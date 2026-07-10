/थिएटर में पैसा वसूल या घर बैठे एंटरटेनमेंट? एक या दो नहीं, आज रिलीज होंगी 9 फिल्में-सीरीज; सिनेमाघरों में 3 और OTT पर 6

Friday Box Office Ott Release: सिने लवर्स को फ्राइडे का बेसब्री से इंतजार रहता है और यह वीकेंड उनके लिए बेहद खास और मनोरंजक होने वाला है. 10 जुलाई को सिनेमाघरों से लेकर ओटीटी तक कई ऐसी फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं, जिनका दर्शकों को लंबे वक्त से इंतजार था. ये फिल्में आपको बारिश के मौसम में बोरियत से बचाएंगी. तो चलिए, आज हम आपको पूरी लिस्ट के बारे में बताते हैं.
इस लिस्ट में सबसे पहले अजय देवगन की मल्टीस्टारर फिल्म 'धमाल 4' का नाम है. यह फिल्म 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसमें अजय देवगन के अलावा अनिल कपूर, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा जैसे सितारे नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन इंद्र कुमार ने किया है. इस फिल्म में कॉमेडी के साथ एक बड़े फाइनेंशियल स्कैम की कहानी दिखाई गई है, जिसमें कई मजेदार ट्विस्ट देखने को मिलेंगे.
साउथ एक्टर अखिल अक्किनेनी की फिल्म 'लेनिन' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. यह फिल्म 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म से अखिल तीन साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं. अखिल के अपोजिट लीड रोल में एक्ट्रेस भाग्यश्री बोरसे नजर आने वाली हैं. इस फिल्म को नागार्जुन और सूर्यदेवरा नागा बंसी ने प्रोड्यूस किया है.
डिज्नी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'मोआना' भी 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में मोआना का किरदार कैथरीन ने निभाया है और ड्वेन जॉनसन एक बार फिर माउई के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म के शानदार विजुअल्स आपका दिल जीत लेंगे.
अक्षय खन्ना, सनी देओल, दीया मिर्जा और तिलोत्तमा शोम स्टारर कोर्टरूम ड्रामा 'इक्का' भी 10 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है. इस फिल्म की कहानी एक चर्चित हत्या के केस के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां एक नामी वकील को उसी व्यक्ति का केस लड़ना पड़ता है, जिसका करियर उसने कभी बर्बाद कर दिया था. इसके निर्देशक सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा हैं.
अगर आपको स्पोर्ट्स और खासकर फुटबॉल पसंद है, तो 'लैंड ऑफ फुटबॉल' आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए. यह स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री 10 जुलाई से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी. डॉक्यूमेंट्री में केरल के लोगों के फुटबॉल के प्रति करीब 70 साल पुराने जुनून, वहां की फुटबॉल संस्कृति और इस खेल से उनके गहरे भावनात्मक जुड़ाव को बेहद दिलचस्प अंदाज में दिखाया गया है.
सस्पेंस और कॉमेडी का मजेदार मिश्रण देखने के लिए 'परिमला एंड कंपनी' एक बेहतरीन विकल्प है. तमिल भाषा की यह थ्रिलर फिल्म 10 जुलाई से जी5 पर स्ट्रीम होगी. कहानी परिमला और उसके परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है. उनकी छोटी बेटी को परेशान करने वाला पड़ोसी अचानक रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाया जाता है. इसके बाद शुरू होती है रहस्यों, सस्पेंस और अप्रत्याशित ट्विस्ट से भरी कहानी, जो आखिर तक दर्शकों को बांधे रखती है.
एक्शन और ड्रामा पसंद करने वालों के लिए 'बाल्टी' शानदार विकल्प हो सकती है. यह फिल्म 10 जुलाई से सोनी लिव पर तमिल और मलयालम भाषा में उपलब्ध होगी. कहानी उदयन नाम के एक कबड्डी खिलाड़ी की है, जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्रभावशाली बिजनेसमैन का भरोसा जीतता है. लेकिन हालात ऐसा मोड़ लेते हैं कि उसे अपने ही साथियों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है. दमदार एक्शन और रोमांचक कहानी इस फिल्म को देखने लायक बनाती है.
इस लिस्ट में आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म का नाम भी शामिल है. थिएटर में रिलीज होने के ठीक 8 हफ्ते बाद यह रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने जा रही है. आप इसे वीकेंड पर जरूर देख सकते हैं.
इस लिस्ट में 'मिगुएल एंजेल ब्लैंको: द 48 आवर्स दैट चेंज स्पेन' का नाम भी शामिल है. यह सत्य घटना पर आधारित एक भयावह डॉक्यूमेंट्री सीरीज है. यह सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं, बल्कि स्पेन के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देने वाले उन 48 घंटों की दास्तां है. दरअसल, साल 1997 में युवा राजनेता मिगुएल एंजेल ब्लैंको का बेरहमी से अपहरण किया गया था. यह सीरीज उसी घटना पर आधारित है.