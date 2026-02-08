मुंबई में RSS के 100 साल का जश्न, करण जौहर से अदनान सामी तक, दिखे ये सितारे; सिंगर बोले- 'मोहन भागवत के साथ शानदार दोपहर...'

RSS Centenary Celebration: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के अलग-अलग राज्यों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में रविवार को बॉलीवुड से जुड़े कई स्टार्स को देखा गया. अदनान सामी, करण जौहर, रवि दुबे, शिल्पा शेट्टी और संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती समारोह का हिस्सा बने और उन्होंने संघ की विचारधारा से प्रेरणा ली.

अदनान सामी ने शेयर किया पोस्ट

समारोह में शामिल होने के बाद बॉलीवुड सिंगर अदनान सामी ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की. फोटो शेयर करते हुए अदनान सामी ने लिखा 'RSS के लेजेंडरी सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी के साथ एक शानदार दोपहर बिताई. उन्हें बोलते हुए सुनना बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बहुत सारी गलतफहमियां और मिथकों को बहुत अच्छे से समझाया और दूर किया. एक अविश्वसनीय सज्जन और खूबसूरत इंसान.'

सिंगर प्रीतम चक्रवर्ती भी समारोह में पहुंचे

वहीं समारोह में अदनान सामी के अलावा बॉलीवुड कंपोजर और गायक प्रीतम चक्रवर्ती भी पहुंचे थे. उन्होंने कहा, 'आज के कार्यक्रम में कई विषयों को शामिल किया गया और उन्हें सुनना बहुत ज्ञानवर्धक रहा. ऐसी कई बातें थीं, जो मुझे पहले नहीं पता थीं. मैं संगठन को हमारे आसपास हो रही इतनी सारी घटनाओं को उजागर करने के लिए बधाई देना चाहता हूं. मोहन भागवत ने हर चीज को अच्छे से समझाया और हर सवाल का जवाब भी बेहतरीन तरीके से दिया.'

मोहन भागवत के विचारों से प्रेरित हुए करण जौहर

वहीं करण जौहर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'आज आरएसएस शताब्दी समारोह में शामिल होकर मुझे बहुत आनंद आया. मोहन भागवत के विचार और आदर्श सुनना प्रेरणादायक था. बॉलीवुड हस्तियों को इतना समय देने के लिए हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देते हैं. इस कार्यक्रम के आयोजन में शामिल सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद. मोहन भागवत के विचारों से काफी कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन साथ ही उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल है. हमने जितनी देर भी उनसे बात की, उस दौरान हम खूब हंसे भी.'

शिल्पा शेट्टी ने भी दी मोहन भागवत को बधाई

कार्यक्रम में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भी पहुंची थी, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'सबसे पहले इस शताब्दी वर्ष पर हार्दिक बधाई. मैं मोहन भागवत की बहुत बड़ी प्रशंसक हूं. मैं राष्ट्र के लिए काम करने के उनके संकल्प और समर्पण की बहुत प्रशंसा करती हूं, और मैं वास्तव में उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूं क्योंकि उनके विचार मुझे प्रेरित करते हैं. मैं देश की सेवा के कार्य को और ज्यादा मन लगाकर कर पाऊंगी. मेरा मानना है कि सभी को उनके जैसे विचार रखने चाहिए.'

एक्टर रवि दुबे भी पहुंचे

वहीं आरएसएस शताब्दी समारोह में एक्टर रवि दुबे को भी नजर आए. उन्होंने कहा 'आरएसएस को 100 वर्ष पूरे करने पर हार्दिक बधाई. इन 100 वर्षों में संगठन ने राष्ट्र निर्माण और भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. मोहन भागवत की विचारधारा हर किसी को प्रेरित करती है, और मैं भी अपने सामर्थ्य के अनुसार समाज में अपना योगदान देने की कोशिश करूंगा.'