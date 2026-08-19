बस 5 हजार लेकर मुंबई आया था ‘आवारापन 2’ का ये एक्टर, बीमा पॉलिसी बेचकर किया गुजारा; अब 50 की उम्र में बना स्टार

सिनेमा की दुनिया में नाम कमाने का रास्ता कभी आसान नहीं होता. एक सीधे-सादे परिवार से ताल्लुक रखने वाले इस नौजवान ने बचपन से ही पर्दे पर अपनी अदाकारी का जादू बिखेरने का सपना देखा था. इसी सपने को सच करने के इरादे से वो एक दिन मुंबई पहुंचा. उस वक्त उनकी जेब में सिर्फ 5 हजार रुपये थे. इस छोटी सी रकम के साथ इतने बड़े शहर में टिकना बहुत बड़ी चुनौती था. बिना किसी गॉडफादर के अनजान शहर में कदम रखना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने मुश्किलों के आगे घुटने टेकने के बजाय अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखा.
मायानगरी में कदम रखने के बाद असली मुश्किलों का दौर शुरू हुआ. हर नए चेहरे की तरह उन्हें भी काम तलाशने के लिए दर-दर भटकना पड़ा. कई बार लंबे-लंबे ऑडिशन देने के बाद भी निराशा ही हाथ लगती थी. बार-बार मिलने वाले रिजेक्शन ने मेंटली और फाइनेंशियल परेशान किया. रोजमर्रा के खर्च और सिर पर छत का इंतजाम करना सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया. इसके बावजूद उन्होंने कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा. वे बखूबी जानते थे कि कामयाबी रातोंरात नहीं मिलती, इसलिए हर मिलती असफलता से साथ वे खुद को बेहतर बनाते रहे.
शुरुआती दिनों में जब एक्टिंग से कमाई का कोई पक्का जरिया नहीं बना, तो सुविंदर विक्की ने हिम्मत नहीं हारी. घर का खर्च चलाने और खुद को मुंबई में टिकाए रखने के लिए उन्होंने बीमा पॉलिसियां बेचने का काम शुरू किया. ये नौकरी उनके लिए सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि अपने सपनों को जिंदा रखने का सहारा थी. सुबह से लेकर शाम तक फील्ड में काम करना और बचे हुए समय में ऑडिशन की तैयारी करना, यही उनकी रोज की दिनचर्या बन गई थी. तमाम दिक्कतों के बाद भी सुविंदर ने अपने अंदर के कलाकार को कभी बुझने नहीं दिया.
सुविंदर विक्की का जुड़ाव सिर्फ कैमरे तक ही सीमित नहीं रहा, उन्होंने रंगमंच की दुनिया में भी खूब पसीना बहाया. थिएटर के मंच पर लगातार काम करने से उन्हें अपनी अदाकारी को गहराई से समझने का शानदार मौका मिला. यहीं से उनके डायलॉग बोलने का अंदाज और किरदारों में पूरी तरह ढलने की कला मजबूत हुई. धीरे-धीरे फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के जानकारों की नजर उनके काम पर पड़ने लगी. भले ही उस दौरान उन्हें बहुत छोटे रोल मिल रहे थे, लेकिन सुविंदर विक्की ने हर किरदार को पूरी शिद्दत और ईमानदारी से निभाया.
सालों की कड़ी तपस्या और मेहनत के बाद आखिरकार सुविंदर विक्की के लिए नए रास्ते खुलने लगे. उन्हें अच्छी फिल्मों और वेब सीरीज में मजबूत किरदार ऑफर होने लगे, जिन्होंने उन्हें बड़ी पहचान दिलाई. उनके अभिनय की सबसे खास बात उनकी सादगी और किरदारों का बिल्कुल असली लगना है, जिसे देखकर लोग उनसे तुरंत जुड़ जाते. उन्होंने साफ कर दिया कि चमक-दमक के बिना भी सिर्फ अपनी कला और दम से लोगों के दिलों में जगह बनाई जा सकती है. उनके हर नए काम ने इंडस्ट्री में उनके पैर मजबूती से जमाने में बड़ी मदद की.
हाल के दिनों में सुविंदर विक्की का नाम एक बड़े प्रोजेक्ट को लेकर हर तरफ छाया हुआ है. 5 दिन पहले बड़े पर्दे पर रिलीज हुई ‘आवारापन 2’ से जुड़ने की खबरों के बाद लोग उनके काम को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. इस बड़ी फिल्म ने उनके करियर को एक नया मोड़ दिया. लोग अब उनके पुराने किरदारों और उनके सफर के बारे में भी जमकर बातें कर रहे हैं. सालों की लंबी मेहनत के बाद जब किसी कलाकार को इतने बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है, तो वह उसके जीवन का बेहद खास पल बन जाता है.
आमतौर पर माना जाता है कि एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाने के लिए उम्र का कम होना जरूरी है, लेकिन सुविंदर विक्की ने इस सोच को पूरी तरह गलत साबित कर दिया. उन्होंने लगभग 50 साल की उम्र में वो बड़ा मुकाम हासिल किया, जिसके लिए वो दशकों से संघर्ष कर रहे थे. खास बात ये है कि ये उनकी लगन और सब्र का ही नतीजा है. उन्होंने कभी बढ़ती उम्र को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि अपने जीवन के हर तजुर्बे को अभिनय की ताकत बनाया. उनका सफर उन सभी लोगों को हिम्मत देता है जो देर होने के डर से सपने छोड़ देते हैं.
बता दें, सुविंदर विक्की ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत पंजाबी और रीजनल सिनेमा में छोटे-छोटे किरदारों से की थी. उनकी शुरुआती फिल्म ‘देस होया परदेस’ (2004) थी. इसके बाद वे ‘उड़ता पंजाब’, ‘केसरी’, ‘मील पत्थर’ और ‘भैया जी’ जैसी फिल्मों में काम किया. वेब सीरीज की बात करें तो वे ‘पाताल लोक’, ‘कैट’ और ‘चमक’ में नजर आए. हालांकि, उनके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक 2023 में नेटफ्लिक्स की क्राइम-थ्रिलर सीरीज ‘कोहरा’ से मिला, जिसमें पुलिस ऑफिसर बलबीर सिंह के रोल ने उन्हें लोगों के बीच जबरदस्त पहचान दिलाई.