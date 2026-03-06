Advertisement
trendingNow13131660
Hindi Newsबॉलीवुड41 साल की हसीना, रजनीकांत के इलाके में खरीदी करोड़ों की प्रॉपर्टी, पति को दिया सिर्फ 10 परसेंट शेयर, दे चुकीं 1163 करोड़ी ब्लॉकबस्टर

41 साल की हसीना, रजनीकांत के इलाके में खरीदी करोड़ों की प्रॉपर्टी, पति को दिया सिर्फ 10 परसेंट शेयर, दे चुकीं 1163 करोड़ी ब्लॉकबस्टर

Actress Bought Property: फिल्म इंडस्ट्री की वो हसीना, जिसने हाल ही में चेन्नई के पॉश इलाके में एक बड़ी लग्जरी डुप्लेक्स प्रॉपर्टी खरीदी है, जिसकी कीमत करोड़ो में बताई जा रही है. खास बात ये है कि इसी इलाके में थलाइवा रजनीकांत का भी घर आता है. फिल्मी दुनिया इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 06, 2026, 02:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Nayanthara Bought Property
Nayanthara Bought Property

Nayanthara Bought Property: पैन इंडिया एक्ट्रेस और लेडी सुपरस्टार के नाम से पॉपुलर नयनतारा इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘टॉक्सिक’ की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं. इस फिल्म में यश, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया भी नजर आएंगी. फिल्म को लेकर मीडिया में लगातार चर्चा बनी हुई है और फैंस भी इसकी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच नयनतारा ने अपनी जिंदगी में एक बड़ा निवेश किया है और चेन्नई में एक लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदी है.

नयनतारा और उनके पति विग्नेश शिवन ने चेन्नई के पॉश इलाके पोएस गार्डन में 31.5 करोड़ रुपए की डुप्लेक्स अपार्टमेंट खरीदी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रॉपर्टी ‘लेगेसी’ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का हिस्सा है और टेनामपेट के प्राइम लोकेशन में स्थित है. पोएस गार्डन शहर के सबसे महंगे और नामी इलाकों में गिना जाता है, जहां कई फिल्मी सितारे और जानी-मानी हस्तियां रहती हैं. इस इलाके का नाम हमेशा से तमिलनाडु की बड़ी हस्तियों जैसे सुपरस्टार रजनीकांत और पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता से जुड़ा रहा है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by N A Y A N T H A R A (@nayanthara)

Add Zee News as a Preferred Source

डुप्लेक्स प्रॉपर्टी में बने स्टार पड़ोसी

नयनतारा और विग्नेश शिवन की इस खरीद के बाद, ये कपल इसी इलाके के मशहूर हस्तियों का पड़ोसी बन सकते हैं. प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट के मुताबिक, डुप्लेक्स अपार्टमेंट का सुपर बिल्ट-अप एरिया 14,369 स्क्वेयर फुट है और इसमें 5,308 स्क्वेयर फुट का गार्डन एरिया भी शामिल है. इस डील के हिसाब से प्रति स्क्वेयर फुट कीमत करीब 21,946 रुपये है और ये डील 15 दिसंबर, 2025 को रजिस्टर्ड हुई थी. प्रॉपर्टी नयनतारा और विग्नेश शिवन दोनों के नाम पर है, जिसमें नयनतारा का हिस्सा 90 फीसदी और विग्नेश का 10 फीसदी है. 

3 घंटे 10 मिनट की वो मेगा डिजास्टर... जिसे IMDb पर भी मिली सिर्फ 3.4 की रेटिंग, पिछले 28 दिनों से OTT पर लगातार कर रही ट्रेंड, बनी नंबर-1

‘टॉक्सिक’ फिल्म की रिलीज डेट बदली

डॉक्यूमेंट में विग्नेश का नाम विग्नेश्वर शिवकोलुंडु लिखा गया है. इस लग्जरी डुप्लेक्स के साथ बिल्डिंग के स्टिल्ट एरिया में 8 कवर पार्किंग स्पेस भी हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो नयनतारा की फिल्म ‘टॉक्सिक’ पहले 19 मार्च को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब फिल्म 4 जून को सिनेमाघरों में आएगी. फिल्म के डायरेक्टर गीतू मोहनदास हैं और ये फिल्म थ्रिलर जॉनर की है. फिल्म के कैस्ट में बड़े नाम होने की वजह से फैंस और क्रिटिक्स दोनों की नजरें इस पर लगी हुई हैं. इस फिल्म को लेकर फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

nayantara

Trending news

'आखिरी गोली और अंतिम...', इतिहास के सुनहरे पन्‍नों में दर्ज होगी ईरान की ललकार
iran
'आखिरी गोली और अंतिम...', इतिहास के सुनहरे पन्‍नों में दर्ज होगी ईरान की ललकार
निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश ने क्यों कर दिया साइन
nitish kumar
निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश ने क्यों कर दिया साइन
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
Sukhoi 30mki
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
Governors Changed News
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
Indian Air Force
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
IRIS Dena
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
Ladakh news
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
West Bengal
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
Punjab CM Bhagwant Singh Mann
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
Assam elections
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक