इसकी रेस तेज हो गई है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 18, 2026, 06:38 AM IST
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'007' की कुर्सी खाली! डेनियल क्रेग के बाद किसे मिलेगा 'लाइसेंस टू किल'? जेम्स बॉन्ड बनने की रेस में कौन-कौन सुपरस्टार

हॉलीवुड की मशहूर फ्रेंचाइजी 'जेम्स बॉन्ड' एक बार फिर दुनियाभर में चर्चा में आ गई है और इसकी वजह है नए '007' की तलाश. डेनियल क्रेग के विदा लेने के बाद अब मेकर्स ऐसे चेहरे की खोज में जुटे हैं, जो एक्शन, स्टाइल, इंटेलिजेंस और चार्म के साथ इस आइकॉनिक किरदार को नई पहचान दे सके. लंबे समय से चल रही चर्चाओं के बीच कई बड़े सितारों के नाम सामने आ रहे हैं और फैंस बेसब्री से आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं. दरअसल, डेनियल क्रेग ने साल 2021 में रिलीज हुई 'नो टाइम टू डाई' के साथ जेम्स बॉन्ड के किरदार को अलविदा कह दिया था. 5 फिल्मों तक '007' का किरदार निभाने वाले डेनियल क्रेग को मॉडर्न दौर का सबसे दमदार बॉन्ड माना जाता है. उनके जाने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि आखिर अगला बॉन्ड कौन होगा?

007 के फैंस को जल्द मिलेगी खुशखबरी

अमेजन एमजीएम स्टूडियोज ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर फेमस फ्रेंचाइजी फिल्म से जुड़ी जानकारी शेयर करते हुए लिखा, 'अगले जेम्स बॉन्ड की तलाश जारी है. हम इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी खास जानकारी पर टिप्पणी करने की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन 007 के फैंस के साथ हम सही समय आने पर कई एक्साइटिंग न्यूज शेयर करेंगे.'

वहीं, साल 2021 में रिलीज हुई 'नो टाइम टू डाई' में डेनियल क्रेग ने आखिरी बार जेम्स बॉन्ड का किरदार अदा किया था. उनके हटने के बाद कौन नया जेम्स बॉन्ड बनकर धांसू एक्शन करेगा और किसके पास यह किरदार जाना चाहिए, इसे लेकर इंटरनेट पर काफी तेजी से कयास लगाए जा रहे थे. अब मेकर्स ने यह बात साफ कर दी है कि वह नए जेम्स बॉन्ड की तलाश अभी भी कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने कई एक्टर्स से बात की है.

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कौन करेगा जेम्स बॉन्ड 26 का निर्देशन?

एक रिपोर्ट के मुताबिक, जेम्स बॉन्ड की अगली फ्रेंचाइजी के लिए मेकर्स ने ऑडिशन लेने शुरू कर दिए हैं. अब तक कई एक्टर्स इस पावरफुल रोल के लिए स्क्रीन टेस्ट दे चुके हैं. बताया जा रहा है कि कास्टिंग डायरेक्टर नीना गोल्ड ने अपने कंधों पर इसकी जिम्मेदारी संभाली है, ताकि डेनियल क्रेग की तरह इस किरदार में जान फूंकने वाला उनका उत्तराधिकारी ढूंढा जा सके.

हेनरी कैविल का नाम सबसे आगे

वहीं नए जेम्स बॉन्ड की रेस में सबसे ज्यादा चर्चा हेनरी कैविल (Henry Cavill) की हो रही है. 'सुपरमैन' और 'द विचर' जैसी फिल्मों और सीरीज से उन्होंने दुनियाभर में लोकप्रियता हासिक की है और लंबे समय से बॉन्ड फैंस की पहली पसंद बने हुए हैं. उनका लुक, पर्सनैलिटी और स्क्रीन प्रेजेंस 007 के किरदार से काफी मेल खाती है. दिलचस्प बात ये है कि कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हेनरी कैविल पहले भी बॉन्ड ऑडिशन का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन उस समय उनकी उम्र कम होने की वजह से उन्हें मौका नहीं मिला था. अब एक बार फिर उनका नाम चर्चा में आ गया है. 

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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