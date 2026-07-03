/Alpha Public Review: एक्शन-थ्रिलर का तगड़ा डोज या सिर्फ शोर? लोगों को कैसी लगी आलिया-शरवरी की ‘अल्फा’; मिल रहे इतने स्टार

Alpha Twitter Review: साल 2024 में आई फिल्म ‘जिगरा’ में आलिया भट्ट ने पहली बार एक्शन में अपना हाथ आजमाया था, लेकिन वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी. अब एक बार फिर आलिया भट्ट फिल्म ‘अल्फा’ के जरिए जबरदस्त एक्शन अवतार में पर्दे पर लौटी हैं. इस स्पाई थ्रिलर फिल्म में उनके साथ शरवरी वाघ, बॉबी देओल और अनिल कपूर भी लीड रोल में नजर आ रहे हैं. सिनेमाघरों में रिलीज होते ही इस फिल्म को लेकर ऑडियंस और फैंस के बीच भारी बज देखने को मिल रहा है. सोशल मीडिया पर फिल्म के रिव्यू आने भी शुरू हो चुके हैं.
लोग आलिया के धमाकेदार एक्शन सीन्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं. वहीं, बॉबी देओल का विलेन लुक भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है. कुल मिलाकर, सोशल मीडिया पर फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म के रिलीज होने से पहले इसे पूरी तरह से आलिया भट्ट की फिल्म बताकर प्रमोट किया जा रहा था. लोग मान रहे थे कि शरवरी वाघ का सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल होगा, क्योंकि ट्रेलर में भी शरवरी नजर नहीं आई थीं. मगर थियेटर्स में फिल्म देखने के बाद ऑडियंस की राय पूरी तरह बदल गई . सोशल मीडिया पर लोग आलिया से ज्यादा शरवरी की तारीफ कर रहे हैं.
I guess people will watch this movie #Alpha for #Sharvari , #AliaBhatt doesn’t have same spark..#YRF pic.twitter.com/KV8bcfSEt1
— Vansh Arora (@BeelzebubJagga) July 3, 2026
एक यूजर ने अपना रिव्यू देते गुए अपनए एक्स-हैंडल पर लिखा, ‘मुझे लगता है कि लोग शरवरी के लिए ‘अल्फा’ फिल्म देखेंगे. आलिया भट्ट में वो बात नहीं है’. इंटरनेट पर लोग शरवरी वाघ के काम को लेकर काफी पॉजिटिव बातें लिख रहे हैं. फिल्म देखने के बाद ऑडियंस का कहना है कि स्क्रीन पर शरवरी वाघ ने बाकी सभी कलाकारों से बेहतर काम किया है. एक दूसरे सोशल मीडिया यूजर ने तारीफ करते हुए लिखा, ‘लोग शरवरी की परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. यहां तक कि उन्होंने आलिया भट्ट, बॉबी देओल और अनिल कपूर जैसे बड़े सितारों को भी पीछे छोड़ दिया’.
Alpha has finally released today! The first day first show reviews are in, and people are raving about Sharvari’s performance- praising it way more than Alia Bhatt, Bobby Deol and Anil Kapoor.
Are you guys also going to watch Alpha ? #Sharvari #AliaBhatt #Alpha pic.twitter.com/xmuAkP173J
— Krisha (@KrishaAsiagh) July 3, 2026
फिल्म ‘अल्फा’ के कुछ एक्शन सीन्स तो ऑडियंस को काफी पसंद आए हैं, लेकिन फिल्म की कमजोर कहानी ने लोगों को निराश कर दिया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक यूजर ने लिखा, ‘अल्फा एक ऐसी फिल्म है, जिसमें कुछ दमदार सीन्स तो हैं लेकिन इसकी औसत कहानी इसे पीछे खींच लेती है’. ऑडियंस का मानना है कि फिल्म में ऐसा कुछ नया नहीं है जो बांधकर रख सके. फिल्म की कहानी इतनी सिंपल है कि ऑडियंस पहले से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है. कई यूजर्स ने तो इस फिल्म को 5 में सिर्फ 1 स्टार देते हुए इसका बोरिंग तक बता दिया.
#Alpha inside report: Review
Story: ghatiya
Screenplay: below average
VFX: bakwaas
Acting: bakwaas + ghatiya ( Specifically #AliaBhatt )
Action sequences: laughable
Overall rating: 1/2 pic.twitter.com/GZBUMmnB77
— Babumoshai (@TeraKabil) July 2, 2026
एक यूजर ने लिखा, ‘कहानी शुरू से ही अंदाजा लगाने लायक है और इसमें बहुत कम ऐसे मोड़ हैं जो आपको सच में चौंका सकें’. वहीं कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर इस फिल्म की कहानी को बेहद घटिया बताया है. इसके साथ ही फिल्म में इस्तेमाल किए गए वीएफएक्स की भी काफी आलोचना हो रही है.
इस फिल्म का डायरेक्शन शिव रवैल ने किया है, जो इससे पहले मशहूर वेब सीरीज ‘द रेलवे मेन’ बना चुके हैं. इस फिल्म को आदित्य चोपड़ा ने यशराज फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. ‘अल्फा’ को वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला-केंद्रित फिल्म कहा जा रहा है. फिल्म में आलिया और शरवरी के अलावा अनिल कपूर, बॉबी देओल, दिब्येंदु भट्टाचार्य, सांगे छेलत्रिम और दिया मिर्जा जैसे बड़े कलाकारों की टोली एक साथ नजर आ रही है. इसके अलावा ऋतिक रोशन भी मेजर कबीर धालीवाल के तौर पर कैमियो करते दिख रहे हैं, जो सभी के लिए एक बड़ा सरप्राइज रहा.
फिल्म की कहानी दो जांबाज महिलाओं के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें आलिया भट्ट और शरवरी वाघ ने सीक्रेट एजेंट और किलर का रोल प्ले किया है. एक खास मिशन को पूरा करने के लिए इन दोनों को हाथ मिलाना पड़ता है. फिल्म के अंदर आलिया भट्ट के किरदार का नाम सीता है. सीता को बचपन से ही उसके पिता, जिनका रोल बॉबी देओल ने निभाया है, एक खतरनाक कातिल बनने की ट्रेनिंग देते हैं. कहानी में असली रोमांच तब आता है जब सीता अपने ही पिता के फैसलों के खिलाफ खड़ी हो जाती है. उसने अपनों से ही बगावत क्यों की, यही इस फिल्म का सबसे बड़ा और दिलचस्प सस्पेंस है.