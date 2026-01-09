अनुपम खेर की ‘तन्वी द ग्रेट’ ने पूरे किए 100 दिन, दर्शकों के दिलों में बनाई खास जगह

अनुपम खेर की फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' ने 100 दिन पूरे होने पर अनुपम खेर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 'मैंने पूरी जिंदगी एक ही मंत्र को अपनाया है और वह है कभी हार न मानना. यही सोच मेरे जीवन और करियर की सबसे बड़ी ताकत रही है. मैंने हर चुनौती को सकारात्मक सोच के साथ अपनाया और इसका असर हमेशा मेरे पक्ष में ही देखने को मिला.’ अनुपम खेर का मानना है कि जब इंसान उम्मीद और मेहनत के साथ आगे बढ़ता है, तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं.

'तन्वी द ग्रेट' के 100 दिन पूरे

अनुपम खेर ने फिल्म के सफर को लेकर बताया, 'तन्वी द ग्रेट' की टीम को इस बात की खुशी और गर्व है कि फिल्म ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं. भले ही यह फिल्म बड़े पैमाने पर रिलीज नहीं हुई, लेकिन जिन दर्शकों ने इसे देखा है, वे इसकी कहानी से भावनात्मक रूप से जुड़ गए हैं. दर्शकों ने फिल्म के विषयों को दिल से महसूस किया है, जिनमें प्रेम, उम्मीद, मुश्किलों से लड़ने की ताकत, करुणा और साहस जैसे भाव शामिल हैं. यही किसी भी फिल्म की सबसे बड़ी जीत होती है.’

दिल को छू लेने वाली फिल्म

एक्टर ने आगे लिखा, 'फिल्म इंडस्ट्री में व्यावसायिक सफलता का अपना महत्व है और बड़ी कमाई करने वाली फिल्मों पर मुझे गर्व है. लेकिन ऐसी फिल्में, जो लोगों के दिलों को छूती हैं और उनके जीवन में सकारात्मक असर डालती हैं, उनका महत्व अलग होता है. मेरे लिए 'तन्वी द ग्रेट' एक ऐसी ही फिल्म है, जो भले ही शोर-शराबे से दूर रही हो, लेकिन दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने में सफल रही है.’

दर्शकों को कहा धन्यवाद

अनुपम खेर ने इस मौके पर अपनी पूरी टीम का आभार भी जताया. उन्होंने कलाकारों और तकनीकी टीम के भरोसे, प्यार और सहयोग के लिए धन्यवाद कहा. उन्होंने कहा, 'यह 100 दिन की उपलब्धि अकेले मेरी नहीं, बल्कि पूरी टीम की मेहनत और विश्वास का नतीजा है. यह सामूहिक प्रयास है और मैं फिल्म से जुड़े सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं.'