Advertisement
trendingNow13191939
Hindi Newsबॉलीवुडसमय के साथ क्यों बढ़ता जा रहा फिल्मों का बजट? किसी को बनाने में खर्च हुए 1000 करोड़, तो किसी में 2000 करोड़, क्या है इसके पीछे की वजह

समय के साथ क्यों बढ़ता जा रहा फिल्मों का बजट? किसी को बनाने में खर्च हुए 1000 करोड़, तो किसी में 2000 करोड़, क्या है इसके पीछे की वजह

Movie Budget Increase: फिल्मों का बजट तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब सिनेमा सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि बड़ा ‘इवेंट’ बन चुका है. स्टार्स की भारी फीस, VFX, मार्केटिंग और ग्लोबल लेवल पर काम करने की सोच ने खर्च बढ़ा दिया है. ओटीटी से मिलने वाले भरोसे ने भी मेकर्स को बड़े रिस्क लेने के लिए तैयार किया है. चलिए जानते हैं आखिर इसके पीछे का पूरा गणित क्या है? 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 25, 2026, 08:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Movie Budget Increase (Image AI)
Movie Budget Increase (Image AI)

Movie Budget Increase: पिछले कुछ सालों में फिल्मों का बजट बहुत तेजी से बढ़ा है, जिसे देखकर लोग हैरान हो रहे हैं. पहले 50 से 100 करोड़ की फिल्में ही बड़ी मानी जाती थीं, लेकिन अब 1000 से 2000 करोड़ तक खर्च करना आम बात बनती जा रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज का सिनेमा सिर्फ कहानी तक सीमित नहीं रहा. अब फिल्मों को एक बड़े शो की तरह पेश किया जाता है. मेकर्स हर सीन को ज्यादा भव्य और अलग दिखाने की कोशिश करते हैं. इसी वजह सेट, लोकेशन, VFX और स्टार कास्ट पर ज्यादा पैसा खर्च होता है.  

फिल्मों का बजट बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यही है कि अब मेकर्स सिर्फ कहानी तक सीमित नहीं रहते. वे हर सीन को बड़ा और शानदार बनाना चाहते हैं. इसके लिए बड़े-बड़े सेट बनाए जाते हैं, विदेशों में शूटिंग होती है और एक्शन सीन्स पर खूब पैसा खर्च किया जाता है. आज का दर्शक भी कुछ नया और अलग देखने की उम्मीद रखता है, इसलिए फिल्में पहले जैसी सिंपल नहीं रहीं. जब हर चीज को शानदार बनाया जाता है, तो खर्च अपने आप बढ़ जाता है. यही ट्रेंड अब पूरी फिल्म इंडस्ट्री में तेजी से फैल चुका है, जो तेजी से बढ़ता जा रहा है. 

सितारों की फीस का बढ़ता असर

आज फिल्मों के महंगे होने की एक बड़ी वजह स्टार्स की भारी फीस भी है. बड़े कलाकार एक फिल्म के लिए बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं. उनकी कमाई सिर्फ एक्टिंग से नहीं होती, बल्कि फिल्म के मुनाफे में हिस्सा और उनकी ब्रांड वैल्यू से भी जुड़ी होती है. मेकर्स को लगता है कि अगर फिल्म में बड़ा स्टार होगा तो शुरुआत में अच्छी कमाई होगी. इसी सोच की वजह कलाकारों पर ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है. कई बार फिल्म का बड़ा बजट सिर्फ स्टार्स की फीस में ही खत्म हो जाता है, जिससे बाकी चीजों के लिए कम पैसा बचता है.

Add Zee News as a Preferred Source

थिएटर में ‘देव-डी’ जैसी फिल्मों की वापसी, क्यों री-रिलीज हो रहीं पुरानी फिल्में? OTT से थक चुकी ऑडियंस ढूंढ रही Nostalgia!

VFX और टेक्नोलॉजी का बढ़ता खर्च

आज की फिल्मों में VFX यानी विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल बहुत जरूरी हो गया है. अब हर तरह की फिल्म, चाहे एक्शन हो या पौराणिक कहानी, टेक्नोलॉजी के बिना अधूरी लगती है. अच्छे और रियल लगने वाले इफेक्ट्स बनाने के लिए बड़ी टीम और काफी समय लगता है. कई बार मेकर्स विदेशी स्टूडियो की मदद भी लेते हैं, जिससे फिल्म का खर्च और बढ़ जाता है. अब तो छोटे-छोटे सीन में भी VFX का इस्तेमाल होने लगा है. जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे इसका खर्च भी तेजी से बढ़ता जा रहा है.

मार्केटिंग का बड़ा बजट

आज के समय में फिल्म बनाना ही नहीं, उसे लोगों तक पहुंचाना भी काफी महंगा हो गया है. अब बिना प्रमोशन के किसी फिल्म का चलना मुश्किल माना जाता है. फिल्म रिलीज से पहले ट्रेलर लॉन्च, गाने रिलीज, सोशल मीडिया कैंपेन और बड़े-बड़े इवेंट्स पर खूब पैसा खर्च किया जाता है. कई बार तो प्रमोशन का बजट ही 100 से 200 करोड़ तक पहुंच जाता है. मेकर्स अच्छी तरह समझते हैं कि जितना ज्यादा शोर और चर्चा होगी, उतनी ही फिल्म पर लोगों की नजर जाएगी. इसी वजह से अब मार्केटिंग फिल्म का बहुत जरूरी हिस्सा बन चुकी है.

