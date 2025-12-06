Advertisement
Netflix की 72 बिलियन की डील से हिली OTT की दुनिया, हॉलीवुड की दुनिया बदलने वाले 100 साल पुराने Warner Bros का क्यों कांपा साम्राज्य?

Warner Bros Discovery Sale: हॉलीवुड की सबसे पुरानी कंपनी Warner Bros. Discovery बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही थी, जिसको अब ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया है. इस डील ने पूरी स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री का चेहरा बदल कर रख दिया. आगे क्या होगा, अब सबकी नजरें उस पर हैं. चलिए डिटेल में जानते हैं क्या और कैसे हुआ?

Dec 06, 2025
Netflix की डील से कांपा OTT, 100 साल पुराने Warner Bros का क्यों हिला साम्राज्य?

Warner Bros Discovery Sale Explain: हॉलीवुड की नामी कंपनी वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी पिछले कुछ समय से बड़े बदलावों का सामना कर रही थी. अब इस पूरे मामले पर विराम लगाते हुए नेटफ्लिक्स ने इसे खरीद लिया है. बताया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स ने लगभग 72 बिलियन डॉलर की बड़ी डील करके वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी को अपने साथ जोड़ लिया है. इस खरीद के बाद दोनों दिग्गज एक ही ग्रुप में रहकर काम करेंगे. डील में वॉर्नर का पूरा स्टूडियो, HBO Max, DC Studios और उसकी स्ट्रीमिंग सर्विस शामिल है. 

इसकी टोटल वैल्यू करीब 82.7 बिलियन डॉलर बताई गई है. कंपनी ने साफ किया है कि ये डील कैश और स्टॉक दोनों के कॉम्बिनेशन में होगी. हर शेयर कीमत 27.75 डॉलर तय की गई है जिस से वॉर्नर की कुल वैल्यू लगभग 82.7 बिलियन डॉलर पहुंच जाती है. उम्मीद है कि 2026 की तीसरी तिमाही तक ये खरीद पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी. इस दौरान वॉर्नर अपनी डिस्कवरी ग्लोबल यूनिट को अलग कर एक नई लिस्टेड कंपनी बनाएगा. ये फैसला आने वाले समय में कंपनी की स्ट्रक्चर और बिजनेस मॉडल दोनों में बड़ा बदलाव आ सकता है. 

क्यों हुआ Warner Bros का पतन? 

ये वही स्टूडियो है जिसने सिनेमा प्रेमियों को ‘हैरी पॉटर’, ‘द डार्क नाइट’ और ‘द मैट्रिक्स’ जैसी कई बड़ी शानदार फिल्मों की फ्रेंचाइज दीं. ऐसे में इसके बिकने की नौबत आना पूरी इंडस्ट्री के लिए चौंकाने वाली बात थी. असल समस्या मीडिया इंडस्ट्री में तेजी से आ रहा बदलाव है. स्ट्रीमिंग का दबदबा बढ़ने और केबल टीवी की कमाई घटने का सीधा असर वॉर्नर ब्रदर्स जैसी पुरानी दिग्गज कंपनियों पर पड़ रहा है. इसी माहौल में Warner Bros. Discovery खुद को नए दौर के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रही है. 

Netflix-Warner Bros के बिजनेस से फैंस में छाई खुशी, जानिए आखिर क्यों है इंडियन यूजर्स के लिए ‘गेम चेंजर’ डील?

कपंनी पर कर्ज का बोझ 

कंपनी के ऊपर भारी कर्ज और बदलती मार्केट स्ट्रेटजी ने इसे एक ऐसे मोड़ पर ला कर खड़ा कर दिया जहां बड़े फैसले लेना जरूरी हो गया. इस समय WBD पर करीब 40 अरब डॉलर का कर्ज है, जो किसी भी मीडिया कंपनी के लिए बहुत बड़ी रकम है. कंपनी का मानना है कि आगे बढ़ने के लिए कर्ज कम करना और बिजनेस को ज्यादा सरल बनाना ही समझदारी है. CEO डेविड जासलाव कई बार कह चुके हैं कि कंपनी को अपने संसाधन वहां लगाने होंगे जहां भविष्य में रियल ग्रोथ दिखाई देती है, ना कि पुराने मॉडल पर निर्भर होकर.

