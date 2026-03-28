‘धुरंधर 2’ पर भड़के असली पाकिस्तानी ‘जमील जमाली’, ‘धुरंधर 3’ बनाने की कर रहे तैयारी! बोले– ‘अब मैं दिखाऊंगा असली लियारी...’

Nabil Gabol Dhurandhar 2 Controversy: पाकिस्तान के जाने-माने नेता नबील गाबोल इन दिनों काफी चर्चा में हैं. वजह है फिल्म ‘धुरंधर 2’ को लेकर उनका तीखा रिएक्शन. नबील गाबोल का कहना है कि फिल्म में दिखाया गया जमील जमाली का किरदार कहीं न कहीं उन पर आधारित है. इस बात को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ रहा है. अब उन्होंने साफ कर दिया है कि वे चुप नहीं बैठेंगे और इसका जवाब अपने तरीके से देंगे.

उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब वे खुद एक फिल्म बनाएंगे और सारी सच्चाई सामने लाएंगे. अपने हालिया इंटरव्यू में नबील गाबोल ने इस पूरे विवाद पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि जमील जमाली का किरदार उस समय से लिया गया है जब वे लियारी के MNA थे. उन्होंने कहा, ‘सच तो ये है कि ये लोग पाकिस्तान या हमारी आर्मी से लड़ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने फिल्म बना दी. इस फिल्म के जरिए लियारी को दुनिया भर में दिखाया गया है. लेकिन वहां के लोग बहुत मजबूत हैं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता’.

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जमील जमाली के किरदार से नाराज हैं गाबोल

उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म में उनके किरदार को सही तरीके से नहीं दिखाया गया. नबील गाबोल ने एक्टर राकेश बेदी को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा, ‘उन्होंने एक कॉमेडियन को मेरा रोल देने के लिए चुना और उसे नबील गाबोल की तरह दिखाया. बाद में राकेश बेदी ने कहा कि ये सिर्फ मेरा किरदार नहीं था, बल्कि सभी पाकिस्तानी नेताओं का मिला-जुला रूप था. लेकिन 2007 में लियारी का एमएनए मैं ही था’. उनका मानना है कि उनके किरदार को हल्के में दिखाया गया है, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया.

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सोशल मीडिया पर ट्रोल्स को दिया जवाब

सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग पर भी उन्होंने कड़ा जवाब दिया. गाबोल ने कहा, ‘मैं देख रहा हूं कि भारतीय सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि नबील गाबोल चुप क्यों हैं? आज 26 तारीख है और मैं सबको जोरदार जवाब दूंगा. जैसे हमारी आर्मी ने जवाब दिया, वैसे ही मैं भी दूंगा’. उन्होंने आगे कहा, ‘जिस तरह आपके 6 प्लेन गिराए गए, उसी तरह मैं भी लियारी की असलियत सबके सामने रखूंगा’. उनके इस बयान के बाद मामला और ज्यादा गरमा गया है.

‘धुरंधर 3’ बनाने की कर रहे तैयारी

नबील गाबोल ने ये भी खुलासा किया कि वे अब अपनी फिल्म बनाने की तैयारी में हैं. उन्होंने बताया कि ये फिल्म ‘धुरंधर’ से इंस्पायर जरूर होगी, लेकिन उसका नाम अलग होगा. उन्होंने कहा, ‘मैं ‘धुरंधर 3’ बनाऊंगा, लेकिन उसका नाम ‘धुरंधर 3’ नहीं होगा. मैं उसे ‘लियारी का गब्बर’ नाम दूंगा’. उनका कहना है कि इस फिल्म के जरिए वे अपनी कहानी खुद बताएंगे और लोगों को सच्चाई दिखाएंगे. ये पहली बार नहीं है जब नबील गाबोल ने इस फिल्म को लेकर नाराजगी जताई है.

‘धुरंधर 2’ की दहाड़ से हिला बॉक्स ऑफिस

पिछले साल जब ‘धुरंधर’ का पहला पार्ट रिलीज हुआ था, तब भी उन्होंने अपने किरदार को लेकर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था, ‘जो मेरा रोल दिखाया गया है, वो सही नहीं है. मैं बहुत दबंग था, लेकिन फिल्म में मुझे उस तरह नहीं दिखाया गया’. हालांकि, उस समय उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने से मना कर दिया था, क्योंकि इसमें काफी खर्च आता. वहीं, दूसरी तरफ ‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से छाई हुई है, जिसने 9 दिनों के अंदर 1100 से ज्यादा की कमाई कर ली है और आगे भी कमाई करती जा रही है.