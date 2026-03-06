41 साल की हसीना, रजनीकांत के इलाके में खरीदी करोड़ों की प्रॉपर्टी, पति को दिया सिर्फ 10 परसेंट शेयर, दे चुकीं 1163 करोड़ी ब्लॉकबस्टर

Actress Bought Property: फिल्म इंडस्ट्री की वो हसीना, जिसने हाल ही में चेन्नई के पॉश इलाके में एक बड़ी लग्जरी डुप्लेक्स प्रॉपर्टी खरीदी है, जिसकी कीमत करोड़ो में बताई जा रही है. खास बात ये है कि इसी इलाके में थलाइवा रजनीकांत का भी घर आता है. फिल्मी दुनिया इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है.
Nayanthara Bought Property: पैन इंडिया एक्ट्रेस और लेडी सुपरस्टार के नाम से पॉपुलर नयनतारा इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘टॉक्सिक’ की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं. इस फिल्म में यश, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया भी नजर आएंगी. फिल्म को लेकर मीडिया में लगातार चर्चा बनी हुई है और फैंस भी इसकी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच नयनतारा ने अपनी जिंदगी में एक बड़ा निवेश किया है और चेन्नई में एक लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदी है.
नयनतारा और उनके पति विग्नेश शिवन ने चेन्नई के पॉश इलाके पोएस गार्डन में 31.5 करोड़ रुपए की डुप्लेक्स अपार्टमेंट खरीदी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रॉपर्टी ‘लेगेसी’ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का हिस्सा है और टेनामपेट के प्राइम लोकेशन में स्थित है. पोएस गार्डन शहर के सबसे महंगे और नामी इलाकों में गिना जाता है, जहां कई फिल्मी सितारे और जानी-मानी हस्तियां रहती हैं. इस इलाके का नाम हमेशा से तमिलनाडु की बड़ी हस्तियों जैसे सुपरस्टार रजनीकांत और पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता से जुड़ा रहा है.
डुप्लेक्स प्रॉपर्टी में बने स्टार पड़ोसी
नयनतारा और विग्नेश शिवन की इस खरीद के बाद, ये कपल इसी इलाके के मशहूर हस्तियों का पड़ोसी बन सकते हैं. प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट के मुताबिक, डुप्लेक्स अपार्टमेंट का सुपर बिल्ट-अप एरिया 14,369 स्क्वेयर फुट है और इसमें 5,308 स्क्वेयर फुट का गार्डन एरिया भी शामिल है. इस डील के हिसाब से प्रति स्क्वेयर फुट कीमत करीब 21,946 रुपये है और ये डील 15 दिसंबर, 2025 को रजिस्टर्ड हुई थी. प्रॉपर्टी नयनतारा और विग्नेश शिवन दोनों के नाम पर है, जिसमें नयनतारा का हिस्सा 90 फीसदी और विग्नेश का 10 फीसदी है.
‘टॉक्सिक’ फिल्म की रिलीज डेट बदली
डॉक्यूमेंट में विग्नेश का नाम विग्नेश्वर शिवकोलुंडु लिखा गया है. इस लग्जरी डुप्लेक्स के साथ बिल्डिंग के स्टिल्ट एरिया में 8 कवर पार्किंग स्पेस भी हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो नयनतारा की फिल्म ‘टॉक्सिक’ पहले 19 मार्च को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब फिल्म 4 जून को सिनेमाघरों में आएगी. फिल्म के डायरेक्टर गीतू मोहनदास हैं और ये फिल्म थ्रिलर जॉनर की है. फिल्म के कैस्ट में बड़े नाम होने की वजह से फैंस और क्रिटिक्स दोनों की नजरें इस पर लगी हुई हैं. इस फिल्म को लेकर फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
