12 साल पुरानी रणबीर कपूर की वो फ्लॉप फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर आते हुई थी फुस, जिसमें एक्टर लेना चाहते थे अपनी गर्लफ्रेंड
Advertisement
trendingNow12935082
Hindi Newsबॉलीवुड

12 साल पुरानी रणबीर कपूर की वो फ्लॉप फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर आते हुई थी फुस, जिसमें एक्टर लेना चाहते थे अपनी गर्लफ्रेंड

Ranbir Kapoor Movie: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इसी बीच एक्टर अपनी 12 साल पुरानी फिल्म को लेकर चर्चा में आ गए है. रणबीर ने अपनी फिल्म के लिए अपनी गर्लफ्रेंड का नाम सजेस्ट किया था. चलिए जानते हैं पूरा किस्सा- 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 24, 2025, 05:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रणबीर कपूर फ्लॉप फिल्म
रणबीर कपूर फ्लॉप फिल्म

Ranbir Kapoor Flop Movie: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों अपनी बड़ी- बड़ी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में बने हुए है. जहां एक तरफ उनकी फिल्म 'रामायण' आ रही है तो वहीं दूसरी ओर उनके पास संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर भी है. फिल्म बनाने से पहले स्टार कास्ट को डिसाइड किया जाता है लेकिन फिल्म बनते-बनते शूटिंग शुरू होते-होते स्टार कास्ट भी बदल जाती है. हालांकि हर एक फैसले का असर पर्दे पर भी देखने को मिलता है. 

12 साल पहले आई फ्लॉप फिल्म 
कुछ ऐसा 12 साल पहले रणबीर कपूर की एक फिल्म के साथ भी हुआ था. जिसका हाल बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा पड़ा था. रणबीर कपूर की ये फिल्म अपनी कमाई नहीं बल्कि कैमरे के पीछे की कहानियों के वजह से काफी सुर्खियों में रही थी. दरअसल, हम 12 साल पहले आई फिल्म 'बेशरम' की बात कर रहे हैं. इस फिल्म के डायरेक्टर अभिनव कश्यप थे. अभिनव कश्यप अपने बेबाक विचारों के लिए अक्सर जाने जाते हैं. हाल ही में उन्होंने बेशरम की कास्टिंग ड्रामा पर चर्चा की.   

'घंटों तक घर के बाहर खड़े रहते थे लड़के', 'विवाह' फेम एक्ट्रेस ने किया खुलासा, कहा- 'शादी के लिए प्रपोजल भेजते थे लोग, मिलते थे खून से लिखे लव लेटर'

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म में रणबीर लेना चाहते थे अपनी गर्लफ्रेंड 
अभिनव कश्यप ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि कैसे रणबीर इस फिल्म में अपनी गर्लफ्रेंड को लेना चाहते थे. लेकिन आखिर में वो किरदार एक नई एक्ट्रेस की झोली में गिरी. उन्होंने बताया कि बेशरम की कास्टिंग के दौरान उन्हें काफी दबाव का सामना करना पड़ा था. उस वक्त रणबीर कपूर ने अपनी तत्कालीन गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ को फिल्म में लीड रोल में लेने के लिए दबाव बनाया था. उस वक्त खबर थी कि वे काफी समय से कटरीना को डेट कर रहे थे. हालांकि आखिर में यह किरदार पल्लवी शारदा को मिला.

'कटरीना को फिल्म में लेने का विचार करूं'
हाल ही में अभिनव कश्यप ने दबंग की शूटिंग के दौरान आए इसी तरह के दबाव को याद किया. जब उनसे कथित तौर पर सलमान खान के साथ कटरीना को लेने का आग्रह किया. इस सुझाव का यह कहते हुए विरोध किया कि वह किरदार के लिए सही नहीं हैं. उन्होंने बताया कि 'रणबीर ने बताया कि कटरीना फिल्म का हिस्सा बनने के लिए सही थीं और उन्होंने सुझाव दिया कि मैं इस फिल्म के किरदार पर उन के लिए विचार करूं.'

'बिल्कुल सही नहीं थी कटरीना'
कश्यप ने आगे बताया कि 'कटरीना बिल्कुल भी सही नहीं थी. मैं दिल्ली की एक पंजाबी लड़की की तलाश में था. उस समय, उनका हिंदी उच्चारण पूरी तरह से अच्छा नहीं था, जिसे छिपाना मुश्किल था. इसलिए उस समय उनकी ज्यादातर किरदार में उन्हें एक एनआरआई या विदेशी रूप में लिया जाता था.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Ranbir Kapoor

Trending news

भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा..एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?
Karnataka High Court
भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा..एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?
लेह में 4 की मौत, 70 जख्मी: हिंसा में बदला युवाओं का गुस्सा, क्यों भड़की आग?
Ladakh Protests
लेह में 4 की मौत, 70 जख्मी: हिंसा में बदला युवाओं का गुस्सा, क्यों भड़की आग?
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
RG Kar Medical College
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
PM Modi
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
Jammu and Kashmir
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
लेह में छात्रों का प्रदर्शन हुआ हिंसक, पथराव के बीच BJP दफ्तर, पुलिस वैन को लगाई आग
Leh
लेह में छात्रों का प्रदर्शन हुआ हिंसक, पथराव के बीच BJP दफ्तर, पुलिस वैन को लगाई आग
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
Teen Suicide case
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
Plane Landing Gear
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
medical negligence
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
Hyderabad
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
;