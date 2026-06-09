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119 करोड़ के नए घर में नजर आए दीपिका-रणवीर, बालकनी में हसीना ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप; फोटो वायरल

Deepika Padukone-Ranveer Singh New Home: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण दूसरी बार मां बनने के लिए पति और एक्टर रणवीर सिंह के साथ नए घर में शिफ्ट होंगी. वह और रणवीर हाल ही में नए घर को देखने पहुंचे और कपल बालकनी में खिलखिलाते नजर आए. इस दौरान दीपिका का बेबी बंप भी नजर आया, जिस पर फैंस की नजरें टिक गईं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 09, 2026, 09:45 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:45 AM IST
119 करोड़ के नए घर में नजर आए दीपिका-रणवीर, बालकनी में हसीना ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप; फोटो वायरल
Image Credit: नए घर की बालकनी में चहकते दिखे रणवीर-दीपिका

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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