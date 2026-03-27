'धुरंधर 2' देखने के लिए छुपते छुपाते थिएटर पहुंचीं यामी गौतम, ऑडियंस देख बहन को चुप रहने का किया इशारा, Inside Video

Yami Gautam Secretly Watch Dhurandhar 2: 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा गेम पलटा कि हर किसी की जुबान पर बस इसी फिल्म का नाम है. 7 दिनों में ये मूवी 1100 करोड़ का आंकड़ा वर्ल्डवाइड कलेक्शन में पार कर चुकी है. फिल्म के टिकट के लिए लोग थिएटर के बाहर लाइन लगाए खड़े हैं तो कहीं थिएटर के बाहर हाउसफुल का बोर्ड लटका हुआ है. इन सबके बीच 'धुरंधर' डायरेक्टर की बीवी और एक्ट्रेस यामी गौतम का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो खचाखच भरे थिएटर में चुपके से मूवी देखती नजर आईं.

चुपके से थिएटर पहुंचीं यामी गौतम



यामी की ये पोल खोलने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी सगी बहन सुरीली गौतम हैं. सुरीली ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. जिसमें उनकी बहन का कैमियो के रोल में 'धुरंधर 2' में नजर आ रही हैं. जिसे देखकर यामी थिएटर के अंदर बैठकर ब्लश कर रही हैं. थिएटर पूरा भरा हुआ है और एक्ट्रेस अपनी बहन को चुप होने का इशारा करती दिख रही हैं.

Spotted! Yami Gautam enjoying #Dhurandhar2 like a true fan in a packed theatre—supporting hubby Aditya Dhar & even cheering her own cameo! #DhurandharTheRevenge pic.twitter.com/2b0sXIGRnk Add Zee News as a Preferred Source — Smita Patil (@patil45802) March 27, 2026

सुरीली ने खोल दी पोल

सुरीली ने 'धुरंधर 2' डायरेक्टर और अपने सगे जीजा की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर कैप्शन के साथ वीडियो शेयर किया. इसमें लिखा- 'एक बार फिर से आदित्य धर की फिल्म को सलाम. शानदार मूवी..हमें आप पर गर्व है. आपकी सक्सेस का जश्न मनाते हुए हम बहुत खुश हैं. ये मेरी प्यार बहन जो कि मेरी स्ट्रेंश और लक है. यामी गौतम लव यू..पार्टी होगी अब.'

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यामी का जवाब

सुरीली के इस पोस्ट को यामी ने भी शेयर किया. इसके बाद अपनी बहन के पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा- 'लव यू.' इस वीडियो में यामी काफी शर्माते हुए नजर आ रही हैं. जब स्क्रीन पर उनका कैमियो दिख रहा है. वो वीडियो में अपना फेस कवर करते हुए तो कभी मुंह पर उंगली रखते हुए दिखीं. ताकि उनसे आसपास मौजूद लोग थिएटर में उन्हें देख पहचान ना जाए. आपको बता दें, 'धुरंधर 2' फिल्म 19 मार्च को थिएटर में आई थी. फिल्म उम्मीदों से ज्यादा खरी उतरी. महज 350 करोड़ में बनी इस मूवी ने 7 दिनों में 1100 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है. इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि आने वाले वक्त में भी थमना मुश्किल है