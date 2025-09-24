12 साल पुरानी रणबीर कपूर की वो फ्लॉप फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर आते हुई थी फुस, जिसमें एक्टर लेना चाहते थे अपनी गर्लफ्रेंड

Ranbir Kapoor Flop Movie: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों अपनी बड़ी- बड़ी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में बने हुए है. जहां एक तरफ उनकी फिल्म 'रामायण' आ रही है तो वहीं दूसरी ओर उनके पास संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर भी है. फिल्म बनाने से पहले स्टार कास्ट को डिसाइड किया जाता है लेकिन फिल्म बनते-बनते शूटिंग शुरू होते-होते स्टार कास्ट भी बदल जाती है. हालांकि हर एक फैसले का असर पर्दे पर भी देखने को मिलता है.

12 साल पहले आई फ्लॉप फिल्म

कुछ ऐसा 12 साल पहले रणबीर कपूर की एक फिल्म के साथ भी हुआ था. जिसका हाल बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा पड़ा था. रणबीर कपूर की ये फिल्म अपनी कमाई नहीं बल्कि कैमरे के पीछे की कहानियों के वजह से काफी सुर्खियों में रही थी. दरअसल, हम 12 साल पहले आई फिल्म 'बेशरम' की बात कर रहे हैं. इस फिल्म के डायरेक्टर अभिनव कश्यप थे. अभिनव कश्यप अपने बेबाक विचारों के लिए अक्सर जाने जाते हैं. हाल ही में उन्होंने बेशरम की कास्टिंग ड्रामा पर चर्चा की.

फिल्म में रणबीर लेना चाहते थे अपनी गर्लफ्रेंड

अभिनव कश्यप ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि कैसे रणबीर इस फिल्म में अपनी गर्लफ्रेंड को लेना चाहते थे. लेकिन आखिर में वो किरदार एक नई एक्ट्रेस की झोली में गिरी. उन्होंने बताया कि बेशरम की कास्टिंग के दौरान उन्हें काफी दबाव का सामना करना पड़ा था. उस वक्त रणबीर कपूर ने अपनी तत्कालीन गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ को फिल्म में लीड रोल में लेने के लिए दबाव बनाया था. उस वक्त खबर थी कि वे काफी समय से कटरीना को डेट कर रहे थे. हालांकि आखिर में यह किरदार पल्लवी शारदा को मिला.

'कटरीना को फिल्म में लेने का विचार करूं'

हाल ही में अभिनव कश्यप ने दबंग की शूटिंग के दौरान आए इसी तरह के दबाव को याद किया. जब उनसे कथित तौर पर सलमान खान के साथ कटरीना को लेने का आग्रह किया. इस सुझाव का यह कहते हुए विरोध किया कि वह किरदार के लिए सही नहीं हैं. उन्होंने बताया कि 'रणबीर ने बताया कि कटरीना फिल्म का हिस्सा बनने के लिए सही थीं और उन्होंने सुझाव दिया कि मैं इस फिल्म के किरदार पर उन के लिए विचार करूं.'

'बिल्कुल सही नहीं थी कटरीना'

कश्यप ने आगे बताया कि 'कटरीना बिल्कुल भी सही नहीं थी. मैं दिल्ली की एक पंजाबी लड़की की तलाश में था. उस समय, उनका हिंदी उच्चारण पूरी तरह से अच्छा नहीं था, जिसे छिपाना मुश्किल था. इसलिए उस समय उनकी ज्यादातर किरदार में उन्हें एक एनआरआई या विदेशी रूप में लिया जाता था.'