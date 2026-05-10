क्या इसी दिन के लिए तुझे पाल-पोस कर बड़ा किया... पुरानी हिंदी फिल्मों की मां के वो 10 सीरियस डायलॉग, जो आज बन चुके हैं Meme Material

10 Iconic Bollywood Maa Dialogues: बॉलीवुड फिल्मों में मां का किरदार हमेशा सबसे खास रहा है. कई फिल्मों में मां के डायलॉग इतने मशहूर हुए कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं. निरूपा रॉय से लेकर फरीदा जलाल और राखी तक, हर एक एक्ट्रेस ने मां के रोल में ऐसा इमोशन डाला कि दर्शकों की आंखें नम हो गईं. फिल्मों में बोले गए कई डायलॉग तो बिल्कुल वैसे लगते हैं जैसे हमारी अपनी मां रोजमर्रा की जिंदगी में बोलती हैं. यही वजह है कि ये डायलॉग सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि लोगों की जिंदगी और यादों का हिस्सा बन गए.

पुरानी फिल्मों की मां जहां अपने बच्चों के लिए हर दर्द सहती नजर आती थी, वहीं बाद की फिल्मों में मां का अंदाज थोड़ा बदला लेकिन इमोशन वही रहा. कभी आशीर्वाद देने वाले डायलॉग दिल छू गए तो कभी बच्चों को समझाने वाले शब्द लोगों के दिलों में बस गए. बॉलीवुड की इन मांओं ने हर दौर में अपने किरदार से दर्शकों को जोड़कर रखा. यही कारण है कि आज भी जब फिल्मों की आइकॉनिक मांओं की बात होती है तो निरूपा रॉय, राखी और फरीदा जलाल जैसे नाम सबसे पहले याद आते हैं. जिन्हें सुनते ही आज भी पुरानी फिल्मों की यादें ताजा हो जाती हैं.

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बॉलीवुड फिल्मों की मां के मशहूर डायलॉग्स

1. ‘दीवार’ फिल्म में निरूपा रॉय -

‘तू अभी इतना भी अमीर नहीं हुआ कि अपनी मां को खरीद सके!’

2. ‘मदर इंडिया’ फिल्म में नरगिस -

‘मेरे दूध का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है’

3. ‘गोलमाल’ फिल्म में दीना पाठक -

‘क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाल-पोस कर बड़ा किया था?’

4. ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ फिल्म में फरीदा जलाल -

‘जब लड़की जवान हो जाती है ना... तो मां उसकी मां नहीं रहती... सहेली बन जाती है’

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5. ‘मुगल-ए-आजम’ फिल्म में दुर्गा खोटे -

‘ये सुहाग का टीका कहीं मां के दिल का दाग न बन जाए’

6. ‘खानदान’ फिल्म में ललिता पवार -



‘चुड़ैल! कीड़े पड़ें तुझे’

7. ‘करण अर्जुन’ फिल्म में राखी -

‘मेरे करण-अर्जुन आएंगे!’

8. ‘हम आपके हैं कौन..!’ फिल्म में रीमा लागू -

‘देखिए जी, आप मेरे लाल को ऐसे मत डांटिए’

9. ‘फिजा’ फिल्म में जया बच्चन -

‘मां की बद्दुआ भी दुआ बनकर लगती है’

10. ‘ओम जय जगदीश’ फिल्म में वहीदा रहमान -

‘जब तू छोटा था, बोल नहीं सकता था... तो मुझे तेरी हर बात समझ में आती थी... अब तू इतना बड़ा हो गया है और हर लफ्ज साफ-साफ बोलता है... तो मुझे तेरी कोई बात समझ में नहीं आती’