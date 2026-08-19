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बस 5 हजार लेकर मुंबई आया था ‘आवारापन 2’ का ये एक्टर, बीमा पॉलिसी बेचकर किया गुजारा; अब 50 की उम्र में बना स्टार

Awarapan 2 Actor Success Story: जेब में सिर्फ 5 हजार रुपये लेकर सपनों के शहर पहुंचे एक कलाकार ने सालों तक कड़ा संघर्ष झेला. कभी ऑडिशन में रिजेक्शन झेले तो कभी पेट भरने के लिए बीमा तक बेचा. उम्र के जिस पड़ाव पर लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, उसी दौर में मिली एक बड़ी पहचान ने पूरी कहानी बदल दी. ये इमरान हाशमी नहीं कोई और है. चलिए बताते हैं इनके बारे में.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 19, 2026, 07:45 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:45 AM IST
बस 5 हजार लेकर मुंबई आया था ‘आवारापन 2’ का ये एक्टर, बीमा पॉलिसी बेचकर किया गुजारा; अब 50 की उम्र में बना स्टार
Image Credit: बस 5 हजार लेकर मुंबई आया था ये एक्टर आज बन गया बड़ा स्टार (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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