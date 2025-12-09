1000000000000 का प्रोजेक्ट सलमान खान ने किया साइन, तेलंगाना में बनाएंगे टाउनशिप, फिल्म स्टूडियो के अलावा ये होगा खास

Salman Khan On New Project: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने 10,000 करोड़ का MoU साइन किया है. तेलंगाना में 500 करोड़ एकड़ में इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनेगी. जिसमें लग्जरी होम्स, गोल्फ कोर्स, फिल्म स्टूडियो और स्पोर्ट्स जैसी फैसिलिटी होंगी.
Salman Khan On New Project: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. अब भाईजान रियल एस्टेट की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं. उनकी कंपनी 'सलमान खान वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड' (SKV) ने तेलंगाना सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) साइन किया है, जिसके बाद राज्य में 10,000 करोड़ रुपये के बड़े इंटीग्रेटेड टाउनशिप की योजना का ऐलान कर दिया है. मालूम हो कि एक्टिंग के अलावा सलमान बिजनेस भी करते हैं. उनका प्रोडक्शन हाउस है.
मॉर्डन होगा फिल्म स्टूडियो
MoU साइन के तहत उन्होंने 10 हजार करोड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने की योजना का ऐलान किया है. कहा जा रहा है कि इस प्रस्तावित टाउनशिप प्रोजेक्ट को 500 एकड़ में डेवलेट किया जाएगा. इस टाउनशिप में एक चैंपियनशिप गोल्फ कोर्स, हाई-एंड मनोरंजन की सुविधाएं, एक रेस कोर्स, खास नेचर ट्रेल्स और प्रीमियम रहने की जगहें होंगी. इसमे एक अत्याधुनिक फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स भी होगा. इसे बड़े फॉर्मेट के प्रोडक्शन, ओटीटी कंटेंट, पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं और टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है. प्रोजेक्ट का मकसद शहर की जिंदगी को नई और वर्ल्ड-क्लास शैली में पेश करना है.
कुछ महीने पहले हुई थी मुख्यमंत्री से मुलाकात
बता दें कि अक्टूबर 2025 में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और सलमान खान की मुलाकात भी हुई थी. रेवंत रेड्डी ने 'तेलंगाना राइजिंग' कैंपेन के तहत सलमान खान से राज्य में बड़े बॉलीवुड निवेश को साउथ इंडिया में आकर्षित करने के लिए समर्थन मांगा था. इस बातचीत के दौरान, सलमान खान ने तेलंगाना के तेजी से हो रहे डेवलपमेंट, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को देख कर काफी खुश थे. उन्होंने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि वे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर राज्य की शानदार इमेज को प्रमोट करने में अपना पूरा योगदान देंगे.
बिजनेस की दुनिया में सलमान रख रहे कदम
वहीं अब बताया जा रहा है कि इस पॉजिटिव बातचीत ने सलमान खान को राज्य के साथ अपने जुड़ाव को और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है. इसके परिणामस्वरूप, भारत फ्यूचर सिटी में एक बड़े लेवल का स्टूडियो कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की आगे की बातचीत शुरू हो चुकी है. जैसा कि आप जानते हैं कि सलमान खान न केवल एक एक्टर हैं, बल्कि बिजनेस की दुनिया में भी एक्टिव हो रहे हैं. उनका प्रोडक्शन हाउस है, 'बीइंग ह्यूमन' के नाम से NGO चलाते हैं. उनका अपना क्लोदिंग ब्रांड है और ‘SK27 Gym’ नाम से जिम चेन के जरिए फिटनेस को भी बढ़ावा देते हैं.
