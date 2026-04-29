'राजा शिवाजी' की एडवांस बुकिंग में तूफान, चंद घंटों में बिके 40 हजार टिकट, ओपनिंग से पहले ही छापे इतने करोड़

Raja Shivaji Advance Booking: भारतीय सिनेमा में पिछले कुछ समय से देश के नायकों पर बनी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार कर रही हैं. वहीं, इस साल की शुरुआत से ही बॉलीवुड ने भी बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाया हुआ है. बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फ्रेंचाइजी फिल्म 'धुरंधर' धमाल मचा रही है. 'धुरंधर' के दोनों पार्ट ने कुल मिलाकर 3000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. अब मई में कई और बेहतरीन फिल्में रिलीज होने वाली हैं. 1 मई से सिनेमाघरों में कई बड़ी फिल्में दस्तक देंगी, जिनमें से एक रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी भी शामिल है. फिल्म में रितेश देशमुख ने छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभाया है और टीजर-ट्रेलर को भी लोगों ने काफी पसंद किया है. जैसे ही मेकर्स ने फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू की, माहौल एकदम सेट हो गया. फिल्म ने चंद घंटों में ही एडवांस बुकिंग से करोड़ों रुपये कमा लिए हैं.

कई भाषाओं में रिलीज होगी फिल्म

रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी कई अलग-अलग भाषाओं में थिएटर में रिलीज होने वाली है, जिनके रनटाइम भी अलग-अलग बताए जा रहे हैं. फिल्म में विलेन का किरदार संजय दत्त निभा रहे हैं. इसके साथ ही फिल्म में अभिषेक बच्चन भी नजर आएंगे. वहीं, फैंस को फिल्म में सलमान खान के कैमियो का इंतजार है. चलिए अब आपको बताते हैं कि फिल्म ने एडवांस बुकिंग में कितनी कमाई कर ली है.

अब तक बिके 43 हजार टिकट

हाल ही में सैकनिल्क की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक फिल्म ने एडवांस बुकिंग से कुल 1.12 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है, जबकि 43,697 टिकट अब तक बिक चुके हैं. खबर लिखे जाने तक फिल्म के कुल 1182 शो थे. वहीं, अगर मराठी वर्जन से हुई कमाई की बात करें तो फिल्म ने 1 करोड़ 7 लाख रुपये कमा लिए हैं, जबकि हिंदी में फिल्म ने केवल 4 लाख रुपये का कारोबार किया है. दरअसल, फिल्म को सबसे तगड़ा रिस्पॉन्स मुंबई और पुणे से मिल रहा है. मुंबई से एडवांस बुकिंग में फिल्म ने 50 लाख रुपये और पुणे से 32 लाख रुपये का कारोबार कर लिया है.

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तगड़ी होगी 'राजा शिवाजी' की ओपनिंग?

फिल्म राजा शिवाजी ने कोल्हापुर, नागपुर, नासिक और सांगली से भी एडवांस बुकिंग में लाखों रुपये कमा लिए हैं. फिल्म के लिए यह काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है. फिल्म की एडवांस बुकिंग खुले अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, ऐसे में इतना तगड़ा बिजनेस करना इस बात का संकेत है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ओपनिंग कर सकती है.