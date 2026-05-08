नोट छापने की मशीन बनी रितेश देशमुख की ‘राजा शिवाजी’, 7 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर कर डाली ताबड़तोड़ कमाई, IMDb रेटिंग भी मिली 8

Raja Shivaji Box Office Day 7: रितेश देशमुख की पीरियड ड्रामा फिल्म ‘राजा शिवाजी’ इन दिनों सिनेमाघरों में जबरदस्त कमाई कर रही है. छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरगाथा पर बनी इस फिल्म को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. खास बात ये है कि रितेश देशमुख ने इस फिल्म को खुद लिखा, डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है. साथ ही उन्होंने फिल्म में लीड रोल भी प्ले किया है. हाई स्केल पर बनी इस फिल्म में दमदार युद्ध के सीन, शानदार डायलॉग और इमोशनल कहानी देखने को मिलती है. साथ ही दमदार एक्शन भी देखने को मिलता है.

रिलीज के बाद से फिल्म को लोगों और शिवाजी महाराज के चाहने वालों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है. ‘राजा शिवाजी’ हिंदी और मराठी में रिलीज किया गया, लेकिन मराठी ऑडियंस के बीच फिल्म का क्रेज अलग ही लेवल पर देखने को मिल रहा है. महाराष्ट्र में कई सिनेमाघरों में फिल्म के शोज लगातार हाउसफुल चल रहे हैं. दर्शकों को फिल्म की कहानी के साथ-साथ उसका प्रेजेंटेशन भी काफी पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया पर भी लोग फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं. खासकर रितेश की एक्टिंग और डायरेक्शन की खूब तारीफ हो रही है.

एक हफ्ते में पार किया 50 करोड़ का आंकड़ा

1 मई को रिलीज हुई ‘राजा शिवाजी’ बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. फिल्म ने रिलीज के पहले ही हफ्ते में 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने 7वें दिन यानी गुरुवार को करीब 4 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इसके बाद फिल्म की कुल घरेलू कमाई 52.66 करोड़ तक पहुंच गई है. ऐतिहासिक कहानी और दमदार एक्शन की वजह से लोग लगातार थिएटर पहुंच रहे हैं. वीकडेज में कमाई थोड़ी कम होने के बावजूद फिल्म ने अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है.

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शुरुआती दिनों में हुई दमदार कमाई

फिल्म ने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की थी. रिलीज वाले दिन ‘राजा शिवाजी’ ने 11.35 करोड़ रुपये की ओपनिंग ली थी. इसके बाद शनिवार को फिल्म ने 10.55 करोड़ और रविवार को करीब 12 करोड़ रुपये का कारोबार किया. शुरुआती तीन दिनों तक फिल्म लगातार डबल डिजिट में कमाई करती रही. हालांकि, सोमवार से कमाई में थोड़ी गिरावट देखने को मिली. सोमवार को फिल्म ने 5.60 करोड़, मंगलवार को 4.90 करोड़ और बुधवार को 4.25 करोड़ रुपये कमाए. गुरुवार को फिल्म ने अच्छी पकड़ बनाए रखी.

अब वीकेंड पर टिकी सबकी नजर

गुरुवार को फिल्म ने 50 करोड़ का बड़ा आंकड़ा पार कर लिया. अब सभी की नजर फिल्म के दूसरे वीकेंड पर बनी हुई है. माना जा रहा है कि शुक्रवार से फिल्म की कमाई में एक बार फिर तेजी देखने को मिल सकती है. जिस तरह से दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बनी हुई है, उससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इसका कलेक्शन और बढ़ सकता है. अगर यही रफ्तार बनी रही तो जल्द ही ये फिल्म कई नए रिकॉर्ड बना सकती है. फिल्म में इतिहास, इमोशन, युद्ध और देशभक्ति का अच्छा मेल देखने को मिलता है.

फिल्म में नजर आ रही दमदार स्टार कास्ट

‘राजा शिवाजी’ में रितेश देशमुख के अलावा जेनेलिया डिसूजा, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी और अमोल गुप्ते जैसे कई बड़े कलाकार नजर आ रहे हैं. सभी कलाकारों ने अपने किरदारों को दमदार तरीके से निभाया है. वहीं, फिल्म में सलमान खान का खास कैमियो भी दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है और लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है. उनका सरप्राइज एंट्री वाला सीन थिएटर में खूब तालियां बटोर रहा है. कुछ मिलाकर फिल्म को लोगों का खूब प्यार मिल रहा है.