पुरानी फिल्मों का चला जादू, नई रिलीज को पीछे छोड़ ‘राजा शिवाजी’ और ‘भूत बंगला’ ने मचाया धमाल, रविवार को हुई छप्परफाड़ कमाई

Box Office Collection: इन दिनों सिनेमाघरों में कई शानदार फिल्में लगी हुई हैं. इसमें 'कृष्णावतारम पार्ट 1: हृदयम', 'दादी की शादी', 'राजा शिवाजी' समेत कई फिल्में शामिल हैं. कुछ पुरानी फिल्में जैसे 'एक दिन' और 'भूत बंगला' भी अभी लगी हुई हैं. इनके कलेक्शन में वीकएंड पर काफी जबरदस्त उछाल आया है. आइए जानते हैं कि सभी फिल्मों ने रविवार को कितना कलेक्शन किया है.

‘कृष्णावतारम पार्ट 1: हृदयम’

हाल ही में 7 मई को रिलीज हुई माइथोलॉजिकल फिल्म 'कृष्णावतारम पार्ट 1: हृदयम' को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. इस फिल्म की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन वीकएंड पर इसने अच्छा प्रदर्शन किया है. रविवार को फिल्म ने 3.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. शनिवार को इसने 2.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. वहीं, पहले दिन की कमाई की बात करें तो उस दिन फिल्म ने 42 लाख रुपये कमाए थे. अब तक फिल्म ने 7.32 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

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'दादी की शादी'

कॉमेडियन कपिल शर्मा और नीतू कपूर की फिल्म 'दादी की शादी' शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. फिल्म ने पहले दिन कुछ खास कलेक्शन नहीं किया. हालांकि, वीकएंड पर इसने अच्छा प्रदर्शन किया. रविवार को फिल्म ने 1.70 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया. दूसरे दिन फिल्म ने 1.15 करोड़ रुपये की कमाई की. ओपनिंग डे पर इसका कलेक्शन 60 लाख रुपये हुआ था. अब तक फिल्म ने 3.45 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

'राजा शिवाजी' की कमाई

एक्टर रितेश देशमुख की फिल्म छत्रपति शिवाजी की जिंदगी पर आधारित 'राजा शिवाजी' 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. वीकएंड पर इसके कलेक्शन में काफी उछाल आया है. रविवार को फिल्म ने 6.80 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. शनिवार को फिल्म ने 5.60 करोड़ रुपये कमाए थे और शुक्रवार को फिल्म ने 3.20 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. अब तक फिल्म ने कुल 68.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

'एक दिन' की कमाई

एक्ट्रेस सई पल्लवी और एक्टर जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' भी इन दिनों सिनेमाघरों में लगी हुई है. फिल्म ने रविवार को सिर्फ 10 लाख रुपये का कलेक्शन किया है. शनिवार को फिल्म ने 9 लाख रुपये का कलेक्शन किया है. शुरुआत से ही फिल्म थिएटर में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है. अब तक फिल्म ने कुल 4.24 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

‘भूत बंगला’ की कमाई

वहीं, अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' की कमाई की बात करें तो फिल्म ने वीकएंड पर एक बार फिर उछाल मारा है. रविवार को फिल्म ने 4.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया और शनिवार को फिल्म ने 3 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. फिल्म ने अब तक कुल 158.85 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

‘धुरंधर 2’ का कलेक्शन

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' भी अभी तक बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म ने वीकएंड पर कमाई में बढ़ोतरी दर्ज की है. रविवार को फिल्म ने 1.10 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया है. घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अब तक कुल 1143.09 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.