घर में आग लगने से चाइल्ड एक्टर वीर शर्मा का निधन, बड़े भाई की भी हुई मौत; 'वीर हनुमान' से मिली थी पहचान

टीवी इंडस्ट्री से आई एक खबर ने सभी को झकझोर दिया है. राजस्थान के कोटा में लगी आग में महज 10 साल की उम्र में छोटे पर्दे पर पहचान बनाने वाले वीर शर्मा और उनके बड़े भाई शौर्य शर्मा की मौत हो गई. धुएं से दम घुटने के कारण दोनों मासूमों ने जिंदगी से अलविदा कह दिया. इस हादसे ने हर किसी को सवालों में डाल दिया है.

वीर शर्मा को सबसे ज्यादा पहचान मिली मिथोलॉजिकल शो ‘वीर हनुमान’ से, जिसमें उन्होंने बाल लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी. उनकी आंखों की मासूमियत और डायलॉग डिलीवरी ने दर्शकों का दिल छू लिया. यही नहीं, वो सैफ अली खान की एक आने वाली फिल्म में उनके बचपन का किरदार निभाने वाले थे. इसके अलावा, वह सोनी सब टीवी के ‘श्रीमद रामायण’ में पुष्कल का अहम रोल कर रहे थे. इतनी छोटी उम्र में एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट हासिल करना वीर की प्रतिभा का सबूत था.

दम घुटने से हुई दोनों बच्चों की मौत

रिपोर्ट के मुताबिक, आग इमारत की चौथी मंजिल पर लगी, जहां उस समय दोनों लड़के अकेले थे. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, फ्लैट में तेजी से फैले घने धुएं के कारण दम घुटने से दोनों बच्चों की मौत हो गई. पड़ोसियों ने अपार्टमेंट से धुआं निकलता देखा और दौड़कर बीच-बचाव किया. वे दरवाजा तोड़कर लड़कों को बचाने में कामयाब रहे, जो बेहोश पड़े थे. अस्पताल ले जाने के बावजूद, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस के अनुसार, पड़ोसियों ने फ्लैट से धुआं निकलते देखा और मदद के लिए दौड़े. उन्होंने दरवाजा तोड़कर बच्चों को बेहोश पाया. उन्होंने कहा, ‘बच्चों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.’

सीरियल में निभाया था लक्ष्मण का रोल

वीर और शौर्य अभिनेत्री रीता शर्मा और कोटा के एक प्रमुख कोचिंग संस्थान के फैकल्टी मेंबर जितेंद्र शर्मा के बेटे थे. हादसे के समय, जितेंद्र शहर में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जबकि रीता मुंबई में थीं. वीर ने माइथोलॉजिकल टीवी सीरियल श्रीमद् रामायण में लक्ष्मण की भूमिका निभाकर अपनी अलग पहचान बनाई थी. उन्हें एक आगामी फिल्म में सैफ अली खान के बचपन की भूमिका निभाने के लिए भी चुना गया था. उनके बड़े भाई शौर्य एक मेधावी छात्र थे और आईआईटी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे थे.

पिता ने लिया आंखे दान करने का निर्णय

घटना के बाद, उनके शोकाकुल पिता ने दोनों बच्चों की आंखें दान करने के परिवार के निर्णय की घोषणा की. रीता शर्मा को क्रैश कोर्स (2022), क्राइम्स एंड कन्फेशंस (2021) और चाहतें (2025) के लिए जाना जाता है.