नहीं हो पा रही पहले जैसी कमाई 

पुराने टीवी चैनल जैसे CNN, TNT और TBS अब पहले जैसी कमाई नहीं कर पा रहे. वहीं HBO Max और Discovery+ जैसी स्ट्रीमिंग सर्विसेज भी Netflix और Disney+ से पीछे हैं. इसी वजह से WBD ने 2026 तक अपने बिजनेस को दो हिस्सों में बांटने का प्लान बनाया है. एक स्टूडियो और स्ट्रीमिंग यूनिट के लिए, वहीं दूसरा न्यूज औक नेटवर्क चैनलों के लिए. इसका मकसद है कि दोनों सेगमेंट अपनी-अपनी मजबूती पर काम कर सकें. इस कंपनी को खरीदने में कई बड़ी टेक और मीडिया कंपनियों की दिलचस्पी थी. 

कब हुई नेटफ्लिक्स की शुरुआत? 

इस डील को लेकर कई बड़ी कंपनियां दौड़ में थीं. एप्पल और कॉमकास्ट भी वॉर्नर को खरीदने का मन बना चुके थे, लेकिन आखिर में नेटफ्लिक्स ने 72 बिलियन डॉलर के ऑफर के साथ सबको पीछे छोड़ दिया. नेटफ्लिक्स की शुरुआत 1997 में रीड हेस्टिंग्स और मार्क रैंडोल्फ ने डीवीडी रेंटल सर्विस के तौर पर की थी. इंटरनेट बढ़ने के साथ ये तेजी से ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का सबसे बड़ा नाम बन गया. अपनी दमदार ओरिजिनल सीरीज और अलग तरह की कंटेंट रणनीति ने नेटफ्लिक्स की पहचान दुनिया भर में मजबूत कर दी.

अटकी ‘काल्कि 2’ की कास्टिंग! दीपिका की एग्जिट के बाद प्रियंका की एंट्री भी मुश्किल, मेकर्स को फेस करनी पड़ रही एक जैसी दिक्कतें

वॉर्नर ब्रदर्स की 102 साल पुरानी लिगेसी

वॉर्नर ब्रदर्स की बात करें तो ये हॉलीवुड का 100 साल पुराना और बेहद मशहूर स्टूडियो है. 1923 में चार भाइयों हैरी, अल्बर्ट, सैम और जैक वॉर्नर ने इसकी शुरुआत की थी. अपने लंबे सफर में इस स्टूडियो ने कई ऐसी फिल्में बनाई जो सिनेमा इतिहास में हमेशा याद रखी जाएंगी. ‘कैसाब्लांका’, ‘द एक्सॉर्सिस्ट’, ‘द मैट्रिक्स’, ‘हैरी पॉटर’, ‘लॉर्ड ऑफ द रिंग्स’ और ‘द डार्क नाइट’ जैसी फिल्मों ने वॉर्नर को दुनिया का सबसे भरोसेमंद स्टूडियो बना दिया. यही वजह है कि इसकी खरीद को बड़ा कदम माना जा रहा है.

नेटफ्लिक्स के अंडर होंगे HBO Max और DC Studios

वॉर्नर के पास HBO Max और DC Studios की जिम्मेदारी भी है. DC Studios वही यूनिवर्स है जो ‘बैटमैन’, ‘सुपरमैन’ और ‘वंडर वूमन’ जैसे फेमस किरदारों को दुनिया तक पहुंचाता है. अब जब ये सब नेटफ्लिक्स के अंडर आ जाएगा तो स्ट्रीमिंग मार्केट में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. एक ही पेरेंट कंपनी के तहत ‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ जैसे शो और ‘बैटमैन’ जैसी दुनिया का साथ आना नेटफ्लिक्स को एक विशाल कंटेंट लाइब्रेरी देगा. इससे कंपनी को फिल्मों और सीरीज दोनों में मजबूत पकड़ मिल सकती है.

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा

ये डील हॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टूडियो खरीद मानी जा रही है और इसके असर पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर दिखेंगे. अब स्ट्रीमिंग सर्विसेज के बीच मुकाबला और तेज होगा. नेटफ्लिक्स के पास इतनी मजबूत लाइब्रेरी आ जाने के बाद बाकी प्लेटफॉर्म्स जैसे डिज्नी, अमेजन प्राइम वीडियो और पैरामाउंट के लिए कॉम्पिटिशन और मुश्किल हो सकता है. कंटेंट की वैरायटी, फ्रेंचाइजी और कैरेक्टर्स की रेस अब नए लेवल पर पहुंचेगी. दर्शकों के लिए ये अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्हें और ज्यादा बड़े, दमदार शो और फिल्में देखने को मिलेंगी.

