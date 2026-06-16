बिहार की जमीन पर बनाई गई एक्शन-थ्रिलर सीरीज 'सतरंगी' इस समय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचा रही है. इस सीरीज में कई सामाजिक मुद्दों को उठाया गया है. शो में दिग्गज एक्टर कुमुद मिश्रा के साथ अंशुमान पुष्कर भी मुख्य भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं. वहीं इस शो में एक्ट्रेस और आरजे महावेश भी नजर आ रही हैं. इस सीरीज को लेकर हाल ही में एक्टर अंशुमान पुष्कर ने खुलकर एक इंटरव्यू में बातचीत की है. उन्होंने इस शो के कहानी पर बात करते हुए कहा कि 'सतरंगी में उन्हें केवल एक नहीं, बल्कि दो अलग-अलग किरदार निभाने का मौका मिला है.
एक्टर अंशुमान पुष्कर ने बताया कि वो शो के एक किरदार में लौंडा नाच करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे निभाना उनके लिए काफी खास और मुश्किलों से भरा था. अंशुमान ने कहा कि वो बिहार के रहने वाले हैं और बचपन से इस तरह की पुरानी परंपराओं को करीब से देखते आए हैं. इसलिए इस किरदार को समझने में उन्हें ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा. अंशुमान ने कहा कि ये शो में सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, बल्कि जातिवाद, भेदभाव और समाज की कई सच्चाइयों को भी दिखाता है.
अंशुमान पुष्कर ने शूटिंग के दौरान होने वाले अनुभव पर बात करते हुए ने बताया कि सीरीज की ज्यादातर शूटिंग भोपाल शहर में हुई थी. उन्होंने कहा कि पूरी टीम के साथ काम करना बेहद शानदार रहा और शूटिंग के दौरान काफी कुछ सीखने का मौका मिला. उन्होंने समाज में फैली गुंडागर्दी और अपराध जैसे मुद्दों पर भी अपनी राय दी. एक्टर ने कहा कि ऐसी समस्याएं एक दिन में खत्म नहीं होतीं, लेकिन लगातार प्रयास और बदलाव से जरूर कम की जा सकती हैं और उन्हें उम्मीद है कि आने वाली जनरेशन इन बुराइयों से काफी हद तक दूर रहेगी.
अंशुमान ने अपने लौंडा नाच वाले किरदार के बारे में बात करते हुए कि किसी महिला के हाव भाव के साथ मंच पर उतारना आसान नहीं होता. इसके लिए कलाकार को अपनी असली पहचान से बाहर निकलकर पूरी तरह नए किरदार में ढलना पड़ता है. उन्होंने ये भी माना कि शुरुआत में उन्हें इस बात की फिक्र थी कि लोग उनके इस रूप को कैसे स्वीकार करेंगे.
अंशुमान का मानना है कि लौंडा नाच को समाज में अक्सर गलत तरीके से पेश किया जाता है और इसे अश्लीलता से जोड़ा जाता है. लेकिन ये एक समृद्ध लोक परंपरा का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि कलाकारों को इस कला को लोगों के सामने पेश करने के लिए सिर्फ शरीर से ही नहीं, बल्कि दिमागी रूप से भी काफी मेहनत करनी पड़ती है. साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि उन्हें किसी तरह के टाइपकास्ट होने का डर नहीं है, क्योंकि अलग-अलग किरदार ही एक कलाकार की पहचान है.
लौंडा नाच बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक फेमस लोक नृत्य परंपरा है. इसमें एक पुरुष कलाकार महिलाओं का रूप धारण कर गीत, संगीत और नृत्य के माध्यम से एक कला को पेश करते हैं. ये परंपरा सदियों पुरानी मानी जाती है और गांव के इलाकों में इसे काफी देखा जाता है. वहीं शादियों और लोकल समारोह का इसे अहम हिस्सा बताया जाता है. समय के साथ इसे कई बार गलत नजरिए से देखा गया.
लेकिन लोक संस्कृति के जानकार इसे भोजपुरी समाज की जरूरी सांस्कृतिक धरोहर मानते हैं, जिसने लोककला, संगीत और रंगमंच की परंपरा को जिंदा रखने में मुख्य भूमिका निभाई है.