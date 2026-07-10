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थिएटर में पैसा वसूल या घर बैठे एंटरटेनमेंट? एक या दो नहीं, आज रिलीज होंगी 9 फिल्में-सीरीज; सिनेमाघरों में 3 और OTT पर 6

Friday Box Office Ott Release: जुलाई का दूसरा हफ्ता सिने लवर्स के लिए बेहद खास होने वाला है. 10 जुलाई, शुक्रवार के दिन सिनेमाघरों और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं. इस हफ्ते आपको कॉमेडी, हॉरर, फैमिली ड्रामा और रोमांस से भरपूर जबरदस्त कंटेंट देखने को मिलेगा. अगर इस वीकेंड आप कुछ नया देखने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह वीकेंड आपके लिए शानदार रहने वाला है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 10, 2026, 06:30 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:30 AM IST
थिएटर में पैसा वसूल या घर बैठे एंटरटेनमेंट? एक या दो नहीं, आज रिलीज होंगी 9 फिल्में-सीरीज; सिनेमाघरों में 3 और OTT पर 6

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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