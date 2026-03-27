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Hindi Newsबॉलीवुडधुरंधर 2 देखने के लिए छुपते छुपाते थिएटर पहुंचीं यामी गौतम, ऑडियंस देख बहन को चुप रहने का किया इशारा, Inside Video

'धुरंधर 2' देखने के लिए छुपते छुपाते थिएटर पहुंचीं यामी गौतम, ऑडियंस देख बहन को चुप रहने का किया इशारा, Inside Video

Dhurandhar 2 इस साल की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है. इस मूवी में रणवीर सिंह और आदित्य धर ने अपना ऐसा जलवा दिखाया है कि कोई भी इसके आसपास फिल्म रिलीज करने से डर रहा है. ऐसे में आदित्य धर की बीवी यामी गौतम लोगों से छुपते छुपाते थिएटर फिल्म देखने पहुंचीं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 27, 2026, 05:19 PM IST
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यामी गौतम और धुरंधर 2
यामी गौतम और धुरंधर 2

Yami Gautam Secretly Watch Dhurandhar 2: 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा गेम पलटा कि हर किसी की जुबान पर बस इसी फिल्म का नाम है. 7 दिनों में ये मूवी 1100 करोड़ का आंकड़ा वर्ल्डवाइड कलेक्शन में पार कर चुकी है. फिल्म के टिकट के लिए लोग थिएटर के बाहर लाइन लगाए खड़े हैं तो कहीं थिएटर के बाहर हाउसफुल का बोर्ड लटका हुआ है. इन सबके बीच 'धुरंधर' डायरेक्टर की बीवी और एक्ट्रेस यामी गौतम का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो खचाखच भरे थिएटर में चुपके से मूवी देखती नजर आईं.

चुपके से थिएटर पहुंचीं यामी गौतम
 
यामी की ये पोल खोलने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी सगी बहन सुरीली गौतम हैं. सुरीली ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. जिसमें उनकी बहन का कैमियो के रोल में 'धुरंधर 2' में नजर आ रही हैं. जिसे देखकर यामी थिएटर के अंदर बैठकर ब्लश कर रही हैं. थिएटर पूरा भरा हुआ है और एक्ट्रेस अपनी बहन को चुप होने का इशारा करती दिख रही हैं.

सुरीली ने खोल दी पोल

सुरीली ने 'धुरंधर 2' डायरेक्टर और अपने सगे जीजा की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर कैप्शन के साथ वीडियो शेयर किया. इसमें लिखा- 'एक बार फिर से आदित्य धर की फिल्म को सलाम. शानदार मूवी..हमें आप पर गर्व है. आपकी सक्सेस का जश्न मनाते हुए हम बहुत खुश हैं.  ये मेरी प्यार बहन जो कि मेरी स्ट्रेंश और लक है. यामी गौतम लव यू..पार्टी होगी अब.'

 

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यामी का जवाब

सुरीली के इस पोस्ट को यामी ने भी शेयर किया. इसके बाद अपनी बहन के पोस्ट का जवाब देते हुए  लिखा- 'लव यू.' इस वीडियो में यामी काफी शर्माते हुए नजर आ रही हैं. जब स्क्रीन पर उनका कैमियो दिख रहा है. वो वीडियो में अपना फेस कवर करते हुए तो कभी मुंह पर उंगली रखते हुए दिखीं. ताकि उनसे आसपास मौजूद लोग थिएटर में उन्हें देख पहचान ना जाए. आपको बता दें, 'धुरंधर 2' फिल्म 19 मार्च को थिएटर में आई थी. फिल्म उम्मीदों से ज्यादा खरी उतरी. महज 350 करोड़ में बनी इस मूवी ने 7 दिनों में 1100 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है. इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि आने वाले वक्त में भी थमना मुश्किल है

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About the Author
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Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

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