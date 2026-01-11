10 साल पुरानी ब्लॉकबस्टर, 75 करोड़ के खर्च में कमाए थे 150 करोड़, फिर बड़े पर्दे पर देने जा रही दस्तक, IMDb रेटिंग भी 7.4

Blockbuster Film Re-release: 2-3 साल के अंदर बॉक्स ऑफिस पर कई पुरानी फिल्मों को री-रिलीज किया गया है. इसी बीच एक और जबरदस्त एक्शन-थ्रिलर ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है, जिसने 10 साल पहले बजट से कई गुना कमाई कर छा गई थी.
Blockbuster Film Re-release: साउथ सुपरस्टार थलापति विजय ने अपने करियर में कई सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं और हाल ही में वे अपनी अपकमिंग फिल्म ‘जन नायकन’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसकी रिलीज डेट को लेकर कुछ विवाद जारी है. साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि ये उनकी आखिरी फिल्म होगी, जिसके बाद वे पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे. हालांकि, उनकी या टीम की ओर से अभी ऐसा कोई बयाना जारी नहीं किया गया है.
लेकिन आज हम आपको उनकी उस जबरदस्त एक्शन-थ्रिलर ब्लॉकबस्टर फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 10 साल पहले आई थी और बजट के कई गुना कमाई करके गई थी. हम यहां 2016 में रिलीज हुई ‘थेरी’ की बात कर रहे हैं, जिसको आज भी विजय की सबसे यादगार फिल्मों में गिना जाता है. एटली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने न सिर्फ तमिल बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी, बल्कि इसे उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में जगह मिली.
Thalapathy @actorvijay @Atlee_dir @gvprakash @Samanthaprabhu2 @iamAmyJackson #ThalapathyVijay #Theri #10YearsOfTheri pic.twitter.com/on3Pr30enp
— Kalaippuli S Thanu (@theVcreations) January 10, 2026
15 जनवरी को री-रिलीज होगी ‘थेरी’
हाल ही में निर्माता कलैपुली एस. थानु ने ‘थेरी’ की री-रिलीज का ऐलान किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर फिल्म का नया पोस्टर शेयर करते हुए बताया कि ये फिल्म 15 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होगी. ये री-रिलीज फिल्म की रिलीज के 10 साल पूरे होने के मौके पर हो रही है. इस खबर के सामने आते ही विजय के फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और सोशल मीडिया पर पुरानी यादें ताजा हो गईं, जिसके लिए फैंस भी एक्साइटेड हैं.
10 साल पहले ‘थेरी’ ने 2 गुना की थी कमाई
‘थेरी’ का दोबारा रिलीज होना ऐसे समय में हो रहा है, जब विजय की आखिरी फिल्म ‘जना नायकन’ लगातार टलती जा रही है. सेंसर से जुड़ी परेशानियों के चलते फिल्म की रिलीज फिलहाल अनिश्चित हो गई है, जिससे फैंस काफी निराश हैं. ऐसे माहौल में ‘थेरी’ की थिएटर में वापसी ने फैंस के चेहरे पर मुस्कान ला दी है. ‘थेरी’ ने एक ऐसी फिल्म है, जिसमें दर्शकों को एक्शन से लेकर थ्रिलर, रोमांस और ड्रामा का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है, जिसको खूब पसंद किया गया.
कहानी ने जीत लिया था लोगों का दिल
फिल्म में विजय ने डीसीपी विजय कुमार का किरदार निभाया था, जो अपने अतीत से दूर रहकर अपनी बेटी को सिक्योर रखना चाहता है. पिता और बेटी के रिश्ते को फिल्म में बेहद इमोशनल तरीके से दिखाया गया, जिसने दर्शकों के दिल को छू लिया. फिल्म में विजय के साथ सामंथा रुथ प्रभु और एमी जैक्सन लीड रोल में नजर आई थीं. तीनों की केमिस्ट्री और दमदार परफॉर्मेंस ने फिल्म को और मजबूत बनाया. ‘थेरी’ पर एक हिंदी रीमेक फिल्म ‘बेबी जॉन’ भी बन चुकी है.
‘थेरी’ पर बन चुकी हिंदी रीमेक
इस फिल्म में वरुण धवन, कीर्ति सुरेश, वामिका गब्बी, जैकी श्रॉफ और जारा जियाना नजर आए. हालांकि, ये बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं दिखा पाई, जो ओरिजनल फिल्म ने दिखाया था. वहीं, अगर विजय की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ के बारे में बात करें तो पहले इसे अक्टूबर 2025 में रिलीज किया जाना था, फिर तारीख बढ़ाकर 9 जनवरी 2026 की गई, लेकिन अब ये भी टल चुकी है. ऐसे में ‘थेरी’ की री-रिलीज फैंस को बड़े पर्दे पर विजय की एक यादगार परफॉर्मेंस होगी.
