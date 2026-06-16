बिहार की जमीन पर बनाई गई एक्शन-थ्रिलर सीरीज 'सतरंगी' इस समय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचा रही है. इस सीरीज में कई सामाजिक मुद्दों को उठाया गया है. शो में दिग्गज एक्टर कुमुद मिश्रा के साथ अंशुमान पुष्कर भी मुख्य भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं. वहीं इस शो में एक्ट्रेस और आरजे महावेश भी नजर आ रही हैं. इस सीरीज को लेकर हाल ही में एक्टर अंशुमान पुष्कर ने खुलकर एक इंटरव्यू में बातचीत की है. उन्होंने इस शो के कहानी पर बात करते हुए कहा कि 'सतरंगी में उन्हें केवल एक नहीं, बल्कि दो अलग-अलग किरदार निभाने का मौका मिला है.