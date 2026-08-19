JioHotstar पर आ रही नई मजेदार हॉरर-कॉमेडी सीरीज! बचपन की यादें होंगी ताजा... लेकिन इस बार चोर नहीं डराएंगे 40 भूत

बचपन में सुनी हुई कहानियां अक्सर बड़े होने के बाद भी हमारे दिल के बेहद करीब रहती हैं. दादी-नानी के मुंह से सुने किस्से हों या किताबों के पन्ने, वो पुरानी मैजिकल वर्ल्ड आज भी चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं. कई ऐसी क्लासिक कहानियां हैं, जिन पर पहले भी कई फिल्में और टीवी शोज बन चुके हैं. जब भी कोई पुरानी कहानी नए रंग-रूप में सामने आती है, तो लोगों का ध्यान अपने आप उसकी तरफ खिंच जाता है. हर उम्र के लोग ऐसी कहानियों को बार-बार सुनना, देखना और उस पुराने दौर को जीना पसंद करते हैं.
समय बदलने के साथ अब पुरानी कहानियों को दिखाने का तरीका भी पूरी तरह बदल चुका है. आज के दौर में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को हर रोज कुछ नया और अलग देखने को मिल रहा है. मेकर्स अब पुराने जाने-पहचाने किरदारों को लेकर नए-नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ताकि आज की पीढ़ी भी उनसे आसानी से जुड़ सके. जब किसी जानी-पहचानी कहानी में बिल्कुल नया ट्विस्ट आता है, तो लोगों की एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर पहुंच जाती है. ऐसी ही एक कहानी जल्द आने वाली है, लेकिन बिल्कुल नए अंदाज में.
आप सभी को 90s में दूरदर्शन पर आने वाले शो ‘अलिफ लैला’ की वो 40 चोरों वाली कहानी तो याद होगी, जो एक बड़े बदलाव के साथ ओटीटी पर दस्तक देने वाली है. इस बार कहानी में चालीस चोरों के खौफ की जगह अब चालीस भूतों का डर और आतंक देखने को मिलेगा. मेकर्स ने इस क्लासिक प्लॉट को पूरी तरह बदलकर हॉरर और कॉमेडी का जबरदस्त मेल तैयार किया है. ये एक ऐसा सफर होगा जहां मिस्ट्री, रोमांच और डर के साथ-साथ लोगों को भरपूर हंसी भी मिलेगी. ये सीरीज जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर आने वाली है.
इस सीरीज का नाम ‘अली बाबा और 40 भूत’ है, जिसका टीजर आते ही लोगों के बीच इसको लेकर एक्साइटमेंट साफ देखी जा सकती है. टीजर में बहुत ही मजेदार अंदाज में बताया गया है कि ‘चोर एक्सपेक्टेड थे, भूत? बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस, अब शुरू होगा असली भूतियापा’. मेकर्स की इस मजेदार पंचलाइन से साफ जाहिर होता है कि शो में डर के साथ जमकर पागलपंती देखने को मिलेगी. ये सीरीज किसी एक जॉनर में बंधी नहीं है, बल्कि इसमें मिस्ट्री, सुपरनैचुरल और कॉमेडी का ऐसा तड़का है, जो फैमिली समेत इसे देखने पर मजबूर कर देगा.
टीजर की झलक से समझ आता है कि इस कहानी की शुरुआत एक छोटे और शांत से गांव से होती है. इस वीरान गांव में अचानक एक के बाद एक अजीब और मिस्टीरियस घटनाएं घटने लगती हैं. धीरे-धीरे पूरे इलाके में डर का माहौल बनने लगता है और गांव के लोग समझ नहीं पाते कि आखिर चल क्या रहा है. वहां एक-दो नहीं, बल्कि पूरे चालीस भूतों का डेरा जम जाता है. भूतों की अजीब हरकतों से जहां एक तरफ डर का माहौल बनता है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी नादानियों से ऐसी कॉमेडी निकलती है जो सबको हंसा देती है, जो काफी मजेदार है.
इस सीरीज में टीवी जगत के जाने-पहचाने चेहरे लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे. मशहूर टीवी एक्ट्रेस आशा नेगी और एक्टर विशाल वशिष्ठ इसमें लीड रोल निभा रहे हैं. विशाल इस कहानी में एक खाकी वर्दी वाले पुलिस अफसर के किरदार में नजर आएंगे, जो गांव के हालात संभालने की कोशिश करता है. वहीं, आशा एक ऐसी मॉडर्न लड़की बनी हैं, जो अंधविश्वास पर नहीं बल्कि केवल साइंस और लॉजिक पर यकीन रखती है. जब इन दोनों का सामना भूतों की टोली से होता है, तो लॉजिक और सुपरनैचुरल ताकतों की मजेदार टक्कर देखने को मिलती है.
डेजा वू आर्ट्स के बैनर तले प्रियली सक्सेना और भुवनेश श्रीवास्तव द्वारा बनाई गई इस सीरीज में मंझे हुए कलाकारों की पूरी टीम मौजूद है. ‘पवित्र रिश्ता’ से घर-घर पहचानी जाने वाली आशा नेगी और ‘वीरा’ फेम विशाल वशिष्ठ के अलावा कई शानदार एक्टर्स शो का हिस्सा हैं. इनमें मृदुल दास, अभय महाजन, जॉय सेनगुप्ता, नसी सहगल, उज्ज्वल चोपड़ा, अमित जयराथ, आशीष कौल, मीनाक्षी सेठी और प्रखर सक्सेना शामिल हैं. इन सभी उम्दा कलाकारों की मौजूदगी से शो में हर किरदार की अपनी एक अलग चमक और पहचान देखने को मिलने वाली है.
इस यूनिक शो को डायरेक्ट करने के लिए डायरेक्टर्स की एक पूरी टीम ने मिलकर काम किया है. इसके डायरेक्शन की कमान कोणार्क मुखर्जी, लेफ्टिनेंट ऋषभ अग्रवाल, केनी बासुमतारी और रोहन घोष ने मिलकर संभाली है. वहीं, कहानी को भुवनेश श्रीवास्तव, जाने-माने हॉरर राइटर नील डी'सिल्वा, जितेश रामकृष्णन, कोणार्क मुखर्जी और अंकुर शर्मा ने मिलकर लिखा है. रेट्रो-फंकी म्यूजिक और डर-कॉमेडी के जोरदार मिक्स के साथ ये सीरीज 11 सितंबर को सिर्फ जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम की जाएगी, जिसका इंतजार अब लोग बेसब्री से कर रहे हैं.