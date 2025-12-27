60वें जन्मदिन पर सलमान खान ने फैंस को दिया तोहफा, 1 मिनट 12 सेकंड में भाईजान को देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे, देखें 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर

Salman Khan Movie Battle of Galwan Teaser: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान आज 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. सलमान के बर्थडे का फैंस को बेसब्री से इंतजार करते हैं. भाईजान ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर चाहने वालों को सबसे बड़ा तोहफा दिया है. भाईजान की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर फैंस के लिए जारी कर दिया है. इस फिल्म का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. बैटल ऑफ गलवान का टीजर सामने आते ही फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और हर तरह सिर्फ इसी फिल्म की चर्चा हो रही है.

टीजर देखते ही फैंस के बीच मचा तहलका

'बैटल ऑफ गलवान' के टीजर में सलमान खान का लुक काफी दमदार और गंभीर नजर आ रहा है. आर्मी यूनिफॉर्म में सलमान का अंदाज देखकर ये साफ हो जाता है कि यह फिल्म फैंस को देशभक्ति, जज्बे और बलिदान की कहानी कहने वाली है. इस टीजर की शुरुआत गहरे बैकग्राउंड म्यूजिक और दमदार डायलॉग्स के साथ होती है, जो सीधे आपके दिल को छू लेगी. 1 मिनट 12 सेकंड का ये टीजर फिल्म देखने के लिए आपकी एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ा देगी.

देखें इसका टीजर

सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई ऐतिहासिक झड़प पर आधारित बताई जा रही है. गलवान घाटी भारतीय सेना के साहस और शौर्य की मिसाल मानी जाती है. इस फिल्म में सलमान खान एक भारतीय सैनिक के किरदार में नजर आ रहे हैं, जो देश के लिए हर चुनौती का सामना करता है. बैटल ऑफ गलवान फिल्म में आपको एक्शन के साथ इमोशन और देशभक्ति का दमदार तड़का देखने को मिलेगा.

इस दिन सिनेमाघरों में होगी रिलीज

बता दें कि 'बैटल ऑफ गलवान' के टीजर में इस फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया गया है. सिनेमाघरों में ये फिल्म 17 अप्रैल 2026 को दस्तक देने वाली है. इस फिल्म का डायरेक्शन अपूर्वा लाखिया ने किया और फिल्म में सलमान के अपोजिट चित्रांगदा सिंह नजर आने वाली हैं. बैटल ऑफ गलवान में हाई लेवल एक्शन सीक्वेंस और दमदार वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है. फिल्म को लेकर मेकर्स का दावा है कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सेना को दिया गया एक ट्रिब्यूट है.