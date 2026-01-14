Advertisement
trendingNow13073666
Hindi Newsबॉलीवुड10 साल पहले इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काटा था गर्दा, 75 करोड़ के खर्च में कमाए थे 150 करोड़, 15 जनवरी को होने वाली थी री-रिलीज, लेकिन...

10 साल पहले इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काटा था गर्दा, 75 करोड़ के खर्च में कमाए थे 150 करोड़, 15 जनवरी को होने वाली थी री-रिलीज, लेकिन...

Movie Delay: पिछले दो साल से बॉक्स ऑफिस पर कई पुरानी फिल्मों को री-रिलीज किया गया है. हाल ही में ऐसे ही एक और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर री-रिलीज होने वाली थी, जिसको लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन अब इस फिल्म की री-रिलीज को टाल दिया गया है, जिसको लेकर फैंस काफी ज्यादा निराश है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 14, 2026, 06:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

10 साल पहले इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काटा था गर्दा
10 साल पहले इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काटा था गर्दा

Theri Re-release Delay: साउथ सुपरस्टार थलापति विजय के फैंस इन दिनों काफी निराश हैं. पहले उनकी मोस्ट अवेटेड पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘जना नायकन’ विवादों के चलते लेट हो गई. इसके बाद उम्मीद थी कि उनकी 10 साल पुरानी सुपरहिट फिल्म ‘थेरी’ की 15 जनवरी को होने वाली री-रिलीज से फैंस को खुशी मिलेगी. लेकिन अब ये खुशी भी टल गई है. जिसकी जानकारी मंगलवार को सामने आई.  

बताया जा रहा है कि ‘थेरी’ की री-रिलीज फिलहाल पोस्टपोन कर दी गई है, जिससे फैंस का इंतजार और लंबा हो गया है.फिल्म के निर्माता कलैपुली एस थानु ने ये जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर दी. उन्होंने वी क्रिएशन्स की तरफ से पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘आने वाली फिल्मों के निर्माताओं के अनुरोध पर हमने ‘थेरी’ की रिलीज को टालने का फैसला लिया है’. ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी. 

‘थेरी’ की भी टली रिलीज डेट 

इतना ही नहीं, ये फिल्म थलापति विजय के करियप की बेस्ट और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी, जो बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हुई थी. एटली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में विजय के साथ सामंथा रुथ प्रभु, एमी जैक्सन और चाइल्ड आर्टिस्ट नैनिका जैसे शानदार कलाकार नजर आए थे. ‘थेरी’ विजय की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से है. इसी वजह से इसकी री-रिलीज को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड थे. 

54 साल पुराना वो सबसे रोमांटिक गाना, जिसका आज भी दीवाना है जमाना, धुन सुनते ही खुद-ब-खुद गुनगुनाने लगते हैं होंठ

‘जना नायकन’ होगी विजय की आखिरी फिल्म 

हालांकि, मेकर्स की ओर से अचानक लिए गए इस फैसले से फैंस को बड़ा झटका लगा है. दूसरी ओर, विजय की आखिरी फिल्म ‘जना नायकन’ को लेकर भी सिचुएशन साफ नहीं हो पाई है. ये फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि ये विजय की आखिरी फिल्म मानी जा रही है, जिसके बाद वे पूरी तरह अपने पॉलिटिकल करियर पर ध्यान देने वाले हैं. वे अपनी पार्टी ‘तमिलगा वेत्री कझगम’ के जरिए एक्टिव पॉलिटिकल में उतर चुके हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vijay (@actorvijay)

CBFC की ओर से अटका फिल्म का सर्टिफिकेट 

ऐसे में फैंस इस फिल्म को उनके करियर का यादगार फेयरवेल मान रहे हैं. ‘जना नायकन’ के निर्माताओं केवीएन प्रोडक्शंस एलएलपी ने फिल्म के सर्टिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है, जिसकी वजह से सीबीएफसी की ओर से फिल्म का सर्टिफिकेट अटक गया है. तमिलनाडु चुनावों के माहौल में ये मामला और ज्यादा सेंसिटिव हो गया है.

