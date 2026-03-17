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Hindi Newsबॉलीवुड10 साल बाद टीवी पर धमाका, अनिल कपूर ला रहे हैं ‘24’ का तीसरा सीजन! फैंस एक्साइटेड

10 साल बाद टीवी पर धमाका, अनिल कपूर ला रहे हैं ‘24’ का तीसरा सीजन! फैंस एक्साइटेड

Anil Kapoor TV Show: बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर ने हाल ही में अपने शो '24' के अगले सीजन का ऐलान किया हैं. यह शो 10 साल पहले आया था और अब तक इस शो के 2 सीजन आ चुके हैं. अब देखना यह होगा कि अनिल कपूर के इस शो की तीसरा सीजन कब आएगा. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 17, 2026, 11:28 PM IST
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69 की उम्र में अनिल कपूर का धमाकेदार कमबैक
69 की उम्र में अनिल कपूर का धमाकेदार कमबैक

Anil Kapoor TV Show: बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर इन दिनों अपनी फिल्म 'सूबेदार' के लिए खूब तारीफें बटोर रहे हैं. फिल्म में एक्टर की एक्टिंग को हर किसी ने काफी पसंद किया था. ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई इस फिल्म ने ट्रेंडिंग लिस्ट पर कब्जा किया हुआ है. इसी बीच अनिल कपूर ने फैंस को एक और सरप्राइज दे दिया है. एक्टर ने अब टीवी पर धमाका करने का ऐलान किया है. वह 10 साल बाद टीवी पर लौट रहे हैं और एक बार फिर वह जय सिंह राठौड़ के किरदार में फैंस को खुश करने वाले हैं. 

जल्द आएगा '24' का तीसरा सीजन!

अनिल कपूर ने अपने हिट टीवी शो 24 के तीसरे सीजन का ऐलान कर दिया है. इस शो का पहला सीजन साल 2013 में आया था और इसके बाद उनका दूसरा सीजन साल 2016 में आया था, जिसके बाद से ही फैंस शो 24 के तीसरे सीजन का इंतजार कर रहे थे. एक्टर ने फैंस को सरप्राइज देते हुए इस शो के तीसरे सीजन का ऐलान कर दिया है. 

फैन की दिली इच्छा एक्टर ने की पूरी

एक्टर ने अपने शो 24 के तीसरे सीजन का ऐलान एक्स प्लेटफॉर्म पर किया और ये तब हुआ जब एक फैन ने उनकी फिल्म सूबेदार की तारीफ की. इस फैन ने फिल्म सूबेदार में अनिल कपूर के कम की जमकर तारीफ की और लिखा 'यही वजह है कि अनिल कपूर जैसे एक्टर्स आज भी स्क्रीन पर धमाल मचा सकते हैं. मेरी दिली इच्छा है कि अनिल जी आप अब '24' का एक और सीजन लेकर आ जाएं.' 

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अनिल कपूर ने दिया फैन को रिप्लाई

इसी पर अनिल कपूर ने रिप्लाई देते हुए कहा 'जल्द आ रहा हूं, 24 के साथ.' अपने इस मैसेज के साथ उन्होंने 'पंच' (मुक्के) का भी इमोजी बनाया, जिसने फैंस को काफी खुश कर दिया. 

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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