ओटीटी पर रीलीज हुई 1000 करोड़ी स्पाई फिल्म, देखते ही लोगों का हुआ मूड खराब, 10 मिनट के सीन कट पर फूटा गुस्सा, अनसेंसर्ड वर्जन की कर दी मांग

Dhurandhar Ott Release fans Reaction: साल 2025 में रिलीज हुई बिगेस्ट स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ का तूफान अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है. वहीं हाल ही में फिल्म ने 1000 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. रणवीर सिंह की फिल्म अब बड़े पर्दे के साथ-साथ छोटी स्क्रीन पर भी कमाल कर रही है. लेकिन ओटीटी पर फिल्म को देखने वाले दर्शकों ने 10 मिनट के सीन को कट करने पर नाराजगी जताई है. आइए जानते हैं वो सीन कौन-सा है.
Dhurandhar: बीते साल 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में ‘धुरंधर’ का ऐसा तूफान आया की ये कई फिल्मों को अपने साथ समेट ले गया. ‘धुरंधर’ की सफलता से रणवीर सिंह और आदित्य धर को बड़ा फायदा हुआ तो वहीं कई फिल्म मेकर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ा. बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के बाद अब ये फिल्म छोटी स्क्रीन यानी ओटीटी पर कमाल कर रही है. इस फिल्म को सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि दो अन्य भाषाओं में भी रिलीज किया गया है, जिसमें तेलुगू और तमिल शामिल हैं. इस स्पाई थ्रिलर के रिलीज होते ही फैंस ने इसे ओटीटी पर देखना शुरु कर दिया, जिसमें उन्होंने पाया कि फिल्म के कुछ सीन को कट करने के अलावा कई डायलॉग को भी म्यूट भी कर दिया गया है. डायलॉग्स के म्यूट होते ही फैंस गुस्से में आग बबूला हो गए और एक्स पर नाराजगी जताने लगे.
सेंसर वर्जन को अपलोड करने पर ट्रोल
‘धुरंधर’ की ओटीटी रिलीज को लेकर नेटफ्लिक्स ने अपने सोशल मीडिया के ऑफिशियल अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा. ‘धुरंधर एक एपिग सागा अनफोल्ड होते देखें.’ इस पोस्ट और कैप्शन के साथ उन्होंने तीन भाषाओं में रिलीज होने की अपडेट भी दी. वहीं फिल्म के ओटीटी पर स्ट्रीम होते ही फैंस ने एक्स पर अपना रिव्यू देना शुरू कर दिया. इस रिव्यू में ऑडियंस ने फिल्म के प्रति अपनी नाराजगी जता दी. यूजर्स के मुताबिक वो लोग फिल्म के अनसेंसर्ड वर्जन का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. मगर ओटीटी पर भी सेंसर वर्जन को अपलोड कर दिया गया.
फैंस ने दिखाया गुस्सा
कई एक्स यूजर ने रिएक्शन देते हुए लिखा कि ‘एक 18+ प्लेटफॉर्म पर एडल्ट फिल्म को सेंसर करने का क्या मतलब था.’ तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, ‘छी नेटफ्लिक्स ने तो पूरा ही मूड खराब कर दिया, अनसेंसर्ड वर्जन चाहिए.’ एक और अन्य यूजर ने फिल्म के डायलॉग कट और म्यूट करने पर नाराजगी जताते हुए लिखा, ‘ये अनसेंसर्ड वर्जन नहीं है.’
बॉक्स ऑफिस पर छाई फिल्म
रणवीर सिंह की इस स्पाई फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो, फिल्म ने ओपनिंग डे पर लगभग 27-28 करोड़ रुपए की कमाई की थी. मगर पहले दिन के बाद फिल्म के आंकड़ों ने ऐसी छलांग लगाई की 56वें दिन फिल्म ने 835 करोड़ की कलेक्शन किया और अब इंडिया ग्रॉस पर 1000 करोड़ पार कर लिया. वहीं फिल्म ने 1340.0 करोड़ रुपए की तगड़ा बिजनेस किया है.
