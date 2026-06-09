/119 करोड़ के नए घर में नजर आए दीपिका-रणवीर, बालकनी में हसीना ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप; फोटो वायरल

Deepika Padukone-Ranveer Singh New Home: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जल्द ही अपने दूसरे बच्चे का वेलकम करने वाली हैं, जिसके बाद वह अपने पति रणवीर सिंह के साथ नए घर में शिफ्ट हो जाएंगी. हाल ही में प्रेग्नेंट दीपिका पति रणवीर के साथ नए घर को देखने पहुंचीं और बालकनी में खड़ी नजर आईं. बालकनी में कपल आपस में बात करता नजर आ रहा था और दीपिका का बेबी बंप भी फैंस को साफ नजर आ रहा था. इस वीडियो में रणवीर लाल रंग की टी-शर्ट पहने नजर आए, जबकि दीपिका ने सफेद रंग का को-ऑर्ड सेट पहना हुआ था. नए घर में दीपिका और रणवीर की झलक फैंस को दिखाई दे रही है.
इस नए घर की बालकनी से दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. बताया जा रहा है कि कपल अपने नए घर के इंटीरियर का जायजा लेने पहुंचा था. कपल नए घर के बारे में बात कर रहा था, वहीं फैंस की नजरें एक्ट्रेस के बेबी बंप पर टिक गईं, जिसकी तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
बता दें कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने साल 2022 में मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड में एक आलीशान घर खरीदा था, जिसकी कीमत 119 करोड़ रुपये बताई जाती है. कपल का नया घर नागपाल डेवलपर्स की सागर रेशम हाउसिंग सोसाइटी में स्थित है और 16वें, 17वें, 18वें और 19वें फ्लोर तक फैला हुआ है. यह घर चारों मंजिलों में फैले कुल 11,266 स्क्वायर फुट क्षेत्र में बना हुआ है और इसके साथ 1,300 स्क्वायर फुट का टेरेस भी है, जहां से अरब सागर का शानदार नजारा देखने को मिलता है.
Update:
Ranveer Singh and Deepika Padukone spotted on the balcony of their new house in Bandra DeepVeer Powercouple twitter.com/2Cds9Os8C1
— Ranveerians Worldwide 08.09.24 (RanveeriansFC) June 8, 2026
दीपिका ने फिर साल 2024 में इसी बिल्डिंग की 15वीं फ्लोर पर एक और अपार्टमेंट खरीदा था, जिसकी कीमत 17.8 करोड़ रुपये बताई जाती है. दीपिका और रणवीर का यह नया आशियाना Shah Rukh Khan के 'मन्नत' और Salman Khan के 'गैलेक्सी अपार्टमेंट' से कुछ दूरी पर मौजूद है. इसके अलावा दीपिका और रणवीर के साउथ मुंबई के प्रभादेवी में कई फ्लैट हैं. अलीबाग में उनका एक 5BHK बंगला है, जिसकी कीमत करीब 21 से 22 करोड़ रुपये बताई जाती है.
बॉलीवुड के फेमस कपल में से एक दीपिका और रणवीर ने अप्रैल 2026 में अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया था. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर दीपिका ने एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें बेटी दुआ ने हाथ में प्रेग्नेंसी किट पकड़ रखी थी. बेटी दुआ का स्वागत कपल ने सितंबर 2024 में किया था.