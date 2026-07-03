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Alpha Public Review: एक्शन-थ्रिलर का तगड़ा डोज या सिर्फ शोर? लोगों को कैसी लगी आलिया-शरवरी की ‘अल्फा’; मिल रहे इतने स्टार

Alpha Twitter Review: आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की मोस्ट अवेटेड एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘अल्फा’ आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म में बॉबी देओल और अनिल कपूर भी लीड रोल में नजर आ रहे हैं. फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर रिव्यू आने शुरू हो चुके हैं. अगर आप भी इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखने का मन बना रहे हैं तो पहले सोशल मीडिया पर लोगों के रिव्यू पढ़ लें.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 03, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:41 AM IST
Alpha Public Review: एक्शन-थ्रिलर का तगड़ा डोज या सिर्फ शोर? लोगों को कैसी लगी आलिया-शरवरी की ‘अल्फा’; मिल रहे इतने स्टार
Image Credit: Alpha Twitter ReviewSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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