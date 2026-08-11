/12 एपिसोड वाली खतरनाक साइकोलॉजिकल थ्रिलर, जहां हर मुस्कान के पीछे छुपी है साजिश; कहानी ऐसी की कदम-कदम पर मिलेगा सस्पेंस

Psychological Thriller Series OTT: अगर आप भी साइकोलॉजिकल थ्रिलर के शौकीन हैं. तो हम आपको OTT की एक जबरदस्त मिस्ट्री सीरीज के बारे में बता रहे हैं. इस सीरीज की कहानी फिल्म कहानी ऐसी है कि कदम-कदम पर सस्पेंस देखने को मिलता है. फिर जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, दिखेगा की कैसे एक मासूम मुस्कान के पीछे एक साजिश छिपी है.
आजकल OTT पर वेब सीरीज का क्रेज बहुत बढ़ गया है. लोग घर बैठे ही अलग-अलग प्रकार की कहानियां देखना पसंद करते हैं. इसमें ड्रामा, कॉमेडी, थ्रिलर मौजूद हैं. साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनर वाली सीरीज दर्शकों को मानसिक स्तर पर बांधती हैं. इनमें सस्पेंस, ट्विस्ट और कैरेक्टर की गहराई होती है, जो दिमाग को चुनौती देती है. ऐसी कहानियां अक्सर नैतिक दुविधाओं, झूठ और सच्चाई के बीच की रेखा पर आधारित होती हैं.
दर्शक इनमें खुद को खो देते हैं, क्योंकि ये रीयल लाइफ की जटिलताओं को दर्शाती हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस जॉनर की कई सफल उदाहरण हैं, जो भारतीय कंटेंट में भी अपनाए जा रहे हैं. ये सीरीज इमोशनल रोलरकोस्टर हैं, जो लंबे समय तक याद रहती हैं.
हुमा कुरैशी की इस सीरीज में भाग्यश्री की बेटी अवंतिका दसानी ने भी अहम किरदार अदा किया था. राज कपूर, नवीत कस्तूरिया सहित कई एक्टर्स सीरीज में अहम रोल में दिखे थे. ये दमदार साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जो 18 फरवरी 2022 को रिलीज हुई थी. यह ब्रिटिश शो Cheat! पर बेस्ड है.
मिथ्या एक हिंदी भाषा की साइकोलॉजिकल ड्रामा सीरीज है, जो ZEE5 पर रिलीज हुई. इसका पहला सीजन 18 फरवरी 2022 को जारी किया गया था. इसे रोहन सिप्पी ने डायरेक्ट किया है. दूसरा सीजन, जिसका नाम मिथ्या: द डार्कर चैप्टर है, 1 नवंबर 2024 को रिलीज हुआ और इसे कपिल शर्मा ने डायरेक्ट किया. यह सीरीज ब्रिटिश सीरीज 'चीट' (2019) पर आधारित है, जो एक प्रोफेसर और छात्रा के बीच संघर्ष को दर्शाती है.
मिथ्या के पहले सीजन में 6 एपिसोड हैं, जो लगभग 40-50 मिनट के हैं. जबकि दूसरे सीजन में भी 6 एपिसोड हैं ऐसे में सीरीज के टोटल 12 एपिसोड आए हैं. इसे ZEE5 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हिंदी में देखा जा सकता है, जहां सब्सक्रिप्शन के साथ मौजूद हैं. हिंदी के अलावा इसे अन्य भाषा में भी सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं. वहीं, अब ये सीरीज यूट्यूब पर भी फ्री में मौजूद है.