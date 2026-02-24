Advertisement
दुनिया का पहला यूट्यूब चैनल, 100 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे कर इतिहास रचने के 4 दिन बाद किया बड़ा धमाका, चंद घंटों में बटोरे 1.8 मिलियन व्यूज

BLACKPINK GO Teaser: 4 दिन पहले 100 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे कर यूट्यूब की ओर से रेड डायमंड प्ले बटन हासिल करने वाले दुनिया के पहले यूट्यूब चैनल ‘ब्लैकपिंक’ ने अपने गाने ‘गो’ का दमदार टीजर जारी कर फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया. 27 फरवरी को रिलीज होने वाला ये गाना उनके मिनी एल्बम ‘डेडलाइन’ का हिस्सा है. खास बात ये है कि टीजर ने कुछ ही घंटों में 1.8 मिलियन व्यूज बटोर लिए.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 24, 2026, 06:22 AM IST
BLACKPINK GO Teaser OUT

BLACKPINK GO Teaser OUT: 4 दिन पहले 100 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे कर यूट्यूब की ओर से रेड डायमंड प्ले बटन हासिल करने वाले दुनिया के पहले यूट्यूब चैनल ‘ब्लैकपिंक’ (BLACKPINK) ने के-पॉप की दुनिया में एक बार फिर हलचल मचा दी. हाल ही में उन्होंने अपने नए गाने ‘गो’ (GO) का टीजर जारी कर दिया है. ये गाना 27 फरवरी को सुबह 10:30 बजे, इंडियन टाइम के मुताबिक रिलीज होगा. इसी दिन उनका तीसरा मिनी एल्बम ‘डेडलाइन’ (DEADLINE) भी आएगा.

जैसे ही टीजर सामने आया, दुनियाभर के BLINKs के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिला. ग्रुप की मेंबर जिसू, जेनी, रोसे और लिसा टीजर में एक अलग ही अंदाज में नजर आ रही हैं. पूरा वीडियो फ्यूचरिस्टिक और थोड़ा डार्क थीम पर बनाया गया है. चारों एक साथ तूफानी लहरों के बीच नाव चलाते हुए दिखाई देती हैं. ये सीन स्ट्रेंथ, यूनिटी और आगे बढ़ने के मैसेज को दिखाता है. ब्लैक आउटफिट में उनका लुक काफी दमदार और कॉन्फिडेंट लग रहा है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BLΛƆKPIИK (@blackpinkofficial)

गाने के टीजर भारत में भी मचाई धुम

टीजर में पानी की छींटें, मेटैलिक टोन और तेज विजुअल इफेक्ट्स इसे और भी असरदार बना रहे हैं. साफ है कि ‘GO’ सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि बड़ा विजुअल और म्यूजिक स्टेटमेंट होने वाला है. स्टाइलिंग में शार्प कट्स और पावर ड्रेसिंग का इस्तेमाल किया गया है. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि गाना काफी धमाकेदार होगा. सबसे ज्यादा चर्चा एक छोटे से डिटेल की हो रही है. वीडियो में ‘GO’ शब्द अलग-अलग भाषाओं में फ्लैश होता है. हिंदी में ‘चलो!’ नजर आता है. 

दुनिया का पहला यूट्यूब चैनल, जिसके पूरे हुए 100 मिलियन सब्सक्राइबर, मिला रेड डायमंड प्ले बटन, VIDEO पर आते हैं बिलियन व्यूज

लंबे समय बाद चारों साथ करने जा रहीं कमबैक

‘GO’ एल्बम ‘DEADLINE’ का लीड सिंगल है, जिसमें टोटल पांच गाने होंगे. इस एल्बम के जरिए ग्रुप की लंबे समय बाद वापसी मानी जा रही है. पिछले कुछ समय में सभी मेंबर्स अपने-अपने सोलो प्रोजेक्ट्स में बिजी थीं. इसके बावजूद चारों साथ मिलकर लगातार नए रिकॉर्ड बना रही हैं. फैंस को इस कमबैक से काफी उम्मीदें हैं. हाल ही में BLACKPINK ने एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाया. वे यूट्यूब पर 100 मिलियन सब्सक्राइबर पार करने वाली पहली म्यूजिकल एक्ट बन गई हैं.

