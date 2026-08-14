11 साल का दूल्हा और 26 साल की दुल्हन... इस फिल्म को देख बेचैन हो उठेगा दिल; Netflix-Prime Video-JioHotstar से दूर यहां देखें

आजकल ज्यादातर लोग फिल्में देखने के लिए नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो या जियोहॉटस्टार जैसे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का ही रुख करते हैं. जब भी कोई नई फिल्म आती है या पुरानी क्लासिक देखने का मन होता है, तो उंगलियां सीधे इन्हीं ऐप्स पर जाती हैं, लेकिन कई बार इस अंधी दौड़ में कुछ बेहद खास और कमाल की फिल्में हमारी नजरों से छूट जाती हैं. ये फिल्में भले ही किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर न हों, लेकिन इनका असर दिल पर बहुत गहरा होता है. आज हम ऐसी ही एक फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं.
ये फिल्म आपको किसी भी बड़े और महंगे ओटीटी ऐप पर देखने को नहीं मिलेगी और न ही यूट्यूब पर मिलेगी. इसे आपको थोड़ा अलग हटकर देखना होगा. इसकी कहानी इतनी इमोशनल और दर्दभरी है कि इसे एक बार देखने के बाद इसके सीन लंबे समय तक आपके दिमाग से नहीं निकलेंगे. ये फिल्म हमारे समाज की एक ऐसी दबी हुई और अजीब परंपरा को सामने लाती है, जिस पर आज भी लोग बात करने से बचते हैं, जो भी लोग इसे देखते हैं, वे अंदर तक हिल जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं.
इस बेहतरीन फिल्म की कहानी लिखने और इसका डायरेक्शन करने का जिम्मा देदीप्य जोशी ने संभाला था. उन्होंने बहुत ही संजीदगी से इस मुद्दे को पर्दे पर उतारा. फिल्म में तनिमा भट्टाचार्य, चेतन शर्मा, हरीश कुमार, जगत सिंह, समर्थ शांडिल्य और मिलिंद गुणाजी जैसे मंझे हुए कलाकारों ने अपनी अदाकारी से सबका दिल जीत लेते हैं. इस फिल्म को पहली बार अगस्त 2015 में इंडी गैदरिंग फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था, जहां इसे खूब तारीफ मिली, जिस दमदार फिल्म की हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है ‘सांकल’.
इस फिल्म को राजस्थान के दूरदराज के इलाकों में शूट किया गया है. कहानी 26 साल की अबीरा नाम की एक सीधी-सादी लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है. गांव की एक अजीब और पुरानी कुरीति के चलते अबीरा की जबरन शादी 11 साल के एक छोटे बच्चे से करा दी जाती है. ये पूरी फिल्म इसी बेमेल और दर्दनाक शादी के बाद की जिंदगी, मानसिक तनाव और इंसानी जज्बातों के संघर्ष को दिखाती है. फिल्म साफ दिखाती है कि कैसे पुराने रीति-रिवाज और सामाजिक दबाव आम इंसानों की जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर देते हैं.
पति छोटा होता है और ससुर रोज इज्जत तार-तार करता है. ये कोई आम नाच-गाने, कॉमेडी या एंटरटेनमेंट वाली मसाला फिल्म नहीं है, बल्कि एक कड़वा सच बयां करने वाली एक बेहद सीरियस फिल्म है. फिल्म में जबरन थोपे गए रिश्तों का दर्द और उस लड़की की बेबसी को इतने असरदार तरीके से दिखाया गया है कि देखने वाले की आंखें नम हो जाती हैं. राइटर और डायरेक्टर ने हर एक पहलू को बहुत गहराई से छुआ है. यही संजीदगी और अंदाज इस फिल्म को बाकी आम फिल्मों की भीड़ से एकदम अलग और खास बना देता है.
भले ही ये फिल्म भारी-भरकम प्रमोशन के साथ आम थिएटरों में बड़े लेवल रिलीज नहीं हुई, लेकिन देश-विदेश के कई बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में इसे खूब वाहवाही मिली. इंडी गैदरिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल समेत कई मंचों पर इसे बड़े अवॉर्ड्स अपने नाम किए. फिल्म में अबीरा का लीड रोल प्ले करने वाली वाली तनिमा भट्टाचार्य के अभिनय की हर जगह जमकर तारीफ हुई. IMDb पर भी इस फिल्म को 7.6 की शानदार रेटिंग मिली है, जो ये साबित करती है कि जिन लोगों ने भी इसे देखा, उन्होंने इसे दिल से पसंद किया.
चूंकि ये एक इंडिपेंडेंट और सोशल सब्जेक्ट पर पर बनी फिल्म थी, इसलिए इसके कुल बजट और बॉक्स ऑफिस कमाई के पक्के आंकड़े मौजूद नहीं हैं. इसे कभी बिजनेस बेनिफिट्स के लिए बनाया ही नहीं गया था. इस फिल्म का मेन मकसद समाज के उस अंधेरे कोने को रोशनी में लाना था, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. सीरियस और मीनिंगफुल सिनेमा पसंद करने वाले लोगों के बीच इस फिल्म ने अपनी एक अलग और बहुत मजबूत पहचान बनाई है, जिसके बारे में आज भी वो लोग बात करते हैं और इसको देखते हैं.
अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स या जियोहॉटस्टार पर तलाश रहे हैं, तो वहां ये आपको नहीं मिलने वाली. इस दिल छू लेने वाली फिल्म को आप 'स्टेज' नाम के भारतीय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आसानी से देख सकते हैं. अच्छी बात यह है कि इस समय स्टेज ऐप पर यह फिल्म दर्शकों द्वारा खूब पसंद की जा रही है और ट्रेंडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर बनी हुई है. अगर आप कुछ अलग और गहरा देखना चाहते हैं, तो इसे जरूर देखें. इस फिल्म की कहानी लंबे समय तक आपके दिल और दिमाग में छप जाएगी.