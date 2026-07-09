/हिंदी सिनेमा का वो एक्टर-डायरेक्टर... जिसकी फ्लॉप फिल्में भी बन गईं कल्ट क्लासिक, गानों के आज भी दीवाने हैं लोग

9 जुलाई 1925 को जन्मे गुरु दत्त बचपन से ही कला की दुनिया में कुछ अलग करना चाहते थे. आगे चलकर उन्होंने एक्टिंग, डायरेक्शन और फिल्म मेकिंग में वो मुकाम हासिल किया, जो हर किसी का सपना होता है. उन्होंने ‘प्यासा’ और ‘कागज के फूल’ जैसी बेहतरीन फिल्में बनाईं. उनकी फिल्मों में इंसानी दर्द, अकेलापन, जिंदगी का संघर्ष और उलझे हुए रिश्तों को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया था. सिनेमा जगत में उनके इस बेहतरीन योगदान और अलग अंदाज को आज भी याद किया जाता है. वो सचमुच भारतीय सिनेमा के एक चमकते सितारे थे.
भारतीय सिनेमा में गुरु दत्त एक ऐसा नाम हैं, जिन्होंने अपनी फिल्मों से इतिहास रच दिया. 'प्यासा', 'कागज के फूल', 'चौदहवीं का चांद' और 'साहब बीवी और गुलाम' जैसी बेहतरीन फिल्मों के जरिए उन्होंने ऑडिंयस के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बनाई. उनकी फिल्में केवल एंटरटेनमेंट नहीं थीं, बल्कि उनमें जिंदगी का गहरा सच छिपा होता था. उनकी फिल्मों के लीड कैरेक्टर अक्सर समाज की कुरीतियों से लड़ते, अकेलेपन का दर्द झेलते और खुद के अस्तित्व की तलाश करते नजर आते थे. यही वजह है कि उनकी फिल्में आज भी लोगों के दिलों को छू लेती हैं.
गुरु दत्त ने हिंदी फिल्मों को देखने और समझने का नजरिया पूरी तरह बदल दिया. उनकी फिल्मों में लाजवाब डायरेक्शन, बेहतरीन कैमरा वर्क, शानदार म्यूजिक और दिल को छू लेने वाले जज्बातों का एक अलग संगम देखने को मिलता था. उन्होंने समाज के उन सेंसिटिव मुद्दों पर फिल्में बनाने की हिम्मत दिखाई, जिन पर उस दौर में लोग बात करने से भी कतराते थे. ‘प्यासा’ और ‘कागज के फूल’ जैसी बेहतरीन फिल्में देने वाले गुरु दत्त को इसीलिए अपने समय से बहुत आगे का फिल्मकार माना जाता है. उन्होंने सिनेमा जगत में कला और जज्बातों की एक नई परिभाषा लिखी.
हालांकि,इतनी बड़ी कामयाबी मिलने के बाद भी डायरेक्टर गुरु दत्त की राह आसान नहीं रही. उनकी कुछ फिल्मों को रिलीज के समय वो प्यार और तारीफ नहीं मिली, जिसकी उन्हें उम्मीद थी. खासतौर पर 'कागज के फूल' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही और उसे काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी. लेकिन समय बदला और आज इसी फिल्म को भारतीय सिनेमा की सबसे लीजेंडरी क्लासिक फिल्मों में गिना जाता है. वक्त ने साबित किया कि उनकी सोच अपने समय से बहुत आगे थी. यही वजह है कि आज भी लोग उनके काम की मिसाल देते हैं.
एक तरफ जहां परदे पर उनकी फिल्में लोगों का दिल जीत रही थीं, वहीं दूसरी तरफ वे अपनी निजी जिंदगी में लगातार मुश्किलों से जूझ रहे थे. रिश्तों में बढ़ती दूरियां, मेंटल स्ट्रेस और अकेलेपन ने उन्हें अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया था. उनके करीबी बताते हैं कि वे अपने दिल के इसी दर्द और तकलीफ को अक्सर फिल्मों में अपने किरदारों के जरिए बाहर लाते थे. उनका यही अकेलापन उनकी अदाकारी में साफ नजर आता था. लोग उनकी एक्टिंग की तारीफ करते थकते नहीं थे, लेकिन कोई भी उनके दिल के भीतर चल रहे इस तूफान को भांप नहीं पाया.
वे हमेशा मुस्कुराकर अपना गम छुपाते रहे. शराब की लत ने धीरे-धीरे गुरु दत्त को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था. इस बुरी आदत का उनकी हेल्थ और पर्सनल लाइफ पर बहुत ही खराब असर पड़ा. आखिरकार 10 अक्टूबर 1964 को इस महान कलाकार का शव उनके अपने घर में मिला. ऐसा कहा जाता है कि जरूरत से ज्यादा शराब पीने और नींद की दवाइयां लेने के चलते उनका निधन हुआ था. मौत के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 39 साल थी. उनका इस तरह अचानक दुनिया से चले जाना पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक कभी न भूलने वाला गहरा झटका था.
पति गुरु दत्त की अचानक मौत ने मशहूर सिंगर गीता दत्त को झकझोर कर रख दिया था. इस गहरे सदमे की वजह से वे भयंकर डिप्रेशन में चली गईं. इस अकेलेपन और दुख का उनके शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ा. आने वाले सालों में उनकी सेहत लगातार खराब होती गई और आखिरकार साल 1972 में लीवर सिरोसिस नाम की गंभीर बीमारी के कारण उन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया. भले ही आज गुरु दत्त हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन सिनेमा जगत में उनका योगदान अमर है. उनकी बेहतरीन फिल्में और काम करने का अनोखा अंदाज आज भी नए डायरेक्टर्स को आगे बढ़ने की सीख देता है.