फिल्म का ‘इवेंट’ बन जाना

अब फिल्म सिर्फ देखने भर की चीज नहीं रह गई है, बल्कि एक बड़ा इवेंट बन चुकी है. रिलीज से पहले ही महीनों तक इसका माहौल बनाया जाता है, ताकि लोगों में एक्साइटमेंट बढ़े. हर सीन को खास और बड़ा दिखाने की कोशिश होती है, जिससे दर्शकों का थिएटर जाने का मन बने. आईमैक्स, 3डी और 4डीएक्स जैसे नए फॉर्मैट्स भी लागत बढ़ा देते हैं. मेकर्स चाहते हैं कि लोगों को घर से अलग और शानदार अनुभव मिले. इसी वजह से फिल्मों का स्केल लगातार बढ़ रहा है और उनका बजट भी हर साल पहले से ज्यादा होता जा रहा है.

OTT से मिला नया भरोसा

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने फिल्मों के बजट बढ़ाने में काफी बड़ा योगदान दिया है. अब कई फिल्मों के डिजिटल राइट्स रिलीज से पहले ही अच्छे दामों में बिक जाते हैं. इससे फिल्म बनाने वालों को एक तरह की सुरक्षा मिल जाती है. उन्हें लगता है कि अगर फिल्म थिएटर में ज्यादा कमाई नहीं कर पाई, तो ओटीटी से उनका नुकसान पूरा हो सकता है. इसी भरोसे की वजह से अब मेकर्स बड़े बजट और नए एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरते. ओटीटी ने कमाई के नए रास्ते खोल दिए हैं, जिससे फिल्मों में निवेश भी तेजी से बढ़ा है और इंडस्ट्री का दायरा भी बड़ा हुआ है.

क्या बड़ा बजट सफलता की गारंटी है?

इतना बड़ा बजट होने के बाद भी हर फिल्म हिट नहीं होती. कई बार फिल्म पर खूब पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन फिर भी दर्शकों को कहानी पसंद नहीं आती. आखिर में लोगों को वही फिल्म अच्छी लगती है, जिसमें मजबूत कहानी और सच्ची भावनाएं हों. सिर्फ बड़े स्टार और भारी खर्च से सफलता की गारंटी नहीं मिलती. फिर भी इंडस्ट्री में अभी यह सोच बनी हुई है कि बड़ी फिल्म बनाने के लिए बड़ा बजट जरूरी है. लेकिन आने वाले समय में यह बदल सकता है. शायद फिल्ममेकर कंटेंट और बजट के बीच सही संतुलन बनाकर काम करें.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Movie Budget

Trending news

क्या AAP पलट सकती है बाजी? 7 में से 3 सांसदों पर सस्पेंस, दल-बदल कानून बना निर्णायक
Raghav Chadha
क्या AAP पलट सकती है बाजी? 7 में से 3 सांसदों पर सस्पेंस, दल-बदल कानून बना निर्णायक
142 में 123 सीटों पर जीती थीं ममता, दूसरे चरण में TMC के किले को भेदना बड़ी चुनौती
West Bengal elections 2026
142 में 123 सीटों पर जीती थीं ममता, दूसरे चरण में TMC के किले को भेदना बड़ी चुनौती
'अंगारे' की तरह झुलसा रही गर्मी से आज मिल सकती है राहत! 11 राज्यों में बरसेंगे बादल
weather update
'अंगारे' की तरह झुलसा रही गर्मी से आज मिल सकती है राहत! 11 राज्यों में बरसेंगे बादल
तुषार से हिजबुल्लाह बनने की कहानी, ये सिर्फ धर्मांतरण है या खतरनाक साजिश?
DNA
तुषार से हिजबुल्लाह बनने की कहानी, ये सिर्फ धर्मांतरण है या खतरनाक साजिश?
पहलगाम अटैक से घोड़े वालों की टूट गई थी कमर, अब श्री अमरनाथ यात्रा से बड़ी आस
jammu kashmir news
पहलगाम अटैक से घोड़े वालों की टूट गई थी कमर, अब श्री अमरनाथ यात्रा से बड़ी आस
बिछड़े सभी बारी-बारी, लेकिन क्यों? क्या बाहरी चेहरों पर भरोसा AAP के लिए बन गया खतरा
Arvind Kejriwal
बिछड़े सभी बारी-बारी, लेकिन क्यों? क्या बाहरी चेहरों पर भरोसा AAP के लिए बन गया खतरा
MNS ने शुरू किया मराठी कोचिंग सेंटर, ऑटो, टैक्सी चालकों को सिखा रहे हैं मराठी
DNA
MNS ने शुरू किया मराठी कोचिंग सेंटर, ऑटो, टैक्सी चालकों को सिखा रहे हैं मराठी
रूस गए ज्यादातर भारतीय अपनी मर्जी से यूक्रेन युद्ध में शामिल, सरकार ने SC को बताया
ukraine war
रूस गए ज्यादातर भारतीय अपनी मर्जी से यूक्रेन युद्ध में शामिल, सरकार ने SC को बताया
सूरत में मुस्लिम युवक ने की महिला से छेड़छाड़, भीड़ ने आरोपी को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा
SURAT
सूरत में मुस्लिम युवक ने की महिला से छेड़छाड़, भीड़ ने आरोपी को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा
कॉर्पोरेट Job छोड़ ‘Cheese Queen’ बनी मौसम नारंग, PM मोदी ने बांधे तारीफ के पुल
Eleftheria
कॉर्पोरेट Job छोड़ ‘Cheese Queen’ बनी मौसम नारंग, PM मोदी ने बांधे तारीफ के पुल