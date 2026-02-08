Advertisement
trendingNow13102631
Hindi Newsबॉलीवुडमुंबई में RSS के 100 साल का जश्न, करण जौहर से अदनान सामी तक, दिखे ये सितारे; सिंगर बोले- मोहन भागवत के साथ शानदार दोपहर...

मुंबई में RSS के 100 साल का जश्न, करण जौहर से अदनान सामी तक, दिखे ये सितारे; सिंगर बोले- 'मोहन भागवत के साथ शानदार दोपहर...'

Bollywood Celebs Attend RSS Event: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के 100 साल पूरे होने पर मुंबई में दो दिन का शानदार कार्यक्रम चल रहा है. इस इवेंट में बॉलीवुड के कई सेलेब्स पहुंचे. इसी बीच सिंगर अदनान सामी भी पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया. बोले- 'मोहन भागवत के साथ शानदार दोपहर बिताई.'    

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 08, 2026, 07:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RSS इवेंट में पहुंचे अदनान सामी
RSS इवेंट में पहुंचे अदनान सामी

RSS Centenary Celebration: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के अलग-अलग राज्यों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में रविवार को बॉलीवुड से जुड़े कई स्टार्स को देखा गया. अदनान सामी, करण जौहर, रवि दुबे, शिल्पा शेट्टी और संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती समारोह का हिस्सा बने और उन्होंने संघ की विचारधारा से प्रेरणा ली.

अदनान सामी ने शेयर किया पोस्ट 
समारोह में शामिल होने के बाद बॉलीवुड सिंगर अदनान सामी ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की. फोटो शेयर करते हुए अदनान सामी ने लिखा 'RSS के लेजेंडरी सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी के साथ एक शानदार दोपहर बिताई. उन्हें बोलते हुए सुनना बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बहुत सारी गलतफहमियां और मिथकों को बहुत अच्छे से समझाया और दूर किया. एक अविश्वसनीय सज्जन और खूबसूरत इंसान.' 

Add Zee News as a Preferred Source

सिंगर प्रीतम चक्रवर्ती भी समारोह में पहुंचे
वहीं समारोह में अदनान सामी के अलावा बॉलीवुड कंपोजर और गायक प्रीतम चक्रवर्ती भी पहुंचे थे. उन्होंने कहा, 'आज के कार्यक्रम में कई विषयों को शामिल किया गया और उन्हें सुनना बहुत ज्ञानवर्धक रहा. ऐसी कई बातें थीं, जो मुझे पहले नहीं पता थीं. मैं संगठन को हमारे आसपास हो रही इतनी सारी घटनाओं को उजागर करने के लिए बधाई देना चाहता हूं. मोहन भागवत ने हर चीज को अच्छे से समझाया और हर सवाल का जवाब भी बेहतरीन तरीके से दिया.'

मोहन भागवत के विचारों से प्रेरित हुए करण जौहर
वहीं करण जौहर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'आज आरएसएस शताब्दी समारोह में शामिल होकर मुझे बहुत आनंद आया. मोहन भागवत के विचार और आदर्श सुनना प्रेरणादायक था. बॉलीवुड हस्तियों को इतना समय देने के लिए हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देते हैं. इस कार्यक्रम के आयोजन में शामिल सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद. मोहन भागवत के विचारों से काफी कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन साथ ही उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल है. हमने जितनी देर भी उनसे बात की, उस दौरान हम खूब हंसे भी.'

शिल्पा शेट्टी ने भी दी मोहन भागवत को बधाई
कार्यक्रम में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भी पहुंची थी, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'सबसे पहले इस शताब्दी वर्ष पर हार्दिक बधाई. मैं मोहन भागवत की बहुत बड़ी प्रशंसक हूं. मैं राष्ट्र के लिए काम करने के उनके संकल्प और समर्पण की बहुत प्रशंसा करती हूं, और मैं वास्तव में उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूं क्योंकि उनके विचार मुझे प्रेरित करते हैं. मैं देश की सेवा के कार्य को और ज्यादा मन लगाकर कर पाऊंगी. मेरा मानना है कि सभी को उनके जैसे विचार रखने चाहिए.'

एक्टर रवि दुबे भी पहुंचे 
वहीं आरएसएस शताब्दी समारोह में एक्टर रवि दुबे को भी नजर आए. उन्होंने कहा 'आरएसएस को 100 वर्ष पूरे करने पर हार्दिक बधाई. इन 100 वर्षों में संगठन ने राष्ट्र निर्माण और भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. मोहन भागवत की विचारधारा हर किसी को प्रेरित करती है, और मैं भी अपने सामर्थ्य के अनुसार समाज में अपना योगदान देने की कोशिश करूंगा.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Adnan Samirss

Trending news

पंजाब के शाही इमाम पर लुधियाना में ईंट-पत्थरों से हमला, मारे थप्पड़, मचा हड़कंप
Punjab news in hindi
पंजाब के शाही इमाम पर लुधियाना में ईंट-पत्थरों से हमला, मारे थप्पड़, मचा हड़कंप
भयानक आवाजें, सफेद साड़ी में ट्रैक पर दौड़ती महिला, देश का सबसे डरावना रेलवे स्टेशन
Hounted
भयानक आवाजें, सफेद साड़ी में ट्रैक पर दौड़ती महिला, देश का सबसे डरावना रेलवे स्टेशन
'सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं SC-ST...', संघ प्रमुख के पद को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान
Mohan Bhagwat
'सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं SC-ST...', संघ प्रमुख के पद को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान
500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
Navjot Sidhu
500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
Science news in Hindi
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
aircraft crash
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
'वो आपा खो चुके थे', रवनीत बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को घेरा
ravneet bittu
'वो आपा खो चुके थे', रवनीत बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को घेरा
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
rss
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
Gaurav Gogoi
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
bengaluru news
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान