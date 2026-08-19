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JioHotstar पर आ रही नई मजेदार हॉरर-कॉमेडी सीरीज! बचपन की यादें होंगी ताजा... लेकिन इस बार चोर नहीं डराएंगे 40 भूत

JioHotstar Best Upcoming Series: आप सभी को ‘अलिफ लैला’ की वो 40 चोरों वाली कहानी तो याद ही होगी. अब उसी पुराने किस्से में एक बहुत बड़ा और मजेदार ट्विस्ट आने वाला है. इस बार कहानी में 40 चोरों की नहीं, बल्कि 40 भूतों की होगी. अगर आप भी कुछ नया और यूनिक देखने का कर रहे हैं प्लान तो बस कुछ और दिन करें इस सीरीज का इंतजार.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 19, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 12:39 PM IST
JioHotstar पर आ रही नई मजेदार हॉरर-कॉमेडी सीरीज! बचपन की यादें होंगी ताजा... लेकिन इस बार चोर नहीं डराएंगे 40 भूत
Image Credit: जल्द आ रही नई हॉरर-कॉमेडी सीरीज (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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