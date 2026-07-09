Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /हिंदी सिनेमा का वो एक्टर-डायरेक्टर... जिसकी फ्लॉप फिल्में भी बन गईं कल्ट क्लासिक, गानों के आज भी दीवाने हैं लोग

हिंदी सिनेमा का वो एक्टर-डायरेक्टर... जिसकी फ्लॉप फिल्में भी बन गईं कल्ट क्लासिक, गानों के आज भी दीवाने हैं लोग

Guru Dutt 101st Birth Anniversary: यूं तो हिंदी सिनेमा में कई एक्टर-डायरेक्ट आए, जिन्होंने दर्जनों ऐसी फिल्मे दीं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर राज किया, लेकिन आज हम आपको उस एक्टर-डायरेक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने कई फिल्में बनाई और सबसे खास बात ये है कि उनकी फ्लॉप फिल्में भी कल्ट क्लासिक साबित हुई. आज भी लोग उनकी फिल्मों के गानों को गुनगुनाते हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 09, 2026, 07:12 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:12 AM IST
हिंदी सिनेमा का वो एक्टर-डायरेक्टर... जिसकी फ्लॉप फिल्में भी बन गईं कल्ट क्लासिक, गानों के आज भी दीवाने हैं लोग
Image Credit: Guru Dutt 101st Birth AnniversarySource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भयंकर बारिश की वजह से एम्प्लाई ने मांगी छुट्टी तो बॉस बोला- लोकल ट्रेन, ऑटो लो लेकिन
Whatsapp Chat Viral40 min ago
2
Gaurav Khanna45 min ago
3
Guru Dutt45 min ago
4
uttarakhand rain alert48 min ago
5
Astro Tips50 min ago