डिस्को अंदाज में छा गए बॉबी देओल, 1 मिनट 29 सेकंड में 'बंदर' के टीजर में मचाया धमाल, फैंस एक्साइटेड

Bobby Deol Bandar Teaser Release: बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल ने बीते कुछ समय में अपनी शानदार एक्टिंग से फैंस का भरोसा जीता है और एक से बढ़कर एक जबरदस्त किरदार निभाए हैं. उनकी फिल्मों को देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं. हाल ही में अनुराग कश्यप की मोस्ट अवेटेड फिल्म बंदर का टीजर जारी किया गया, जिसमें बॉबी देओल 90 के दशक के रॉकस्टार वाले लुक में नजर आ रहे हैं. इस फिल्म में बॉबी देओल का किरदार काफी मिस्टीरियस माना जा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं उनकी फिल्म बंदर का टीजर कैसा है और फैंस का कैसा रिएक्शन मिल रहा है.

कैसा है बंदर का टीजर?

बॉबी देओल की अपकमिंग फिल्म बंदर का 1 मिनट 29 सेकंड का टीजर काफी मिस्टीरियस है, लेकिन मोटे तौर पर फिल्म की कहानी का क्लू भी दर्शकों को आसानी से मिल रहा है. फिल्म में बॉबी देओल की छवि एक रॉकस्टार की है, जिसे देखने के बाद लड़कियां आकर्षित भी होती हैं और इस फैंटेसी को काफी एंजॉय भी करती हैं. वहीं, टीजर में यह भी साफ है कि इसी दौरान वह किसी लड़की के चक्कर में फंस जाता है और फिर उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. अब फिल्म देखकर ही पता चल पाएगा कि क्या बॉबी देओल का किरदार अपने ऊपर लगे आरोपों से छुटकारा पाता है या इस भंवर में फंस जाता है. फिल्म सिनेमाघरों में 5 जून 2026 को दस्तक देगी.

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टीजर को मिल रहा फैंस का अच्छा रिएक्शन

अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी बॉबी देओल की फिल्म बंदर के टीजर को फैंस पसंद कर रहे हैं. एक शख्स ने कहा, 'लॉर्ड बॉबी और कश्यप ऐसा कॉम्बो हैं, जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी.' दूसरे शख्स ने लिखा, 'बंदर के टीजर को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यह फिल्म बॉलीवुड सिनेमा का कमबैक एरा लेकर आएगी.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'टीजर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि फुल पैसा वसूल फिल्म आने वाली है.' कुल मिलाकर फिल्म के टीजर को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

बॉबी देओल वर्कफ्रंट

एक्टर बॉबी देओल के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी यह फिल्म उस मौके पर रिलीज होने जा रही है, जब पहले से ही बॉक्स ऑफिस पर पॉप स्टार माइकल जैक्सन की बायोपिक फिल्म का धमाल देखने को मिल रहा है. इस फिल्म की कमाई भारत में भी अच्छी देखने को मिल रही है. अब इस फिल्म के सामने रॉकस्टार बनकर बॉबी देओल चंद हफ्तों में ही दस्तक देते नजर आएंगे. वहीं, इसके अलावा बॉबी देओल जन नेता में भी नजर आएंगे. इस फिल्म में वे लीड विलेन के तौर पर दिखाई देंगे. फिल्म में साउथ सुपरस्टार विजय लीड एक्टर का किरदार निभाएंगे. पहले यह फिल्म जनवरी 2026 में आने वाली थी, लेकिन अब तक फिल्म की रिलीज डेट फाइनल नहीं हो पाई है. इसके अलावा वे अल्फा नाम की फिल्म में भी नजर आएंगे.