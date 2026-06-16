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1100 साल पुरानी वो परंपरा... जो ओटीटी शो 'सतरंगी' का बनी हिस्सा, लौंडा नाच करते दिखे लीड एक्टर, बोले- 'लोगों का नजरिया गलत'

इन दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक से बढ़कर एक शोज और सीरीज रिलीज हो रही हैं, जो लोगों द्वारा काफी पसंद भी की जा रही हैं. वहीं हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक्शन और थ्रिलर सीरीज 'सतरंगी' रिलीज हुई है. ये सीरीज रिलीज होते ही दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गई है. आइए बताते हैं ऐसा क्यों?

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 16, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:35 PM IST
1100 साल पुरानी वो परंपरा... जो ओटीटी शो 'सतरंगी' का बनी हिस्सा, लौंडा नाच करते दिखे लीड एक्टर, बोले- 'लोगों का नजरिया गलत'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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