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11 साल का दूल्हा और 26 साल की दुल्हन... इस फिल्म को देख बेचैन हो उठेगा दिल; Netflix-Prime Video-JioHotstar से दूर यहां देखें

OTT Most Watched Movie: आज के दौर में जब सब बड़े ओटीटी पर फिल्में तलाश रहे हैं, एक ऐसी दिल दहला देने वाली अनसुनी कहानी सामने आई है, जो समाज के काले सच को बेपर्दा करती है. ये दर्दनाक कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है. जानिए आखिर कौन सी है ये फिल्म और इसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियोहॉटस्टार से दूर कहां देख सकते हैं?

Written ByVandana Saini
Published: Aug 14, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 02:24 PM IST
11 साल का दूल्हा और 26 साल की दुल्हन... इस फिल्म को देख बेचैन हो उठेगा दिल; Netflix-Prime Video-JioHotstar से दूर यहां देखें
Image Credit: एक ऐसी फिल्म को देख बेचैन हो उठेगा दिल (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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