1 मिनट 58 सेकंड के ट्रेलर में दिखी मॉडर्न लव स्टोरी, कपल की रोमांटिक केमिस्ट्री ने खींचा ध्यान, हसीना बोलीं- 'एक खूबसूरत प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा...'

Do Deewane Shaher Mein: संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन ‘दो दीवाने शहर में’ का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ और आते ही दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गया. अरेंज्ड मैरिज की परिचित पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म आधुनिक रिश्तों, भावनात्मक उलझनों और आज की तेज रफ्तार जिंदगी में प्यार की बदलती परिभाषाओं को संवेदनशील तरीके से पेश करती नजर आती है, जो एक साथ निजी भी है और बेहद रिलेटेबल भी.

इन पलों ने ट्रेलर में खींचा ध्यान

ट्रेलर में जिन पलों ने खास ध्यान खींचा है, उनमें संदीपा धर की संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली मौजूदगी भी शामिल है. भले ही उनकी झलकें सीमित रखी गई हों, लेकिन हर फ्रेम में उनका आत्मविश्वास और सशक्त स्क्रीन प्रेजेंस साफ महसूस होता है. एक सीन में हरे रंग की आकर्षक ड्रेस में और दूसरे में सादगी भरे, एलिगेंट अंदाज में दिखीं संदीपा कहानी में रहस्य और उत्सुकता का एक नया आयाम जोड़ती हैं.

उनकी मौजूदगी फिल्म के अर्बन और रोमांटिक टोन के साथ सहजता से घुलती नजर आती है, जो संयमित, सधी हुई और आत्मविश्वास से भरी हुई है. हालांकि कुछ ही पलों में संदीपा की भाव-भंगिमाएं यह संकेत देती हैं कि उनका किरदार कहानी में भावनात्मक गहराई रखता है, जो धीरे-धीरे सामने आएगा.

संदीपा धर के करियर के लिए एक अहम पड़ाव

संजय लीला भंसाली जैसे प्रतिष्ठित फिल्ममेकर के प्रोडक्शन का हिस्सा बनना संदीपा धर के करियर का एक अहम पड़ाव है. हालांकि अपने अब तक के सफर में वह ऐसे किरदार चुनती रही हैं, जो उन्हें एक कलाकार के रूप में आगे बढ़ने का मौका देते हैं. इसी कड़ी में ‘दो दीवाने शहर में’ से उनका जुड़ाव कंटेंट-ड्रिवन और लेयर्ड सिनेमा की ओर उनके सोच-समझकर किए गए कदम को दर्शाता है.

संदीपा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया रिएक्शन

फिल्म को लेकर संदीपा ने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं साझा करते हुए लिखा है, 'एक खूबसूरत प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा. 'दो दीवाने शहर में' का हिस्सा बनना मेरे लिए बेहद खास अनुभव रहा. मृणाल, मेरी रोशनी, तुम्हारी परफॉर्मेंस में इतनी ईमानदारी और संवेदनशीलता है कि कई बार मैं भूल जाती थी कि यह अभिनय है. रवि उदय सर, आप सिर्फ पल नहीं कैद करते, मैं उन्हें अपनी रगों में महसूस करती हूं और अभिरूचि आनंद, इस कहानी के लिए धन्यवाद. दुनिया को ससांक और रोसनी की इस सादगी भरी, सच्ची और दिल को छू लेने वाली दुनिया को महसूस करने की जरूरत है. फिलहाल नैना को लिखने और उसे खोजने में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया.'

ग्लैमर के साथ-साथ गहराई भी बराबरी से मौजूद

फिलहाल संदीपा के किरदार से जुड़ी जानकारी गोपनीय रखी गई है, लेकिन ट्रेलर यह जरूर संकेत देता है कि इस फिल्म में संदीपा को एक फ्रेश, कॉन्फिडेंट और खूबसूरत अंदाज़ में देखा जाएगा. उनकी सधी हुई मौजूदगी यह भरोसा दिलाती है कि पर्दे पर उनका असर धीरे-धीरे खुलकर सामने आएगा. ‘दो दीवाने शहर में’ के साथ संदीपा धर एक बार फिर यह साबित करती हैं कि वह अपने करियर में संतुलित और समझदारी भरे चुनाव कर रही हैं, जहां ग्लैमर के साथ-साथ गहराई भी बराबरी से मौजूद है.