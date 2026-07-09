/याद है वो 12 साल पुराना धमाकेदार गाना ‘तूने मारी एंट्रियां, दिल में बजी घंटियां’... रणवीर-अर्जुन का रीक्रिएट VIDEO देख आ जाएगा मजा

रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर की दोस्ती बहुत पुरानी है, जिसने एक बार फिर महफिल लूट ली. मौका था अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की शादी के रिसेप्शन का, जहां इन दोनों ने जमकर धमाल मचाया. मुंबई में 6 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने के बाद इस कपल ने मंगलवार शाम को एक ग्रैंड रिसेप्शन रखा. इस पार्टी में रणवीर और अर्जुन ने अपनी 2014 की सुपरहिट फिल्म ‘गुंडे’ के पॉपुलर गाने ‘तूने मारी एंट्रियां, दिल में बजी घंटियां’ पर ऐसा डांस किया कि वहां मौजूद सभी मेहमान झूम उठे. सोशल मीडिया पर दोनों का डांस के वीडियो खूब वायरल हो रहा है.
लोग इनकी पुरानी केमिस्ट्री को बेहद पसंद कर रहे हैं. पार्टी में जैसे ही ‘तूने मारी एंट्रियां’ गाना बजा, रणवीर और अर्जुन तुरंत डांस फ्लोर पर आ गए. दोनों ने बिल्कुल उसी पुराने अंदाज में हुक स्टेप्स किए, जिसने सबको फिल्म ‘गुंडे’ के दिनों की याद दिला दी. एक दशक से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी ये गाना आज भी शादियों की जान बना हुआ है. इन दोनों एक्टर्स का ये एनर्जेटिक परफॉर्मेंस इस पूरी शाम का सबसे बड़ा अट्रैक्शन बन गया. वहां मौजूद मेहमानों ने इस पल को अपने कैमरों में कैद किया और सोशल मीडिया पर आते ही ये वीडियो छा गया.
दोनों की मस्ती सिर्फ डांस तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि रणवीर और अर्जुन ने स्टेज पर जाकर मशहूर सिंगर हिमेश रेशमिया का भी साथ दिया. तीनों ने मिलकर हिमेश के सुपरहिट गानों जैसे ‘मुझको याद सताए तेरी’ पर जमकर सुर मिलाए. इस तिकड़ी ने अपनी जुगलबंदी से पार्टी में ऐसा समां बांधा कि वहां मौजूद भीड़ भी खुद को गुनगुनाने से नहीं रोक पाई. इंटरनेट पर वायरल हो रहे क्लिप्स में तीनों की मस्ती साफ देखी जा सकती है, जिसने रिसेप्शन के माहौल को और भी ज्यादा मजेदार बना दिया. वायरल वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है और कमेंट्स आ रहे हैं.
इस शानदार शाम को और खास बनाने के लिए रणवीर सिंह ने अपनी हालिया रिलीज फिल्म ‘धुरंधर’ के गानों पर भी जमकर ठुमके लगाए. जैसे ही डीजे ने उनकी फिल्म के ट्रैक बजाना शुरू किया, रणवीर की एक्साइटमेंट देखने लायक थी. वे पूरी एनर्जी के साथ नाचते रहे और पार्टी में आए मेहमान उनका हौसला बढ़ाते दिखे. लोगों ने रणवीर के इस मस्तमौला अंदाज को अपने फोन में रिकॉर्ड किया. उनकी इस बेफिक्र मस्ती ने रिसेप्शन की रौनक को दोगुना कर दिया और हर कोई इस पल का आनंद लेता नजर आया. उनके आस-पास मौजूद लोग जोर-जोर से तालियां बजा रहे थे.
इस ग्रैंड वेडिंग के रिसेप्शन में कपूर परिवार के साथ-साथ बॉलीवुड के कई बड़े सितारे अपनी चमक बिखेरने पहुंचे थे. अंशुला के भाई अर्जुन कपूर के अलावा बोनी कपूर, जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर और शनाया कपूर ने इस फंक्शन में शिरकत की. इनके साथ ही रेखा, आलिया भट्ट, वरुण धवन, बॉबी देओल, रकुल प्रीत सिंह, जैकी भगनानी, ओरी, जैकी श्रॉफ, रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा जैसे बड़े सितारे भी दूल्हा-दुल्हन को बधाई देने पहुंचे. सभी ने इस शाम का खुलकर लुत्फ उठाया. सभी की ढेरों फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं, जिन्हें खूब पसंद किया गया.
अगर काम की बात करें तो रणवीर सिंह इन दिनों डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ की सक्सेस का जश्न मना रहे हैं और साथ ही अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट की तैयारियों में जुट गए हैं. रणवीर जल्द ही जय मेहता के डायरेक्शन में बनने वाली एक बड़े बजट की फिल्म ‘प्रलय’ में नजर आने वाले हैं. ये एक पोस्ट-अपोकैल्पिक जोम्बी थ्रिलर फिल्म होगी, जो ऑडियंस के लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस लेकर आएगी. इसकी शूटिंग इसी साल सितंबर के महीने से शुरू होने की उम्मीद है. मेकर्स ने इस फिल्म के एक बहुत बड़े हिस्से को शूट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया का शेड्यूल तय किया है.