बॉक्स ऑफिस पर छाई अक्षय कुमार की फिल्म, 120 करोड़ी ‘भूत बंगला’ ने दूसरे दिन की तगड़ी कमाई, दुनिया भर में बज रहा डंका

Bhooth Bangla Day 2 Earning: अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी ‘भूत बंगला’ रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई. प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. दूसरे दिन कमाई में उछाल ने सबको चौंका दिया है. भारत ही नहीं, विदेशों में भी फिल्म शानदार परफॉर्म कर रही है, जिससे इसके बॉक्स ऑफिस सफर को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है.
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Bhooth Bangla Box Office Day 2: अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म ‘भूत बंगला’ सिनेमाघरों में रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई. इस फिल्म को देखने के लिए दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और अब रिलीज के बाद थिएटर में अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है. फिल्म का माहौल पूरी तरह हल्का-फुल्का और एंटरटेनिंग रखा गया है, जिसमें डर के साथ कॉमेडी का तड़का भी दिया गया है. यही वजह है कि फैमिली ऑडियंस भी इसे पसंद कर रही है और वीकेंड पर थिएटर में अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है.
इस फिल्म का डायरेक्शन प्रियदर्शन ने किया है, जो पहले भी कई हिट कॉमेडी फिल्में बना चुके हैं. उनकी फिल्मों की खास बात ये होती है कि कहानी नॉर्मल होती है, लेकिन प्रेजेंटेशन इतना मजेदार होता है कि दर्शक बोर नहीं होते. ‘भूत बंगला’ में भी उन्होंने वही पुराना लेकिन पसंदीदा अंदाज अपनाया है. फिल्म में सिचुएशनल कॉमेडी और किरदारों की टाइमिंग काफी मजेदार है. यही कारण है कि दर्शकों को ये फिल्म कहीं-कहीं पुरानी फिल्मों की याद भी दिलाती है और उन्हें कनेक्ट करने में सफल रहती है.
फिल्म को भले ही हर तरफ से शानदार रिव्यू नहीं मिले हों, लेकिन एंटरटेनमेंट के मामले में ये लोगों को हंसा रही है. खासकर अक्षय कुमार और राजपाल यादव की जोड़ी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है. इसके अलावा परेश रावल और तब्बू जैसे कलाकार भी अपने किरदार में फिट बैठते नजर आए हैं. फिल्म का माहौल पूरी तरह से लोगों को बांधे रखते हैं, जिससे लोग बिना ज्यादा दिमाग लगाए एन्जॉय कर रहे हैं. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी फिल्म को मिली-जुली रिएक्शन देखने को मिल हे हैं.
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अब अगर फिल्म की कमाई की बात करें तो ‘भूत बंगला’ ने शुरुआत से ही अच्छा परफॉर्म किया है. फिल्म की कमाई पेड प्रिव्यू से ही शुरू हो गई थी, जहां इसे ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिला. फिल्म ने 3.75 करोड़ की कमाई की थी. इसके बाद जब फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो पहले दिन भी इसने अच्छी ओपनिंग दर्ज की. खास बात ये रही कि दूसरे दिन फिल्म की कमाई में और ज्यादा उछाल देखने को मिला, जो ये दिखाता है कि दर्शकों के बीच फिल्म की पकड़ मजबूत हो रही है. दूसरे दिन यानी शनिवार को कमाई में बड़ा उछाल आया.
आमतौर पर वीकेंड पर फिल्मों को फायदा मिलता है और ‘भूत बंगला’ ने भी इसका पूरा फायदा उठाया. थिएटर में बढ़ती भीड़ और टिकट की डिमांड दिखाती है कि फिल्म को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है. फिल्म ने पहले दिन 12.25 करोड़ से बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोला था. दूसरे दिन फिल्म ने 19 करोड़ की कमाई कर हर किसी को हैरान कर दिया. फिल्म ने इंडियन नेट में 35.26 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. वहीं इंडियन ग्रॉस कलेक्शन 42 करोड़ रुपये पहुंच चुका है. ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 18.50 करोड़ रुपये कमाए हैं.
सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी ‘भूत बंगला’ अच्छा परफॉर्म कर रही है. पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन ओवरसीज कलेक्शन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है. इससे साफ है कि फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर भी पसंद किया जा रहा है. कुल मिलाकर फिल्म ने दो दिनों में वर्ल्डवाइड अच्छा कलेक्शन कर लिया है, जो इसके लिए एक पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है. फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 60.50 करोड़ रुपये हो गया है. ये आंकड़े बताते हैं कि फिल्म ने शुरुआत में ही मजबूत पकड़ बना ली है. आने वाले दिनों में ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘भूत बंगला’ का बजट करीब 120 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. ऐसे में फिल्म ने सिर्फ दो दिनों में ही अपने बजट का लगभग आधा हिस्सा कमा लिया है, जो अपने आप में बड़ी बात मानी जा रही है. अगर इसी तरह फिल्म की कमाई जारी रहती है, तो आने वाले दिनों में ये आसानी से अपना पूरा बजट निकाल सकती है. फिलहाल फिल्म की रफ्तार देखकर यही लग रहा है कि ये बॉक्स ऑफिस पर लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकती है. हालांकि, इसके साथ ‘धुरंधर 2’ भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है.
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