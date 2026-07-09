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याद है वो 12 साल पुराना धमाकेदार गाना ‘तूने मारी एंट्रियां, दिल में बजी घंटियां’... रणवीर-अर्जुन का रीक्रिएट VIDEO देख आ जाएगा मजा

Tune Maari Entriyaan Song Recreated Video: रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर की दोस्ती बेहद पुरानी है. दोनों एक हिट फिल्म में साथ भी नजर आ चुके हैं, जिसका एक गाना आज भी उनके फैंस का फेवरेट हैं, जिसका रीक्रिएट वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तहलका मचा रहा है. वीडियो में दोनों अपने पुराने डांस स्टेप्स दोहराते नजर आ रहे हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 09, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:40 AM IST
याद है वो 12 साल पुराना धमाकेदार गाना ‘तूने मारी एंट्रियां, दिल में बजी घंटियां’... रणवीर-अर्जुन का रीक्रिएट VIDEO देख आ जाएगा मजा
Image Credit: Tune Maari Entriyaan Song Recreated VideoSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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