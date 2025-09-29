Advertisement
trendingNow12940676
Hindi Newsटीवी

घर में आग लगने से चाइल्ड एक्टर वीर शर्मा का निधन, बड़े भाई की भी हुई मौत; 'वीर हनुमान' से मिली थी पहचान

वीर शर्मा को सबसे ज्यादा पहचान मिली मिथोलॉजिकल शो ‘वीर हनुमान’ से, जिसमें उन्होंने बाल लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी. उनकी आंखों की मासूमियत और डायलॉग डिलीवरी ने दर्शकों का दिल छू लिया. यही नहीं, वो सैफ अली खान की एक आने वाली फिल्म में उनके बचपन का किरदार निभाने वाले थे. 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 29, 2025, 07:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर में आग लगने से चाइल्ड एक्टर वीर शर्मा का निधन, बड़े भाई की भी हुई मौत; 'वीर हनुमान' से मिली थी पहचान

टीवी इंडस्ट्री से आई एक खबर ने सभी को झकझोर दिया है. राजस्थान के कोटा में लगी आग में महज 10 साल की उम्र में छोटे पर्दे पर पहचान बनाने वाले वीर शर्मा और उनके बड़े भाई शौर्य शर्मा की मौत हो गई. धुएं से दम घुटने के कारण दोनों मासूमों ने जिंदगी से अलविदा कह दिया. इस हादसे ने हर किसी को सवालों में डाल दिया है.

वीर शर्मा को सबसे ज्यादा पहचान मिली मिथोलॉजिकल शो ‘वीर हनुमान’ से, जिसमें उन्होंने बाल लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी. उनकी आंखों की मासूमियत और डायलॉग डिलीवरी ने दर्शकों का दिल छू लिया. यही नहीं, वो सैफ अली खान की एक आने वाली फिल्म में उनके बचपन का किरदार निभाने वाले थे. इसके अलावा, वह सोनी सब टीवी के ‘श्रीमद रामायण’ में पुष्कल का अहम रोल कर रहे थे. इतनी छोटी उम्र में एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट हासिल करना वीर की प्रतिभा का सबूत था.

दम घुटने से हुई दोनों बच्चों की मौत

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट के मुताबिक, आग इमारत की चौथी मंजिल पर लगी, जहां उस समय दोनों लड़के अकेले थे. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, फ्लैट में तेजी से फैले घने धुएं के कारण दम घुटने से दोनों बच्चों की मौत हो गई. पड़ोसियों ने अपार्टमेंट से धुआं निकलता देखा और दौड़कर बीच-बचाव किया. वे दरवाजा तोड़कर लड़कों को बचाने में कामयाब रहे, जो बेहोश पड़े थे. अस्पताल ले जाने के बावजूद, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस के अनुसार, पड़ोसियों ने फ्लैट से धुआं निकलते देखा और मदद के लिए दौड़े. उन्होंने दरवाजा तोड़कर बच्चों को बेहोश पाया. उन्होंने कहा, ‘बच्चों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.’

सीरियल में निभाया था लक्ष्मण का रोल

वीर और शौर्य अभिनेत्री रीता शर्मा और कोटा के एक प्रमुख कोचिंग संस्थान के फैकल्टी मेंबर जितेंद्र शर्मा के बेटे थे. हादसे के समय, जितेंद्र शहर में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जबकि रीता मुंबई में थीं. वीर ने माइथोलॉजिकल टीवी सीरियल श्रीमद् रामायण में लक्ष्मण की भूमिका निभाकर अपनी अलग पहचान बनाई थी. उन्हें एक आगामी फिल्म में सैफ अली खान के बचपन की भूमिका निभाने के लिए भी चुना गया था. उनके बड़े भाई शौर्य एक मेधावी छात्र थे और आईआईटी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे थे.

पिता ने लिया आंखे दान करने का निर्णय

घटना के बाद, उनके शोकाकुल पिता ने दोनों बच्चों की आंखें दान करने के परिवार के निर्णय की घोषणा की. रीता शर्मा को क्रैश कोर्स (2022), क्राइम्स एंड कन्फेशंस (2021) और चाहतें (2025) के लिए जाना जाता है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Veer Hanuman

Trending news

Weather Update: झमाझम बारिश के बाद अब होगी प्रचंड गर्मी, यहां तेज धूप करेगी परेशान
Weather
Weather Update: झमाझम बारिश के बाद अब होगी प्रचंड गर्मी, यहां तेज धूप करेगी परेशान
लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला विमान कबाड़ के ढेर में बदला, पायलट को लेकर आई ये खबर
plane crash
लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला विमान कबाड़ के ढेर में बदला, पायलट को लेकर आई ये खबर
TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
west bengal news in hindi
TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
Bengal Elections 2026
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
India Interesting Facts
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
Supreme Court News
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
weather update
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
Karur Stampede
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
amit shah
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
Garba
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
;