100 करोड़ के बजट में बन रही 'तुम्बाड 2', नए ट्विस्ट के साथ होगी आलिया भट्ट की एंट्री, शुरू की शूटिंग

Tumbbad 2: 'तुम्बाड 2' को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. इस फिल्म का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. अब फिल्म में आलिया भट्ट भी अहम भूमिका में नजर आएंगी. उनका रोल कहानी को नए स्तर पर ले जाएगा. रिपोर्ट्स की मानें तो आलिया ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है.
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Tumbbad 2: बॉलीवुड एक्टर सोहम शाह की हॉरर फिल्म 'तुम्बाड 2' पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. हाल ही में मेकर्स ने हॉरर फिल्म 'तुम्बाड 2' का एक पोस्टर शेयर किया था, जिसे देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है. वहीं बीते दिनों यह खबर सामने आई थी कि फिल्म 'तुम्बाड 2' में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट कैमियो करने वाली हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो आलिया भट्ट जल्द ही फिल्म 'तुम्बाड 2' के लिए शूट करने वाली हैं.
फिल्म 'तुम्बाड 2' की दुनिया अब और बड़ी होने जा रही है. आलिया भट्ट ने आधिकारिक तौर पर फिल्म 'तुम्बाड 2' की शूटिंग शुरू कर दी है, जो उनके करियर की पहली हॉरर फिल्म होगी. हाल ही में आई पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, आलिया का रोल छोटा जरूर होगा, लेकिन फिल्म के लिए बहुत अहम होगा. आलिया का किरदार फिल्म की कहानी को बड़े क्लाइमैक्स की ओर ले जाएगा. इस सीक्वल का बजट और स्केल 2018 की फिल्म के मुकाबले काफी बड़ा है.
रिपोर्ट के मुताबिक, सोहम शाह इस फ्रेंचाइजी का मुख्य चेहरा बने रहेंगे, लेकिन आलिया भट्ट की एंट्री कहानी में जबरदस्त और नया ट्विस्ट लेकर आएगी. उनका शूट लगभग 20 दिनों का है, लेकिन उनका किरदार फिल्म के अंत में बड़ा मोड़ लाएगा. इसके साथ ही 'तुम्बाड 2' में आलिया भट्ट लीड रोल में नजर आएंगी और सोहम शाह के साथ कहानी को आगे बढ़ाएंगी. इस बार फिल्म को लगभग 100 करोड़ रुपये के बड़े बजट में बनाया जा रहा है.
बताया जा रहा है कि आलिया भट्ट को स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत फिल्म साइन कर ली. हस्तर की कहानी एक बार फिर 3 दिसंबर 2027 को बड़े पर्दे पर लौटेगी. फिल्म के लिए मुंबई में 7-8 एकड़ में बड़े सेट बनाए गए हैं, ताकि पहले पार्ट जैसा डरावना माहौल फिर से तैयार किया जा सके. फिल्म का निर्देशन आदेश प्रसाद कर रहे हैं और इसमें सोहम शाह, आलिया भट्ट और नवाजुद्दीन सिद्दीकी नजर आएंगे. आलिया भट्ट के पास और भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे 'लव एंड वॉर', जिसमें उनके साथ रणबीर कपूर और विक्की कौशल नजर आएंगे. इसके अलावा, वह फिल्म 'अल्फा' में एक दमदार सुपर-स्पाई किरदार में भी नजर आएंगी.
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