लगातार टल रही फिल्म की रिलीज 

फिल्म के निर्माता वेंकट ने कहा कि ये दौर उनके लिए इमोशनल और मुश्किल रहा है. उन्होंने कहा, ‘इस फिल्म से जुड़े हर शख्स ने इसमें अपना दिल और सालों की मेहनत लगाई है’. उनके मुताबिक विजय एक शानदार विदाई के हकदार हैं. एच विनोथ के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में विजय के साथ ममिता बैजू, पूजा हेगड़े और बॉबी देओल नजर आएंगे. फिल्म को पहले 9 जनवरी, पोंगल के मौके पर रिलीज होना था.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

thalapathy vijayTheriJana Nayagan

Trending news

घाटी में कोर्ट के आदेश पर CIK का एक्शन, कश्मीर में देश विरोधी डिजिटल मॉड्यूल पर वार
hindi Jammu and Kashmir news
घाटी में कोर्ट के आदेश पर CIK का एक्शन, कश्मीर में देश विरोधी डिजिटल मॉड्यूल पर वार
DNA: भारत में स्ट्रे डॉग संकट पर सुप्रीम कोर्ट अलर्ट, भारत में 9 करोड़ 50 लाख कुत्ते
DNA Analysis
DNA: भारत में स्ट्रे डॉग संकट पर सुप्रीम कोर्ट अलर्ट, भारत में 9 करोड़ 50 लाख कुत्ते
बंगाल में SIR की स्क्रूटनी में किस दल से कितनी शिकायतें मिलीं, चुनाव आयोग ने बताया
Sir
बंगाल में SIR की स्क्रूटनी में किस दल से कितनी शिकायतें मिलीं, चुनाव आयोग ने बताया
DNA: भारत की रॉकेट फोर्स Vs PAK की पूरी फोर्स, आर्मी चीफ ने मुनीर की 'मरम्मत' की?
Rocket Force
DNA: भारत की रॉकेट फोर्स Vs PAK की पूरी फोर्स, आर्मी चीफ ने मुनीर की 'मरम्मत' की?
खेलो इंडिया ने गैर जरूरी खेलों को लिस्ट में शामिल कर पंजाब यूनिवर्सिटी को किया पीछे?
Khelo India
खेलो इंडिया ने गैर जरूरी खेलों को लिस्ट में शामिल कर पंजाब यूनिवर्सिटी को किया पीछे?
प्यार, नौकरी और धोखा.... जॉब मिलने पर प्रेमी ने छोड़ा, प्रेमिका टीचर ने की आत्महत्या
telangana news hindi
प्यार, नौकरी और धोखा.... जॉब मिलने पर प्रेमी ने छोड़ा, प्रेमिका टीचर ने की आत्महत्या
मकर संक्रांति पर बरसेंगे बदरा? यहां ठंड से मिलेगी राहत तो पहाड़ों में होगी बर्फबारी
Weather
मकर संक्रांति पर बरसेंगे बदरा? यहां ठंड से मिलेगी राहत तो पहाड़ों में होगी बर्फबारी
इंडियन या US फाउंडर्स में कौन है सबसे ज्यादा खड़ूस? इस शख्स ने किया खुलासा
Viral News
इंडियन या US फाउंडर्स में कौन है सबसे ज्यादा खड़ूस? इस शख्स ने किया खुलासा
पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भगवंत मान सरकार लायी व्यापक बदलाव, जनहित में अहम फैसला
Punjab
पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भगवंत मान सरकार लायी व्यापक बदलाव, जनहित में अहम फैसला
भाजपा सांसद का ममता बनर्जी पर निशाना, बंगाल में डेमोग्राफी बदलने का लगाया आरोप
West Bengal
भाजपा सांसद का ममता बनर्जी पर निशाना, बंगाल में डेमोग्राफी बदलने का लगाया आरोप